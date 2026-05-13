Türkiye planı belirsiz olan BYD, gözünü Avrupa'daki fabrikalara dikti

Otomotiv dünyasına ilişkin gelişmeleri yakından takip eden Barış, DonanımHaber okurlarına otomobil haberleri çoğunlukta olmak üzere Türkiye gündemine ilişkin içerikler de aktarıyor.

Avrupa'daki otomotiv devlerinin atıl durumdaki fabrikaları, Çinli üreticilerin iştahını kabartıyor. Bu üreticilerden biri de BYD. Manisa fabrikası konusunda henüz somut bir adım atmayan Çinli yeni enerjili araç üreticisi, Avrupa’daki atıl durumda olan otomobil fabrikalarını devralmak için Stellantis ve diğer Avrupalı otomotiv üreticileriyle görüşmeler yürütüyor.

BYD için İtalya ön planda

Tam Boyutta Gör BYD İcra Başkan Yardımcısı Stella Li, Çarşamba günü Londra’da düzenlenen Financial Times Future of the Car konferansı kapsamında Bloomberg’e verdiği röportajda, şirketin İtalya başta olmak üzere Avrupa’daki çeşitli ülkelerde bulunan üretim tesislerini devralma olasılığını değerlendirdiğini söyledi.

Li, “Sadece Stellantis ile değil diğer şirketlerle de görüşüyoruz” ifadelerini kullanarak BYD’nin kullanılmayan üretim kapasitesini değerlendirmek istediğini belirtti. Şirketin Avrupa’da mevcut boş fabrikaları devralarak bu tesisleri doğrudan kendi operasyonlarıyla işletmeyi tercih ettiği de vurgulandı.

Çin'deki fiyat savaşları üreticileri zorluyor

Avrupa’da Çinli üreticilerin genişleme hamlesi dikkat çekiyor. İç pazarda süren fiyat savaşının baskısı altında kalan BYD gibi markalar, büyüme stratejilerini yurt dışına kaydırıyor. Aynı dönemde enerji fiyatlarındaki artış nedeniyle elektrikli araçlara olan talep de yeniden yükseliş gösteriyor.

Volkswagen'den menziliyle olay yaratacak sedan: 2000 km menzil 2 gün önce eklendi

BYD, halihazırda Macaristan’da bir otomobil fabrikası kurmuş durumda ve burada deneme üretimine başladı. Öte yandan BYD, geçen ay Paris’te premium alt markası Denza’yı Avrupa’da tanıttı ve ultra hızlı şarj teknolojisini sergiledi. Denza Z9GT ve Denza D9 modelleri de Avrupa pazarına giriş yaptı.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Yaşam

Otomobil Teknolojileri Haberleri

Türkiye planı belirsiz olan BYD'nin gözü Avrupa'daki fabrikalarda

Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: