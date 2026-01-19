Türkiye otomobil sahipliğinde Avrupa sonuncusu oldu

Bilgisayar dünyası ve mobil teknoloji gündemini sıkı takip eden İlkcan, yaşanan tüm gelişmeleri DonanımHaber okurları ile paylaşıyor. Tasarım meraklısı ve sanata oldukça ilgi duyuyor.

Tam Boyutta Gör Otomobil satışları Türkiye’de son yıllarda hız kesmeden devam ederken, bu artış kişi başına düşen otomobil sayısına aynı ölçüde yansımıyor. Son üç yıldır satış adetlerinde rekorlar kırılmasına rağmen, nüfusa oranla otomobil sahipliği Avrupa’nın en alt seviyelerinde kaldı. Gazeteci Emre Özpeynirci'nin haberine göre, Türkiye'de 2025 itibarıyla 1000 kişi başına düşen otomobil sayısı 203 olarak hesaplandı.

Satışlarda artış var ancak sıralama değişmedi

Geçtiğimiz yıla oranla baktığımızda, 1000 kişi başına düşen otomobil sayısı 2024 yılında 190 seviyesindeydi. Yıllık bazda artış dikkat çekse de Avrupa ortalamasıyla kıyaslandığında tablo değişmedi.

Tam Boyutta Gör Toplam taşıt sayısı açısından bakıldığında, 1000 kişiye düşen araç sayısı 392. Bunun 203'ü otomobil olurken, 83 motosiklet, 57 kamyonet, 27 traktör, 12 kamyon, 6 minibüs, 3 otobüs ve 1 özel amaçlı taşıttan oluşuyor. Türkiye'ye en yakın ülke olan Rusya'da ise kişi başına düşen otomobil sayısı 326 olarak hesaplandı.

Avrupa ülkelerine bakıldığında ise fark oldukça belirgin. İtalya ve Lüksemburg'da 1000 kişi başına düşen otomobil sayısı 702 seviyesinde. Estonya 647, Çekya 616 ve Slovenya 599 adetle üst sıralarda yer alıyor. Almanya'da bu rakam 597, Fransa'da ise 584 oldu.

İtalya - 702 Lüksemburg - 702 Estonya - 647 Çekya - 616 Slovenya - 599 Almanya - 597 Fransa - 584 Avusturya - 573 Polonya - 567 Portekiz - 566

Bir diğer konu da Türkiye'de bulunan otomobil yaşı. Paylaşılan verilere göre ülkede yaklaşık 4,6 milyon otomobilin yaşı 21 ve üzeri. En yaygın araç grubu 4,7 milyon adetle 0-5 yaş arası otomobiller olsa da, 11 yaş ve üzeri araçların toplam içindeki payı oldukça yüksek. Türkiye’de ortalama otomobil yaşı 14,2 seviyesinde.

