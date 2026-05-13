Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Saate Göre Otomatik Ayarla
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Türkiye planı belirsiz olan BYD, gözünü Avrupa'daki fabrikalara dikti

    BYD, Avrupa’daki atıl otomobil fabrikalarını devralmak için Stellantis ve diğer üreticilerle görüşüyor. Şirket, mevcut tesisleri doğrudan kendi operasyonlarıyla işletmeyi hedefliyor.

    Avrupa'daki otomotiv devlerinin atıl durumdaki fabrikaları, Çinli üreticilerin iştahını kabartıyor. Bu üreticilerden biri de BYD. Manisa fabrikası konusunda henüz somut bir adım atmayan Çinli yeni enerjili araç üreticisi, Avrupa’daki atıl durumda olan otomobil fabrikalarını devralmak için Stellantis ve diğer Avrupalı otomotiv üreticileriyle görüşmeler yürütüyor.

    BYD için İtalya ön planda

    Türkiye planı belirsiz olan BYD'nin gözü Avrupa'daki fabrikalarda Tam Boyutta Gör
    BYD İcra Başkan Yardımcısı Stella Li, Çarşamba günü Londra’da düzenlenen Financial Times Future of the Car konferansı kapsamında Bloomberg’e verdiği röportajda, şirketin İtalya başta olmak üzere Avrupa’daki çeşitli ülkelerde bulunan üretim tesislerini devralma olasılığını değerlendirdiğini söyledi.

    Li, “Sadece Stellantis ile değil diğer şirketlerle de görüşüyoruz” ifadelerini kullanarak BYD’nin kullanılmayan üretim kapasitesini değerlendirmek istediğini belirtti. Şirketin Avrupa’da mevcut boş fabrikaları devralarak bu tesisleri doğrudan kendi operasyonlarıyla işletmeyi tercih ettiği de vurgulandı.

    Çin'deki fiyat savaşları üreticileri zorluyor

    Avrupa’da Çinli üreticilerin genişleme hamlesi dikkat çekiyor. İç pazarda süren fiyat savaşının baskısı altında kalan BYD gibi markalar, büyüme stratejilerini yurt dışına kaydırıyor. Aynı dönemde enerji fiyatlarındaki artış nedeniyle elektrikli araçlara olan talep de yeniden yükseliş gösteriyor.

    BYD, halihazırda Macaristan’da bir otomobil fabrikası kurmuş durumda ve burada deneme üretimine başladı. Öte yandan BYD, geçen ay Paris’te premium alt markası Denza’yı Avrupa’da tanıttı ve ultra hızlı şarj teknolojisini sergiledi. Denza Z9GT ve Denza D9 modelleri de Avrupa pazarına giriş yaptı.

    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Dünyanın ilk seri üretim insanlı mecha robotu

    Profil resmi
    M0meNtS 1 saat önce

    titanfall gerçek oluyor desenize

    Profil resmi
    Nat Alianovna 1 saat önce

    Tam teşekküllü işlevsel gerçek Mecha yapmak Japonlara değil de Çinlilere kısmetmiş.

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    saçma komik sorular ve cevapları spor toto kombinasyon excel indir psikoloji mezunu işsiz kalır mı resident evil requiem türkçe yama numara taşıdıktan sonra tekrar taşıma süresi

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    10.000-15.000 TL Arası Telefonlar
    Tecno Spark 40 (5G)
    Tecno Spark 40 (5G)
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    20.000-30.000 TL Arası Laptoplar
    HP D2QC7EA
    HP D2QC7EA
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Orta Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum