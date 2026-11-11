Türkiye'nin yeşil dönüşümü için 300 milyar dolar gerekiyor

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Oynat Türkiye, sanayisini karbondan arındırmak için 300 milyar dolarlık kaynağa ihtiyaç duyuyor. Bakan Mehmet Şimşek, kamu kaynaklarının yetersizliği nedeniyle özel sektörün sürece katılması gerektiğini belirtti. 2040'a kadar 175 gigavat yenilenebilir enerji hedefleyen Türkiye, son 10 yılda 600 milyar doları bulan enerji ithalatını azaltarak Avrupa'ya ihracatını korumayı amaçlıyor. Bakan Şimşek, bu yeşil dönüşümün ülke geleceği için zorunluluk olduğunu vurguladı. Bu habere ait diğer ses dosyaları: Haberi Seslendir 00:00 15 00:00 / 00:00 15 1x Otomatik

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Tam Boyutta Gör Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Türkiye'nin sanayisini karbondan arındırmak ve düşük karbonlu ekonomiye geçiş için yaklaşık 300 milyar dolarlık finansmana ihtiyaç duyulduğunu açıkladı. Şimşek, kamu kaynaklarının tek başına yeterli olmayacağını belirterek özel sermayenin de harekete geçirilmesi gerektiğini söyledi.

2040'a kadar 175 GW yenilenebilir enerji hedefi

Türkiye'nin ev sahipliğinde düzenlenen COP31 kapsamındaki Küresel Finans Zirvesi'nde konuşan Şimşek, 2053 net sıfır emisyon hedefinin Türkiye için büyük önem taşıdığını vurguladı. Türkiye'nin büyümeye devam ederken ekonomisini karbondan arındırması ve yeşil sanayisini oluşturması gerektiğini belirten Şimşek, enerji alanındaki hedefleri de paylaştı.

Bu kapsamda Türkiye, 2040 yılına kadar güneş ve rüzgar enerjisinde toplam 175 GW kurulu güce ulaşmayı hedefliyor.

Şimşek, düşük karbonlu yolun Türkiye için bir seçenek değil, bir zorunluluk olduğunu belirterek Türkiye'nin ihracatının yarısından fazlasının Avrupa'ya olduğunu ve bu yüzden dekarbonizasyona yatırım yapılmasının gerektiğini aktardı.

10 yılda 600 milyar dolarlık ithalat

Sanayinin karbondan arındırılması için yaklaşık 300 milyar dolarlık kaynağa ihtiyaç duyulduğunu belirten Şimşek, Türkiye'nin bu yatırımları destekleyecek mali hareket alanına sahip olduğunu söyledi.

Şimşek, "Deprem sonrası altyapının yeniden inşası için 100 milyar doların üzerinde harcama yapılmasına rağmen bütçe açığımız Gayri Safi Yurt İçi Hasıla'ya (GSYH) oranla yaklaşık yüzde 3 seviyesinde." dedi. Kamu borcunun GSYH'ye oranının da yaklaşık yüzde 22 olduğunu belirten Bakan, Dünya Bankası, EBRD ve IFC gibi kuruluşların desteğiyle özel sektör yatırımlarının önünün açılması gerektiğini kaydetti.

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Şimşek, Türkiye'nin birincil enerji kaynaklarının yüzde 70'inden fazlasını ithal ettiğini ve bunun cari açığın önemli bir bölümünü oluşturduğunu söyledi. Türkiye'nin son 10 yılda petrol ve doğal gaz ithalatına yaklaşık 600 milyar dolar ödediğini belirten Bakan, bu tutarın brüt dış borçtan daha yüksek olduğunu ifade etti.

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Türkiye'nin yeşil dönüşümü için 300 milyar dolar gerekiyor

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