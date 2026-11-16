Türkiye otomobil üretiminde 13 yıl geriye gitti: Düşüş büyük!

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Oynat Türkiye otomotiv sanayisinde üretim ve ihracat rakamları son yılların en düşük seviyesine geriledi. Yılın ilk 10 ayında otomobil üretimi yüzde 17,4 azalarak 592 bin adede indi ve 13 yıl geriye gitti. Otomobil ihracatı ise yüzde 25,3 düşüşle 364 bin adede gerileyerek son 14 yılın en dip seviyesini gördü. Ticari araç üretimi yüzde 12 artsa da genel pazardaki daralma engellenemedi. Buna karşın yerli otomobil satışları hafif bir artış göstererek pazar payını korumayı başardı. Bu habere ait diğer ses dosyaları: Haberi Seslendir 00:00 15 00:00 / 00:00 15 1x Otomatik

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Otomotiv Sanayii Derneği'nin açıkladığı 2026 Ocak-Ekim verileri, Türkiye otomotiv sektöründeki daralmanın özellikle otomobil tarafında derinleştiğini ortaya koydu. İlk 10 ayda otomobil üretimi yüzde 17,4, ihracatı ise yüzde 25,3 geriledi. Verilere göre üretim tarafında 13, ihracat tarafında ise 14 yıl önceki seviyelere geri dönüldü.

Otomobil üretimi 592 bin adede geriledi

Otomotiv Sanayii Derneği'nin (OSD) Kasım 2026 raporuna göre Türkiye'de toplam otomotiv üretimi yılın ilk 10 ayında geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 6,1 azalarak 1 milyon 92 bin 519 adede geriledi. Otomobil üretimindeki düşüş ise çok daha belirgin oldu. Geçen yılın aynı döneminde 717 bin 321 adet olan otomobil üretimi, yüzde 17,4'lük gerilemeyle 592 bin 163 adede düştü. Böylece bir yılda 125 bin 158 adet daha az otomobil üretildi.

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Üretimdeki gerilemenin boyutu geçmiş yıllarla karşılaştırıldığında daha net görülüyor. OSD'nin verilerine göre Türkiye, 2017'nin ilk 10 ayında 941 bin 400 adet otomobil üreterek rekor kırmıştı. Bu rakam 2025'in aynı döneminde 717 bin 321 adede, 2026'da ise 592 bin 163 adede kadar geriledi. 2013 yılında ise üretim 516 bin seviyelerindeydi. Böylece otomobil üretimi son 13 yılın en düşük Ocak-Ekim seviyesine indi.

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Traktör üretimi de düşüşten etkilendi. İlk 10 ayda traktör üretimi yüzde 27 azalarak 17 bin 217 adet oldu. Traktörler de dahil edildiğinde Türkiye'nin toplam taşıt üretimi 1 milyon 109 bin 736 adede ulaştı.

Ticari araç üretimi artarken pazar daraldı

Otomobil üretimindeki kayba karşın ticari araç grubunda farklı bir tablo ortaya çıktı. Yılın ilk 10 ayında yük ve yolcu taşıyan ticari araçların üretimi yüzde 12 arttı. Ürün gruplarına bakıldığında kamyonet üretimi yüzde 19, midibüs üretimi yüzde 6, kamyon üretimi yüzde 6 ve otobüs üretimi yüzde 4 yükseldi. Minibüs üretimi ise yüzde 8 geriledi.

Buna rağmen ticari araç pazarında da daralma yaşandı. Ocak-Ekim döneminde toplam ticari araç pazarı yüzde 9 küçülürken hafif ticari araç pazarı da yüzde 9, ağır ticari araç pazarı ise yüzde 7 azaldı.

Üretimdeki gelişmelere rağmen otomotiv sanayisinin kapasite kullanım oranı yüzde 61 seviyesinde kaldı. Bu oran hafif araçlarda yüzde 63, kamyon grubunda yüzde 60, otobüs ve midibüs grubunda yüzde 67, traktörde ise yüzde 28 olarak gerçekleşti.

Otomobil ihracatı son 14 yılın en düşük seviyesinde

Türkiye otomotiv sanayisindeki gerileme ihracat rakamlarına da yansıdı. 2026'nın ilk 10 ayında toplam taşıt ihracatı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 9,4 azalarak 779 bin 557 adede geriledi. Bu araçların 364 bin 639 adedini otomobiller oluşturdu.

Otomobil ihracatındaki düşüş yüzde 25,3'e ulaştı. Geçen yılın Ocak-Ekim döneminde 488 bin 379 adet otomobil ihraç edilirken bu yıl aynı dönemde 123 bin 740 adet daha az otomobil yurt dışına gönderildi.

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OSD'nin geçmiş yıllara ait verileri de kaybın boyutunu ortaya koyuyor. Türkiye, 2017'nin ilk 10 ayında 769 bin 100 adet otomobil ihraç etmişti. 2026'da bu rakam 364 bin 639 adede kadar geriledi.2012’de ise ihracat 337 bin dolaylarında yaşanmıştı. Böylece otomobil ihracatı 2012'den bu yana görülen en düşük Ocak-Ekim seviyesine indi.

Toplam otomotiv ihracatındaki düşüş ise otomobil tarafına kıyasla daha sınırlı kaldı. Bunun temel nedenlerinden biri ticari araç ihracatındaki artış oldu. İlk 10 ayda ticari araç ihracatı yüzde 11 yükselirken traktör ihracatı da yüzde 11 artarak 10 bin 322 adede ulaştı. İhraç edilen toplam taşıt sayısının üretime oranı ise yüzde 71 olarak kaydedildi.

Otomobil pazarında yerli araçların payı arttı

Üretim ve ihracatın yanı sıra Türkiye otomotiv pazarı da yılın ilk 10 ayında önemli ölçüde daraldı. Toplam pazar, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 15,1 azalarak 916 bin 149 adede geriledi. Otomobil satışları ise yüzde 16,9 düşüşle 692 bin 916 adet olarak gerçekleşti.

Otomobil pazarındaki daralmaya rağmen yerli araç satışları ithal modellere kıyasla daha iyi bir performans sergiledi. Ocak-Ekim döneminde toplam otomobil satışları yüzde 17 azalırken ithal otomobil satışları yüzde 23 geriledi. Yerli otomobil satışları ise yüzde 1 arttı. Buna karşın otomobil pazarında ithalatın payı yüzde 65 seviyesinde kaldı.

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Hafif ticari araç pazarında da benzer bir gelişme yaşandı. Bu kategoride ithal araçların pazar payı yüzde 76 oldu. Toplam hafif ticari araç satışları yüzde 9, ithal hafif ticari araç satışları yüzde 13 azalırken yerli modellerin satışları yüzde 6 yükseldi.

Ağır ticari araç pazarında ise toplam satışlar yüzde 7 azalarak 32 bin 350 adede geriledi. Bu dönemde kamyon pazarı yüzde 9 düşüşle 28 bin 124 adet oldu. Otobüs pazarı yüzde 27 artarak 1.867 adede, midibüs pazarı ise yüzde 4 yükselerek 2 bin 350 adede ulaştı.

Öte yandan pazarın son 10 yıllık ortalamalarla karşılaştırılması, mevcut daralmaya rağmen satış hacminin tarihsel ortalamanın üzerinde kaldığını gösteriyor. Ocak-Ekim döneminde toplam otomotiv pazarı 10 yıllık ortalamanın yüzde 26,3, otomobil pazarı yüzde 26,7, hafif ticari araç pazarı yüzde 25,3 ve ağır ticari araç pazarı yüzde 23,5 üzerinde gerçekleşti.

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Türkiye otomobil üretiminde 13 yıl öncesine döndü

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