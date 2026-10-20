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    Türkiye’nin yerli parçacık hızlandırıcısı TARLA’da ilk deney yapıldı

    Türkiye’nin parçacık hızlandırıcısı TARLA’da ilk deney yapıldı. TARLA, uydu teknolojileri, savunma sanayisi ve kanser tedavisi araştırmalarına kadar birçok alanda kullanılacak.

    Türkiye’nin yerli parçacık hızlandırıcısı TARLA’da ilk deney yapı Tam Boyutta Gör
    Türkiye’nin kendi imkanlarıyla kurduğu parçacık hızlandırıcısı TARLA’da (Türk Hızlandırıcı ve Işınım Laboratuvarı) ilk malzeme ışınlama deneyi gerçekleştirildi. Bu teknoloji, uydulardan cep telefonlarına, savunma sanayisinden kanser tedavisine kadar birçok alanda araştırmalara katkı sağlayacak.

    Ankara Üniversitesi’nde kurulan parçacık hızlandırıcı TARLA ile yapılan deneyde cam ve pleksiglas örnekleri, hızlandırılan elektronlardan elde edilen gama ışınlarına maruz bırakıldı. Deneyin ardından camın renginde değişim, pleksiglasın yapısında ise bozulmalar ve kırılmalar gözlemlendi. Bu deney, Türkiye'nin kendi hızlandırıcı altyapısını kullanarak radyasyonun farklı malzemeler üzerindeki etkilerini inceleyebildiğini gösteriyor. Bu tür araştırmalar, malzemelerin zorlu koşullara ne kadar dayanabildiğini anlamak ve daha dayanıklı ürünler geliştirmek açısından önem taşıyor.

    TARLA nedir? Ne işe yarayacak?

    Parçacık hızlandırıcıları, elektron gibi parçacıkları çok yüksek enerjilere ulaştırarak bilimsel araştırmalarda kullanılan ışınımın üretilmesini sağlayan sistemlerdir. Bu sistemler sayesinde malzemelerin radyasyon karşısındaki davranışları kontrollü bir ortamda incelenebiliyor.

    Türkiye’nin yerli parçacık hızlandırıcısı TARLA’da ilk deney yapı Tam Boyutta Gör
    TARLA’da gerçekleştirilen çalışmaların önemli kullanım alanlarından biri uzay teknolojileri. Uydular, görevleri boyunca Güneş’ten ve uzaydaki diğer kaynaklardan gelen radyasyona maruz kalıyor. Bu radyasyon, uydulardaki kamera lenslerinin ve sensörlerin zamanla bozulmasına, görüntü kalitesinin düşmesine veya bazı bileşenlerin işlevini yitirmesine neden olabiliyor.

    Laboratuvarda radyasyonun cam ve optik malzemeler üzerindeki etkilerinin incelenmesi, uzayda kullanılacak daha dayanıklı bileşenlerin geliştirilmesine yardımcı olabilir. Ayrıca radyasyondan etkilenen uydu lenslerinin ve camlarının iyileştirilerek yeniden kullanılmasına yönelik araştırmalara da katkı sağlayabilir. Benzer çalışmalar savunma sanayisinde kullanılan optik sistemler için de önem taşıyor. Otomobillerdeki sensörlerden cep telefonu bileşenlerine kadar farklı ürünlerde kullanılan malzemelerin dayanıklılığı da bu tür deneylerle araştırılabiliyor.

    Yıllar sonra ortaya çıkabilecek etkiler kısa sürede incelenebilecek

    TARLA Hızlandırıcı Birim Yöneticisi Barış Yıldırım Demir, gerçekleştirilen deneyin laboratuvar açısından önemli bir dönüm noktası olduğunu belirterek Türkiye’de ilk kez süperiletken modüller kullanılarak elektronların hızlandırıldığını ifade etti. Bu altyapı, malzemelerin uzun yıllar boyunca maruz kalabileceği bazı etkilerin daha kısa sürede incelenmesini sağlayabilecek. Örneğin uzayda uzun süre görev yapacak bir malzemenin radyasyon karşısındaki dayanıklılığı, kontrollü deneylerle daha hızlı değerlendirilebilecek.

    Kanser tedavisi araştırmalarında kullanılacak

    TARLA’da kanser tedavisinde kullanılabilecek radyoaktif maddeler üzerine ön araştırmalar da yapılabilecek. Bazı radyoaktif maddeler, kanserin teşhis edilmesinde ve kanser hücrelerinin hedef alınarak tedavi edilmesinde kullanılıyor. TARLA’daki çalışmalar, gelecekte bu alanda kullanılan teknolojilerin geliştirilmesine katkı sağlayacak.

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