Türkiye’nin yıllık AR-GE harcamaları 16 milyar dolara çıktı

Tam Boyutta Gör Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Türkiye’nin araştırma-geliştirme (AR-GE) alanında önemli bir atılım gerçekleştirdiğini açıkladı. Bakan Kacır, "Milli gelirimizden araştırma geliştirmeye ayırdığımız payı binde beşten yüzde 1,4'e yükselttik. Türkiye'nin AR-GE harcamalarını yıllık 1,2 milyar dolardan 16 milyar dolara çıkardık." dedi.

Kacır, bu açıklamayı TEKNOFEST kapsamında düzenlenen TÜRKPATENT ISIF'25 - 10. Uluslararası Buluş Fuarı açılışında yaptı. Etkinlik, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) öncülüğünde gerçekleştiriliyor.

30 bin insan AR-GE’de çalışıyor

Kacır’ın verdiği bilgilere göre, Türkiye’nin AR-GE insan kaynağı 29 binden 290 binin üzerine çıktı. Teknopark sayısı 2’den 113’e, bu teknoparklarda faaliyet gösteren inovasyon odaklı şirket sayısı ise 56’dan 11 bin 500’e yükseldi. Ayrıca, Türkiye’nin milli gelirden AR-GE’ye ayırdığı pay, İtalya ve İspanya ile eşdeğer seviyeye geldi.

Bakan Kacır ayrıca Türkiye’nin fikri mülkiyet kapasitesinde de büyük bir artış sağladığını, tescilli fikri mülkiyet sayısının 93 binden 2 milyona, yıllık patent başvurusu sayısının ise 414’ten 10 binin üzerine çıktığını aktardı.

Kacır, daha sonra Türkiye Bilimler Akademisi tarafından düzenlenen ödül törenine katıldı ve burada Türkiye’nin stratejik alanlarda kendi ihtiyaçlarını kendi imkanlarıyla karşılayabilen bir ülke olma yolculuğunu en önemli beka meselesi olarak gördüklerini söyledi.

