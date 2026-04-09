    Türkiye rüzgar enerjisinde küresel büyümeyi geride bıraktı

    Türkiye, rüzgar enerjisinde 2025’te yüzde 15,5 büyüyerek küresel ortalamayı aştı. Kurulu güç 15 bin megavatı geçerken Türkiye, dünyada en hızlı büyüyen pazarlar arasında yer aldı.

    Türkiye, geçen yıl rüzgar enerjisi kurulu gücünü bir önceki yıla göre yüzde 15,5 artırarak dünya ortalamasının üzerine çıkmayı başardı. Dünya Rüzgar Enerjisi Birliği (WWEA) tarafından yayımlanan “2025 Dünya Rüzgar Raporu” verilerine göre geçen yıl rüzgar enerjisi kapasitesine 2 bin 142 megavatlık yeni ekleme yapıldı. Toplam kapasite ise 15 bin megavatın üzerine çıktı.

    Türkiye, rüzgarda yüzde 15,5 büyüdü

    Rapora göre dünya genelinde rüzgar enerjisi kapasitesi 2025’te yüzde 14,3 artış gösterdi. Bu oran 2024’te yüzde 11,9 seviyesindeydi. Türkiye ise yüzde 15,5’lik büyüme oranıyla küresel ortalamanın üzerinde performans gösteren beş ülkeden biri oldu. Vietnam, Şili, Çin ve Hindistan da dünya ortalamasının üzerinde büyüme kaydeden diğer ülkeler arasında yer aldı.

    Türkiye, 2035 yılına kadar güneş ve rüzgar enerjisi kurulu gücünü 120 bin megavata çıkarmayı hedefliyor.

    Dünya genelinde 2025 yılında toplam 169 bin 14 megavat yeni rüzgar enerjisi kapasitesi devreye alındı ve küresel toplam kurulu güç 1 milyon 346 bin 866 megavata ulaştı. Bu rakam, sektörde 2020’den bu yana kaydedilen en güçlü büyümeyi temsil ediyor. Küresel ölçekte rüzgar enerjisi, yaklaşık 3 bin teravatsaat elektrik üretimi ile dünya elektrik talebinin yüzde 11’inden fazlasını karşılamış durumda.

    Çin büyümenin lokomotifi oldu

    Büyümenin lokomotifi ise Çin oldu. Tek başına 130 bin megavatlık yeni kurulum yaparak dünya pazarındaki yeni kurulumların yüzde 77’sini gerçekleştiren Çin, toplam küresel kapasitenin yarısından fazlasını elinde bulunduruyor. Hindistan ise 6 bin 300 megavatlık yeni kapasite ekleyerek ABD’yi geride bıraktı ve yeni kurulumlarda ikinci sıraya yerleşti. ABD, 6 bin 272 megavatlık yeni kapasite ile üçüncü sırada yer alırken, Türkiye 2 bin 142 megavatlık artışıyla dünyada yedinci sırada konumlandı.

