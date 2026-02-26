Türkiye nükleer enerji için Güney Koreli KEPCO ile görüşüyor

Teknoloji ve bilim dünyasını seven ve takip etmekten büyük zevk alan Metin, öğrendiklerini ise DonanımHaber okuyucuları ile paylaşır.

Tam Boyutta Gör Türkiye-Güney Kore 9. Dönem Karma Ekonomik Komisyon (KEK) Toplantısı protokolü, Güney Kore’nin başkenti Seul’de imza altına alındı. Toplantıya katılmak üzere Seul’e giden Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, KEK’in eş başkanlığını Güney Kore Başbakan Yardımcısı ve Ekonomi ve Maliye Bakanı Koo Yun-cheol ile birlikte yürüttü. İki bakan arasında gerçekleştirilen ikili görüşmenin ardından düzenlenen törende protokol resmen imzalandı.

Nükleer enerji öne çıktı

Seul temasları kapsamında Güney Kore’nin önde gelen enerji, maden ve sanayi kuruluşlarının üst düzey yöneticileriyle bir araya gelen Bayraktar, Türkiye’nin enerji vizyonuna ilişkin kapsamlı değerlendirmelerde bulundu.

Bakan Bayraktar, Türkiye’nin 2050 yılına kadar 20 gigavatlık nükleer kurulu güç kapasitesine ulaşmayı hedeflediğini vurguladı. Halihazırda Türkiye’de dört nükleer reaktörün inşa edildiğini belirten Bayraktar, yeni reaktör projeleri için Güney Kore’nin devlet elektrik şirketi Korea Electric Power Corporation (KEPCO) ile yoğun ve yakın temas halinde olduklarını açıkladı. Bakan Bayraktar, Seul'deki temasları çerçevesinde KEPCO Üst Yöneticisi (CEO) Kim Dong-cheol ile görüştü.

Bayraktar SMR’ler hakkında da “Aynı zamanda küçük modüler reaktörler (SMR) ile de yakından ilgileniyoruz. İnanıyorum ki SMR'lerin enerji dönüşümümüzdeki rolüne dair sizinle de ayrı bir toplantı yapacağız” ifadelerini kullandı.

Tam Boyutta Gör Seul programı kapsamında Bayraktar ayrıca Güney Kore İklim, Enerji ve Çevre Bakanı Kim Sung-whan ile bir araya geldi. Görüşmede yenilenebilir enerji, nükleer enerji ve elektrik iletim altyapısında atılabilecek somut adımlar ele alındı. Enerji arz güvenliğini güçlendirecek tedarik çeşitliliği ve üçüncü ülkelerde geliştirilebilecek iş birlikleri konusunda ortak bir çalışma gündeminde mutabakat sağlandı.

Öte yandan Güney Kore Ticaret, Sanayi ve Kaynaklar Bakanı Kim Jung-Kwan ile yapılan görüşmede ise nükleer enerji ve kritik mineraller alanındaki stratejik vizyon masaya yatırıldı. Bayraktar, “Nükleer teknolojilerde teknik işbirliği, mühendislik kapasitesi ve yerli sanayi katkısını güçlendirecek ortak çalışma alanlarını değerlendirdik. Ayrıca kritik mineraller alanında iki ülkenin birbirini tamamlayan kapasitesini güçlendirecek somut işbirliği seçeneklerini görüştük.” ifadelerini kullandı.

Bayraktar, 2025'te Türkiye-Güney Kore ikili ticaret hacminin 11 milyar dolar seviyesine ulaştığını, Güney Kore'nin Türkiye'deki yatırımlarının yaklaşık 1,9 milyar dolar düzeyinde olduğunu belirtti. Türkiye ile Güney Kore arasında geçtiğimi kasım ayında Nükleer Enerji İşbirliğine İlişkin Mutabakat Zaptı imzalanmıştı.

