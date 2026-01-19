Türkiye otomobil sahipliğinde Avrupa sonuncusu oldu

Satışlarda artış var ancak sıralama değişmedi
Geçtiğimiz yıla oranla baktığımızda, 1000 kişi başına düşen otomobil sayısı 2024 yılında 190 seviyesindeydi. Yıllık bazda artış dikkat çekse de Avrupa ortalamasıyla kıyaslandığında tablo değişmedi.
Avrupa ülkelerine bakıldığında ise fark oldukça belirgin. İtalya ve Lüksemburg'da 1000 kişi başına düşen otomobil sayısı 702 seviyesinde. Estonya 647, Çekya 616 ve Slovenya 599 adetle üst sıralarda yer alıyor. Almanya'da bu rakam 597, Fransa'da ise 584 oldu.
- İtalya - 702
- Lüksemburg - 702
- Estonya - 647
- Çekya - 616
- Slovenya - 599
- Almanya - 597
- Fransa - 584
- Avusturya - 573
- Polonya - 567
- Portekiz - 566
Bir diğer konu da Türkiye'de bulunan otomobil yaşı. Paylaşılan verilere göre ülkede yaklaşık 4,6 milyon otomobilin yaşı 21 ve üzeri. En yaygın araç grubu 4,7 milyon adetle 0-5 yaş arası otomobiller olsa da, 11 yaş ve üzeri araçların toplam içindeki payı oldukça yüksek. Türkiye'de ortalama otomobil yaşı 14,2 seviyesinde.
