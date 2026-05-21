Türkiye’nin yeni dijital ihbar platformu “Hayat 112 Acil” tanıtıldı

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, uygulamanın tamamen yerli imkanlarla geliştirildiğini belirterek sistemin temel hedefinin vatandaşın devlete daha hızlı ulaşmasını sağlamak olduğunu söyledi. Çiftçi, daha önce tüm acil çağrı numaralarının 112 çatısı altında toplanmasının önemli bir dönüşüm olduğunu hatırlatarak, yeni uygulamayla birlikte 112 sisteminin artık multimedya tabanlı akıllı bir platforma dönüştüğünü ifade etti.
Acil ihbarlarda konum ve video desteği
Kavga, hırsızlık veya şüpheli asayiş olayları gibi durumlarda da uygulama üzerinden hızlı ihbar yapılabilecek. Sistemin merkezle eş zamanlı çalışacağı ve güvenlik güçlerinin konum bilgisi üzerinden olay yerine yönlendirileceği belirtildi.
Doğal afetler için yeni uyarı mekanizması
Uygulama içerisinde doğal afetler için özel modüller de yer alıyor. Bakan Çiftçi, "Olası bir doğal afette enkaz altındayım ve mahsur kaldım diyerek uyarıda bulunacak.” dedi. Bunun yanında hasar tespiti, barınma ve diğer yardım talepleri de sistem üzerinden iletilebilecek.
“Okul Acil” modülü
KADES ve UYUMA tek çatı altında toplandı
Kadına yönelik şiddetle mücadelede kullanılan KADES uygulaması da artık “Hayat 112 Acil” çatısı altında çalışacak. Yeni sistemin akıllı saatlerle de uyumlu hale getirildiği açıklandı. Böylece kullanıcılar telefonlarına ulaşamadıkları durumlarda akıllı saat üzerinden tek tuşla acil yardım çağrısı gönderebilecek.
Bakanlık, ihbarda bulunan kişilerin kimlik bilgilerinin KVKK kapsamında gizli tutulacağını vurguladı.
Trafik kazaları ve yangınlara özel sistem
Yangın ihbarlarında ise “orman” ve “bina içi” yangın ayrımı yapılacak. Böylece ihbarlar doğrudan ilgili kuruma aktarılacak ve müdahale süresinin kısaltılması hedeflenecek.
Radar noktaları ve trafik kontrolleri görülebilecek
“Yakınımda Ne Var?” modülü sayesinde kullanıcılar en yakın nöbetçi eczane, hastane ve sağlık ocaklarını harita üzerinden görüntüleyebilecek. İlerleyen süreçte sisteme farklı kamu hizmetlerinin de eklenmesi planlanıyor.
Enkaz altı için özel alarm ve mors sistemi
Uygulamanın en dikkat çekici özelliklerinden biri de enkaz altında kalan kişiler için geliştirilen “Alarm Butonu” oldu. Sistem, insan kulağının duyamayacağı ancak arama kurtarma köpeklerinin algılayabileceği özel frekanslı bir ses üretecek. Böylece ekiplerin konum tespitini hızlandırması amaçlanıyor.
Ayrıca sesli iletişimin mümkün olmadığı durumlar için mors kodu destekli acil yardım çağrısı özelliği de sisteme dahil edildi.
Bakan Çiftçi, "Uygulamamız üzerinden seçeceğiniz 5 il ve 5 ilçe için; deprem, sel ve aşırı yağış gibi acil durum uyarılarını artık anında alabileceksiniz. İlerleyen süreçte bu altyapıyı daha da büyüterek; sadece afetleri değil, güvenlik ve trafiği ilgilendiren kritik kamu duyurularını da sisteme ekleyeceğiz. Kendi mühendislerimizin emeğiyle, hiçbir dış destek almadan geliştirdiğimiz yüzde yüz yerli ve millî uygulamamızla artık her an yanınızdayız. Şu an İngilizce dil desteğiyle sunduğumuz sistemimize yakında yeni diller de eklenecektir. Çok yakında yapay zeka destekli yepyeni özelliklerle bu kalkanı çok daha akıllı ve yetenekli bir hale getireceğiz" dedi.
