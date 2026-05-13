Türkiye planı belirsiz olan BYD, gözünü Avrupa'daki fabrikalara dikti

Avrupa'daki otomotiv devlerinin atıl durumdaki fabrikaları, Çinli üreticilerin iştahını kabartıyor. Bu üreticilerden biri de BYD. Manisa fabrikası konusunda henüz somut bir adım atmayan Çinli yeni enerjili araç üreticisi, Avrupa’daki atıl durumda olan otomobil fabrikalarını devralmak için Stellantis ve diğer Avrupalı otomotiv üreticileriyle görüşmeler yürütüyor.
BYD için İtalya ön planda
Li, “Sadece Stellantis ile değil diğer şirketlerle de görüşüyoruz” ifadelerini kullanarak BYD’nin kullanılmayan üretim kapasitesini değerlendirmek istediğini belirtti. Şirketin Avrupa’da mevcut boş fabrikaları devralarak bu tesisleri doğrudan kendi operasyonlarıyla işletmeyi tercih ettiği de vurgulandı.
Çin'deki fiyat savaşları üreticileri zorluyor
Avrupa’da Çinli üreticilerin genişleme hamlesi dikkat çekiyor. İç pazarda süren fiyat savaşının baskısı altında kalan BYD gibi markalar, büyüme stratejilerini yurt dışına kaydırıyor. Aynı dönemde enerji fiyatlarındaki artış nedeniyle elektrikli araçlara olan talep de yeniden yükseliş gösteriyor.
BYD, halihazırda Macaristan’da bir otomobil fabrikası kurmuş durumda ve burada deneme üretimine başladı. Öte yandan BYD, geçen ay Paris’te premium alt markası Denza’yı Avrupa’da tanıttı ve ultra hızlı şarj teknolojisini sergiledi. Denza Z9GT ve Denza D9 modelleri de Avrupa pazarına giriş yaptı.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin:
titanfall gerçek oluyor desenize
Tam teşekküllü işlevsel gerçek Mecha yapmak Japonlara değil de Çinlilere kısmetmiş.