Türkiye’nin yeni dijital ihbar platformu “Hayat 112 Acil” tanıtıldı

Teknoloji ve bilim dünyasını seven ve takip etmekten büyük zevk alan Metin, öğrendiklerini ise DonanımHaber okuyucuları ile paylaşır.

Tam Boyutta Gör İçişleri Bakanlığı, acil çağrı ve ihbar süreçlerini dijital ortama taşıyan yeni nesil platformu “Hayat 112 Acil” uygulamasını kamuoyuna tanıttı. Android ve iOS cihazlarda kullanılabilecek şekilde geliştirilen uygulamada vatandaşlar artık acil durum ihbarlarını fotoğraf ve 10 saniyelik video kayıtlarıyla destekleyerek doğrudan ilgili merkezlere iletebilecek.

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, uygulamanın tamamen yerli imkanlarla geliştirildiğini belirterek sistemin temel hedefinin vatandaşın devlete daha hızlı ulaşmasını sağlamak olduğunu söyledi. Çiftçi, daha önce tüm acil çağrı numaralarının 112 çatısı altında toplanmasının önemli bir dönüşüm olduğunu hatırlatarak, yeni uygulamayla birlikte 112 sisteminin artık multimedya tabanlı akıllı bir platforma dönüştüğünü ifade etti.

Acil ihbarlarda konum ve video desteği

Tam Boyutta Gör Yeni platformun en dikkat çeken özelliklerinden biri, kullanıcıların acil durum sırasında adres tarif etmek zorunda kalmadan yardım çağırabilmesi oldu. Bakan Çiftçi’nin verdiği bilgilere göre uygulamadaki “İlk Yardım İhbar” bölümü sayesinde kullanıcılar tek tuşla kendi hassas konumlarını veya daha önceden sisteme kaydedilen yakınlarının adres bilgilerini paylaşabilecek. Ayrıca ihbara fotoğraf ya da kısa video eklenmesiyle ekiplerin olay yerine gitmeden önce durum analizi yapabilmesi hedefleniyor.

Kavga, hırsızlık veya şüpheli asayiş olayları gibi durumlarda da uygulama üzerinden hızlı ihbar yapılabilecek. Sistemin merkezle eş zamanlı çalışacağı ve güvenlik güçlerinin konum bilgisi üzerinden olay yerine yönlendirileceği belirtildi.

Doğal afetler için yeni uyarı mekanizması

Uygulama içerisinde doğal afetler için özel modüller de yer alıyor. Bakan Çiftçi, "Olası bir doğal afette enkaz altındayım ve mahsur kaldım diyerek uyarıda bulunacak.” dedi. Bunun yanında hasar tespiti, barınma ve diğer yardım talepleri de sistem üzerinden iletilebilecek.

Tam Boyutta Gör Bakan Çiftçi, deprem sonrası iletişim yoğunluğunu azaltmayı hedefleyen “Güvendeyim” özelliğinin de devreye alınacağını açıkladı. Sisteme göre kullanıcıya 100 kilometre yakınında 5 ve üzeri büyüklükte bir deprem meydana geldiğinde uygulama otomatik olarak bildirim gönderecek. Kullanıcı, tek dokunuşla yakınlarına hem güvende olduğunu bildirecek hem de anlık konum paylaşabilecek. Böylece afet anlarında telefon hatlarının aşırı yüklenmesinin önüne geçilmesi amaçlanıyor.

“Okul Acil” modülü

Tam Boyutta Gör Platformun dikkat çeken bir diğer bölümü ise öğretmenlere özel geliştirilen “Okul Acil” sistemi oldu. Bu modül sayesinde öğretmenler, yalnızca görev yaptıkları okul sınırları içerisindeyken acil durum butonunu kullanabilecek. Olası bir şiddet ya da güvenlik krizinde yapılan çağrılar merkeze “çok acil” koduyla iletilecek ve güvenlik güçleri otomatik konum bilgisiyle doğrudan okula yönlendirilecek.

KADES ve UYUMA tek çatı altında toplandı

Kadına yönelik şiddetle mücadelede kullanılan KADES uygulaması da artık “Hayat 112 Acil” çatısı altında çalışacak. Yeni sistemin akıllı saatlerle de uyumlu hale getirildiği açıklandı. Böylece kullanıcılar telefonlarına ulaşamadıkları durumlarda akıllı saat üzerinden tek tuşla acil yardım çağrısı gönderebilecek.

Tam Boyutta Gör Uyuşturucuyla mücadelede kullanılan UYUMA sistemi de yeni platforma entegre edildi. Vatandaşlar uyuşturucuya ilişkin ihbarlarını fotoğraf ve video desteğiyle güvenli biçimde kolluk kuvvetlerine ulaştırabilecek.

Bakanlık, ihbarda bulunan kişilerin kimlik bilgilerinin KVKK kapsamında gizli tutulacağını vurguladı.

Trafik kazaları ve yangınlara özel sistem

Tam Boyutta Gör Yeni platform trafik kazalarında olay yerine doğru ekiplerin yönlendirilmesini de hedefliyor. Kullanıcıların göndereceği fotoğraf ve videolar sayesinde ekipler, kazanın şiddetini ve araçta sıkışma olup olmadığını önceden analiz edebilecek. Bakan Çiftçi, bu görsellerin sigorta ya da hasar işlemleri için kullanılmayacağını özellikle vurguladı.

Yangın ihbarlarında ise “orman” ve “bina içi” yangın ayrımı yapılacak. Böylece ihbarlar doğrudan ilgili kuruma aktarılacak ve müdahale süresinin kısaltılması hedeflenecek.

Radar noktaları ve trafik kontrolleri görülebilecek

Tam Boyutta Gör Uygulama yalnızca acil durumlarla sınırlı değil. Portal içerisinde sürücülere yönelik trafik modülleri de yer alıyor. Kullanıcılar seyahat öncesinde güzergâhlarındaki EDS sistemlerini, sabit radarları ve hız koridorlarını harita üzerinden görebilecek. Ayrıca yol boyunca kaç trafik kontrol noktasından geçileceği bilgisi de paylaşılacak.

Benzersiz özelliklere sahip yerli navigasyon geliyor 8 sa. önce eklendi

“Yakınımda Ne Var?” modülü sayesinde kullanıcılar en yakın nöbetçi eczane, hastane ve sağlık ocaklarını harita üzerinden görüntüleyebilecek. İlerleyen süreçte sisteme farklı kamu hizmetlerinin de eklenmesi planlanıyor.

Enkaz altı için özel alarm ve mors sistemi

Tam Boyutta Gör Afet anları için geliştirilen “Acil Toplanma Alanları” özelliğiyle AFAD tarafından belirlenen güvenli bölgeler de harita üzerinde gösterilecek.

Uygulamanın en dikkat çekici özelliklerinden biri de enkaz altında kalan kişiler için geliştirilen “Alarm Butonu” oldu. Sistem, insan kulağının duyamayacağı ancak arama kurtarma köpeklerinin algılayabileceği özel frekanslı bir ses üretecek. Böylece ekiplerin konum tespitini hızlandırması amaçlanıyor.

Ayrıca sesli iletişimin mümkün olmadığı durumlar için mors kodu destekli acil yardım çağrısı özelliği de sisteme dahil edildi.

Bakan Çiftçi, “Uygulamamız üzerinden seçeceğiniz 5 il ve 5 ilçe için; deprem, sel ve aşırı yağış gibi acil durum uyarılarını artık anında alabileceksiniz. İlerleyen süreçte bu altyapıyı daha da büyüterek; sadece afetleri değil, güvenlik ve trafiği ilgilendiren kritik kamu duyurularını da sisteme ekleyeceğiz. Kendi mühendislerimizin emeğiyle, hiçbir dış destek almadan geliştirdiğimiz yüzde yüz yerli ve millî uygulamamızla artık her an yanınızdayız. Şu an İngilizce dil desteğiyle sunduğumuz sistemimize yakında yeni diller de eklenecektir. Çok yakında yapay zeka destekli yepyeni özelliklerle bu kalkanı çok daha akıllı ve yetenekli bir hale getireceğiz” dedi.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: