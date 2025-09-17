Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Türkiye’nin yıllık AR-GE harcamaları 16 milyar dolara çıktı

    Türkiye, AR-GE ve inovasyonda harcamalarını 1,2 milyar dolardan 16 milyar dolara çıkardı. Ayrıca teknopark sayısı 2’den 113’e, patent başvuruları 414’ten 10 bine çıktı.

    Türkiye’nin yıllık AR-GE harcamaları 16 milyar dolara çıktı Tam Boyutta Gör
    Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Türkiye’nin araştırma-geliştirme (AR-GE) alanında önemli bir atılım gerçekleştirdiğini açıkladı. Bakan Kacır, "Milli gelirimizden araştırma geliştirmeye ayırdığımız payı binde beşten yüzde 1,4'e yükselttik. Türkiye'nin AR-GE harcamalarını yıllık 1,2 milyar dolardan 16 milyar dolara çıkardık." dedi.

    Kacır, bu açıklamayı TEKNOFEST kapsamında düzenlenen TÜRKPATENT ISIF'25 - 10. Uluslararası Buluş Fuarı açılışında yaptı. Etkinlik, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) öncülüğünde gerçekleştiriliyor.

    30 bin insan AR-GE’de çalışıyor

    Kacır’ın verdiği bilgilere göre, Türkiye’nin AR-GE insan kaynağı 29 binden 290 binin üzerine çıktı. Teknopark sayısı 2’den 113’e, bu teknoparklarda faaliyet gösteren inovasyon odaklı şirket sayısı ise 56’dan 11 bin 500’e yükseldi. Ayrıca, Türkiye’nin milli gelirden AR-GE’ye ayırdığı pay, İtalya ve İspanya ile eşdeğer seviyeye geldi.

    Bakan Kacır ayrıca Türkiye’nin fikri mülkiyet kapasitesinde de büyük bir artış sağladığını, tescilli fikri mülkiyet sayısının 93 binden 2 milyona, yıllık patent başvurusu sayısının ise 414’ten 10 binin üzerine çıktığını aktardı.

    Kacır, daha sonra Türkiye Bilimler Akademisi tarafından düzenlenen ödül törenine katıldı ve burada Türkiye’nin stratejik alanlarda kendi ihtiyaçlarını kendi imkanlarıyla karşılayabilen bir ülke olma yolculuğunu en önemli beka meselesi olarak gördüklerini söyledi.

    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Uçak kazalarına karşı devasa hava yastığı fikri

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    google pay türkiye'de kullanma arabadaki kılcal çizikler nasıl giderilir cambly mi open english mi tamamen antifiriz koymak kontrol ve otomasyon mühendisliği

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    10.000-15.000 TL Arası Telefonlar
    realme 12
    realme 12
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    15.000-20.000 TL Arası Laptoplar
    Casper Nirvana X600.7430
    Casper Nirvana X600.7430
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Orta Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum