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    Alternatif Enerji ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Türkiye, rüzgâr türbini üretiminde Avrupa’da 5. sırada yer aldı

    "Avrupa'da Rüzgar Enerjisi ve Ekonomik İyileşme Raporu” adlı çalışmaya göre Türkiye, türbin ekipmanı yapan 12 tesisiyle Avrupa'nın en büyük beşinci üreticisi oldu.
    10 sa.
    1,8b
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    27
    Alternatif Enerji
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    Gökhan G.
    Editör
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    6

    Türkiye, rüzgâr türbini üretiminde Avrupa’da 5. sırada yer aldı
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    Yenilenebilir kaynaklar arasında en çok rağbet görenlerden biri olan rüzgâr enerjisi, her geçen yıl artan kurulu güç miktarıyla ülkemizde de yaygın hale gelmeye başladı. Kurulu güç anlamında Almanya’nın Avrupa’da başı çektiği rüzgâr enerjisinin merkezinde ise bilindiği üzere rüzgâr türbinleri bulunuyor. Bu da ciddi bir istihdam potansiyeli demek.

    Avrupa’da rüzgâr enerjisi sektörünü temsil eden en üst kuruluş olan Avrupa Rüzgar Enerjisi Birliği (WindEurope) söz konusu sektörün barındırdığı potansiyel hakkında bir rapor yayınladı "Avrupa'da Rüzgar Enerjisi ve Ekonomik İyileşme Raporu” adlı çalışmaya göre rüzgar enerjisi sektörü geçen yıl Avrupa'da yüzde 75'i karasal, yüzde 25'i ise deniz üstü olmak üzere 300 bin kişilik istihdam yarattı.

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    Dünyanın en büyük 10 rüzgâr türbini üreticisinin 5’inin Avrupa merkezli olduğunu belirten raporda, Avrupa kıtası genelindeki bu ülkelerin Almanya, İspanya, İtalya, Danimarka ve Türkiye olduğu bilgisi yer aldı. 82 tesisle birinci olan Almanya’yı 41 tesisle İspanya, 17 tesisle İtalya ve 13 tesisle Danimarka takip etti. Ülkemizde faaliyet gösteren ve türbin ekipmanı yapan tesis sayısının ise 12 olduğu belirtildi. Türkiye'deki 12 tesisin 6'sı kule ve 4'ü kanat üretimi yaparken, kalan 2'si ise döküm malzeme üretimi gerçekleştiriyor. Listenin geri kalanı ise 11 tesis ile Fransa, 9 tesis ile Polonya, 8 tesis ile İngiltere ve 7 tesis ile Hollanda ve Portekiz’den oluşuyor.

    Türkiye, rüzgâr türbini üretiminde Avrupa’da 5. sırada yer aldı
    Tam Boyutta Gör

    Dünya çapındaki detaylara bakınca ise toplamda 800 üretim tesisinin bulunduğu görülüyor. Bu tesislerin yüzde 45'i Çin’de bulunurken yüzde 31’i ise Avrupa’da yer alıyor. Geri kalan üretim tesisleri oranlarında ise Hindistan yüzde 7'lik, Brezilya yüzde 5'lik ve Kuzey Amerika ise yüzde 4,5'lik dağılıma sahip.

    İzmir, rüzgâr enerjisi denilince başta geliyor

    Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı bünyesinde faaliyet gösteren İzmir Kalkınma Ajansı (İZKA) Genel Sekreteri Mehmet Yavuz, Türkiye’nin rüzgâr enerjisi ekipman üretiminde önemli bir aşama kaydettiğini söylerken söz konusu raporla ilgili açıklamasında, “Yaklaşık 8 bine yakın parçadan meydana gelen rüzgâr türbinlerinin büyük bir bölümü artık ülkemizde üretilebilir duruma geldi. Ana bileşen olarak kabul edilen kanat, kule ve nasel gibi yüksek hacimli ve katma değerli ürünleri üreten tesisler ise özellikle İzmir ve çevresinde yoğunlaşıyor. Türkiye’deki rüzgâr enerjisi santrallerine yapılan üretimler yanında, dünyanın dört bir yanına ihracat yapılıyor” ifadelerini kullandı.

    Türkiye’nin rüzgâr başkentinin İzmir olduğunu söyleyen Yavuz açıklamasının devamında şu sözlere yer verdi:

    Türkiye’nin rüzgâr sanayisindeki konumu her geçen gün sağlamlaşıyor. İzmir, Türkiye’nin rüzgâr sanayisinde başı çekiyor ve aynı zamanda yakın coğrafyasının rüzgâr enerjisi başkenti konumunda. WindEurope’un raporu kapsamına alınan 4 rüzgâr kanadı fabrikasının tamamı, 6 kule fabrikasının üçü, 2 döküm tesisisin ise biri İzmir’de yer alıyor. Ajansımızın yürüttüğü çalışmalar doğrultusunda, rapordaki ana üreticilere ek olarak, İzmir’de rüzgâr türbininin çeşitli bileşenlerini üreten 30’un üstünde firmamızın olduğunu biliyoruz. Bu firmalarımızda söz konusu rapor kapsamına alınmasa da Ajans olarak bizim de üyesi olduğumuz ve ülkemiz rüzgâr sanayinin tanınması için iş birliği yaptığımız WindEurope’un diğer çalışmalarında ve veritabanlarında yer alıyor. Hali hazırda Ajans olarak bizim de takip ettiğimiz, henüz hazırlık süreci devam eden yatırımların tamamlanmasıyla beraber önümüzdeki dönemde Türkiye’nin bu ve benzeri raporlarda bundan daha iyi yerlere geleceğine inancımız tam.



    https://www.aa.com.tr/tr/ekonomi/turkiye-avrupada-ruzgar-turbin-ekipmanlari-uretiminde-5-sirada/2017569 Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    TheJudgé

    Comolokko

    1 gün önce
    Coco.Jambo

    ..........

    1 gün önce
    Coco.Jambo

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    1 gün önce
    Coco.Jambo

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    1 gün önce
    Coco.Jambo

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    1 gün önce
    Coco.Jambo

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    1 gün önce
    Coco.Jambo

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    1 gün önce
    ?Roovu

    çöpp

    1 gün önce
    guneyk

    xd

    2 gün önce
    hareketliperde

    MERHaba kız var mı :D

    3 gün önce
    Bildiğin Odun

    İthal yapay et satışlarımıza hazır mısın Türkiye

    3 gün önce
    ardicli2000

    yine de bir et değil...

    3 gün önce
    CrrystaL

    ne la bu

    3 gün önce
    TheJudgé

    bune la

    3 gün önce
    zOppOr

    Deneme

    3 gün önce
    hareketliperde

    v

    3 gün önce
    Bu Editörden
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    CleanCoders (Fatih ) 2 sa. (düzenlendi) en beğenilen
    asfalt dökmekten başka bu hükümet ne yapmış, bir tane yeni fabrika kurulmadı. pardon ya, bu habere uymadı.

    Tamam buldum, Bana ne faydası var, elektrik faturam düşecek mi.
    asfalt dökmekten başka bu hükümet ne yapmış, bir tane yeni fabrika kurulmadı. pardon ya, bu habere uymadı. Tamam buldum, Bana ne faydası var, elektrik...
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    1 Yanıt Yanıtla +14
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    CleanCoders (Fatih ) 2 sa. Yanfo
    Kendini amorti etmesi 10 yıl sürer, faturaya yansıması 15 yıl sürer, bu gibi yatırımlar ağaç dikmek gibidir, sana faydası olmaz ama torunların meyvelerini yer.
    1 Yanıt Yanıtla +5
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    CleanCoders (Fatih ) 2 sa. Hades18
    her alanda yatırım olduğu gibi güneş panelinde de çok büyük yatırımlar var, işte haber linki

    https://www.donanimhaber.com/konya-daki-dunyanin-en-buyuk-gunes-enerjisi-santralinde-uretim-basladi--125424
    her alanda yatırım olduğu gibi güneş panelinde de çok büyük yatırımlar var, işte haber linki https://www.donanimhaber.com/konya-daki-dunyanin-en-buyuk-gu...
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    cemsinan (sinan akçay) 8 dk. (düzenlendi)
    Ekonomik ve siyasi ortam o kadar ağır ve saçma ki herkes ahöpenin her yaptığını yanlış zannetmeye başladı.

    Doğru yaptığı her işe sahip çıkılmazsa iyice dibi boylarız.



    Tabii mevcut tablo o kadar ağır ki kimse bu tesellileri görmek ya da konuşmak istemiyor.
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    İl teber (Tolga ) 14 dk.
    Zaten bizim milli bir markamız olmalı RES 'lerin ileri teknoloji ekipmanları üretimi konusunda.
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    veleciraptor (Önemli Değil) 28 dk.
    Konu başlığı yanıltıcı olmuş. Beşinci olduğumuz konu rüzgar türbini üretimi değil rüzgar türbini üreten fabrika sayısı. Örneğin fabrika sayısı bizden yalnızca 1 fazla olan Danimarka'nın Vestas şirketi neredeyse dünyada üretilen her 6 türbinden birini üretiyor. Türkiye'deki 12 fabrikayı toplasan Vestas'ın ya da Siemens'in 1 fabrikası bile etmiyor. Daha almamız gereken çok yol var.



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    drmert 54 dk.
    Eğriye eğri, doğruya doğru demek insana yakışır.

    Hükumetin başarılı olduğu, doğru adımlar attığı bir saha "yenilenebilir enerji" .

    Dilerim bu başarı Avrupa birinciliğine kadar uzanır.
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    interwap (Volkan ) 1 sa.
    Rüzgar gülü kulesi ve pervaneleri üretiyoruz. (Bildiğim kadarıyla) Gel gelelim gövde, jeneratör vs. yurtdışı. Zaten pervaneleri, kuleyi vs. buradan alıp rüzgar gülünü bize satanlar onlar oluyor. Bunu da çözmemiz gerekiyor. (Varsa üretici düzeltin.)
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    TheAssgardian 1 sa.
    Halka bir faydası olmadıktan sonra istersen 1. olsun. Elektrik faturaları düştü mü? Ondan haber verin.
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    Alqu 1 sa.
    bu olay güzel nane sadece ilk yatırım maliyeti yüksek yerine göre 6-10 yıl arasında amorti ediyor.

    2023 yılında uçmazsak o rüzgarla fikrim ampülü patlatır. eskiden parlatıyordu ama bu defa patlatır.
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    trakyAli-1986 (ali ) 1 sa. (düzenlendi)
    Kendinden dönen fırıldak siyasetçiler bakımından da Türkiye 1. Sırada..
    Yanıtla +2
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    Hades18 (Ali Veli) 2 sa.
    Yenilenebilir enerjiye sonuna kadar destek veriyorum ancak rüzgar tribünleri ile ilgili, özellikle maliyet ve bakım noktasında, çok fazla olumsuz şey okudum son zamanlarda.
    Rüzgar tribünleri olmasın demiyorum, olmalı elbette ancak güneş paneline olan yatırımlar biraz daha arttırılmalı diye düşünüyorum.
    2 Yanıt Yanıtla
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    CleanCoders (Fatih ) 2 sa. Hades18
    her alanda yatırım olduğu gibi güneş panelinde de çok büyük yatırımlar var, işte haber linki

    https://www.donanimhaber.com/konya-daki-dunyanin-en-buyuk-gunes-enerjisi-santralinde-uretim-basladi--125424
    Yanıtla +5
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    monacomen 1 sa. Hades18
    Aslında Türbin ekipmanı yapan diyor yani bu ekipmanları Avrupa ve dünyaya satıyor, ama üreten 5.ülke olmak ile kullanan 5.ülke olmak aynı şey değil. Biz üretiyoruz şu an.
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    WB 2 sa.
    Turkiye’nin kamburu haline gelmis istemezukci muhalefete bir tokat daha :D
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    türkiye rüzgar enerjisi, Türkiye Haberleri ve Bilim ve Teknoloji
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