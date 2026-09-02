Türkiye'nin yerli helikopteri GÖKBEY Emniyet filosuna katıldı

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Tam Boyutta Gör Türkiye’nin ilk yerli ve milli genel maksat helikopteri T625 GÖKBEY şimdi de Emniyet Genel Müdürlüğü envanterine girdi. İlk helikopterin teslimat töreni yapıldı, toplamda 18 adet GÖKBEY emniyet filosuna katılacak.

Halihazırda 35 helikopter, 5 uçak ve 20 İHA ile güçlü bir filoya sahip olan EGM Havacılık Daire Başkanlığı, envantere katılacak 18 yeni GÖKBEY helikopteri ile yerlilik oranını ciddi ölçüde artıracak. Filoda yerlileşme çalışmaları kapsamında daha önce TUSAŞ üretimi 6 T129 ATAK ve 5 adet T70 helikopteri ile 1 AKSUNGUR İHA dahil edilmişti.

Tam Boyutta Gör Bugüne kadar TUSAŞ tarafından 8 adet GÖKBEY’in seri üretimi ve teslimatı tamamlandı. Türk Hava Kuvvetleri, Jandarma Genel Komutanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü’ne teslimat gerçekleştirildi. GÖKBEY’in ilk versiyonlarında ABD menşeili LHTEC CTS800 motoru kullanılıyor. T129 ATAK helikopterinde de kullanılan bu ithal motorun yerini ilerleyen yıllarda yerli TEI-TS1400 motoru alacak. Yerli motorlu GÖKBEY’in 2028 yılına kadar kullanıma sunulması planlanıyor.

T625 GÖKBEY neler sunuyor?

TUSAŞ tarafından yerli ve milli imkanlarla geliştirilen T625 GÖKBEY; yeni nesil, çift motorlu ve 6 ton sınıfında bir genel maksat helikopteridir. Helikopterin geliştirme sürecinde modern aviyonik mimari ve gelişmiş uçuş kontrol sistemleri kullanılarak teknolojik açıdan modern çağın gereksinimlerine uygun bir altyapı tercih edildi. GÖKBEY, farklı operasyonel ihtiyaçlara göre yapılandırılabilecek şekilde modüler olarak tasarlandı.

GÖKBEY helikopteri Eminyet Genel Müdürlüğü’ne geniş alanlara hızlı ulaşım, keşif ve gözetleme, asayiş operasyonları, terörle mücadele, afet ve acil durum görevlerinde önemli bir avantaj sağlayacak.

T625 GÖKBEY özellikleri

Uzunluk (rotorlar dönerken) : 15,87m

: 15,87m Azami Kalkış Ağırlığı (MTOW) : 6.050 kg

: 6.050 kg Ana Rotor Çapı : 13,20 m

: 13,20 m Azami Seyir Hızı : 297 km/h

: 297 km/h Servis Tavanı : 6069 m

: 6069 m Menzil : 740 km / Harici yakıtla 948 km

: 740 km / Harici yakıtla 948 km Havada Kalış : 3,8 Saat, Harici Yakıtla 5+ Saat

: 3,8 Saat, Harici Yakıtla 5+ Saat Standart Yakıt Tankı : 1020 kg

: 1020 kg Harici Yakıt Tankı : 280 kg

: 280 kg Bagaj Hacmi : 1.1 m3

: 1.1 m3 Mürettebat : 2

: 2 Yolcu: 12

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