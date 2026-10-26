Türkiye'nin yenilenebilir enerji gücü 80 bin MW'ı aştı: 9 ayda ne kadar arttı?

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Türkiye'nin elektrik kurulu gücü, 2026'nın ilk dokuz ayında 4.836 MW artarak 127.355 MW'a ulaştı. Yenilenebilir enerji kaynaklarının toplam kurulu güçteki payı yüzde 63,1'e yükselirken güneş ve rüzgarın toplam kapasitesi 43.762 MW'ı buldu.

Yenilenebilir enerji kapasitesi 4 bin MW'tan fazla arttı

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı verilerine göre Türkiye'nin yenilenebilir enerji kurulu gücü, 2025 yılı sonunda 76.281 MW seviyesindeydi. Eylül 2026 itibarıyla bu değer 80.315 MW'a yükseldi. Böylece yılın ilk dokuz ayında yenilenebilir kaynaklara dayalı kurulu güç 4.034 MW arttı.

Toplam elektrik kurulu gücü de aynı dönemde 122.519 MW'tan 127.355 MW'a çıktı. 4.836 MW'lık artışla birlikte yenilenebilir kaynakların toplam kapasite içindeki payı yüzde 62,3'ten yüzde 63,1'e yükseldi. Başka bir ifadeyle Türkiye'nin elektrik üretim altyapısındaki her 100 MW'lık kurulu gücün yaklaşık 63 MW'ı yenilenebilir kaynaklardan oluşuyor. Yerli kaynakların toplam kurulu güçteki payı ise Eylül 2026 sonunda yüzde 72,1 olarak kaydedildi.

Elektrik kurulu gücünde hidroelektrik ilk sırada

Türkiye'nin elektrik kurulu gücünde hidroelektrik santraller ilk sıradaki yerini koruyor. Eylül 2026 sonunda hidroelektrik kapasitesi 32.332 MW seviyesinde bulunurken bu kaynak, toplam kurulu gücün yüzde 25,4'ünü oluşturdu.

Güneş enerjisi 28.222 MW kurulu güç ve yüzde 22,2 payla ikinci sırada yer aldı. Doğal gaz santrallerinin kurulu gücü 25.009 MW'a, toplam içindeki payı ise yüzde 19,6'ya ulaştı. Rüzgar enerjisi 15.540 MW ile yüzde 12,2 pay alırken yerli kömür 11.565 MW, ithal kömür ise 10.466 MW seviyesinde kaldı.

Biyokütle santrallerinin kurulu gücü 2.423 MW, jeotermal santrallerin kurulu gücü ise 1.798 MW olarak açıklandı. Bu kaynakların toplam kurulu güçteki payları sırasıyla yüzde 1,9 ve yüzde 1,4 oldu.

Güneş ve rüzgarın toplam kapasitesi 43.762 MW'a ulaştı

Yenilenebilir enerji yatırımlarında güneş ve rüzgarın ağırlığı artmayı sürdürüyor. 2025 yılı sonunda bu iki kaynağın toplam kurulu gücü 39.883 MW seviyesindeydi. Eylül 2026 sonunda ise toplam kapasite 43.762 MW'a çıktı. Böylece dokuz aylık dönemde güneş ve rüzgarın toplam kurulu gücü 3.879 MW arttı.

Güneş ve rüzgarın toplam elektrik kurulu gücündeki payı da aynı dönemde yüzde 32,6'dan yüzde 34,4'e yükseldi. İki kaynak, Türkiye'nin toplam elektrik kurulu gücünün yaklaşık üçte birini oluşturur hale geldi. Bu artışta güneş enerjisinin kapasite büyüklüğü ve rüzgar yatırımlarındaki genişleme etkili oldu.

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Türkiye, güneş ve rüzgar enerjisindeki toplam kurulu gücünü 2035 yılına kadar 120.000 MW'a çıkarmayı hedefliyor. Eylül 2026 itibarıyla ulaşılan 43.762 MW'lık kapasite, bu hedefin yaklaşık yüzde 36,5'ine karşılık geliyor.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, güneş ve rüzgar kurulu gücünü 2035'e kadar 120.000 MW'a çıkarma hedefini sürdürüyor.

Eylül ayında elektriğin yüzde 56,9'u yenilenebilir kaynaklardan üretildi

Bakanlığın Eylül 2026 verilerine göre Türkiye'de ay boyunca 31,79 milyar kWh elektrik üretildi. Bu üretimin 18,10 milyar kWh'lik bölümü yenilenebilir kaynaklardan elde edildi. Böylece yenilenebilir enerjinin aylık elektrik üretimindeki payı yüzde 56,9 oldu. Yerli kaynaklardan sağlanan elektrik üretimi ise 22,35 milyar kWh ile toplamın yüzde 70,3'üne ulaştı. Bakanlık, bu dönemde elektrik üretiminde dışa bağımlılığın yüzde 30'un altına indiğini açıkladı

Eylül ayında üretimde en büyük payı hidroelektrik santraller aldı. Hidroelektrik kaynaklardan 8,27 milyar kWh elektrik üretildi ve bu miktar toplam üretimin yüzde 26'sını oluşturdu. Güneş enerjisinden 4,32 milyar kWh, rüzgar enerjisinden ise 3,84 milyar kWh elektrik sağlandı. Böylece güneş ve rüzgarın aylık toplam üretimi 8,16 milyar kWh'a ulaştı.

Türkiye'nin enerji üretim kaynaklarına göre kurulu gücü (MW) Enerji kaynağı Aralık 2025 Mart 2026 Haziran 2026 Eylül 2026 Hidroelektrik 32.294 32.334 32.344 32.332 Güneş 25.109 26.478 27.210 28.222 Doğal gaz 24.232 25.041 25.021 25.009 Rüzgar 14.774 15.039 15.281 15.540 Yerli kömür 11.550 11.565 11.565 11.565 İthal kömür 10.456 10.456 10.466 10.466 Biyokütle 2.346 2.367 2.428 2.423 Jeotermal 1.758 1.798 1.798 1.798 Toplam 122.519 125.078 126.113 127.355

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