Türkiye Sinema Festivali başlıyor: Tüm sinema biletleri 90 lira

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Tam Boyutta Gör Kültür ve Turizm Bakanlığı ilk kez geçen yıl düzenlenen Türkiye Sinema Fesitvali’nin bu hafta sonu ikincisinin düzenleneceğini duyurdu. Türkiye Sinema Festivali’nde tüm biletler 90 TL’ye satılacak.

Dijital platformların yaygınlaşmasıyla birlikte sinema salonlarında büyük seyirci düşüşleri yaşanıyor. Sinemaya gitmek yerine film ve dizileri evde izlemeyi tercih edenlerin sayısı artarken, Kültür ve Turizm Bakanlığı salonlardaki seyirci ilgisini artırmak amacıyla Türkiye Sinema Festivali düzenliyor.

Geçen yıl ilk kez düzenlenen etkinlikte iki gün boyunca sinema biletleri 80 TL'den satışa sunulmuş ve 780 binden fazla kişi sinema salonlarında film izlemişti. Bu yıl ise kampanya daha geniş bir kapsamla gerçekleştirilecek. Son ayların çok konuşulan yapımlarından Odyssey, Spider-Man: Brand New Day ve tekrar izlemek isteyenler için Avengers: Endgame'i bu hafta sonu sinemada 90 liraya seyredebilirsiniz.

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Türkiye Sinema Festivali ne zaman?

Türkiye Sinema Festivali, 26-27 Eylül tarihlerinde 75 ilde yaklaşık 1.500 sinema salonunda düzenlenecek. Festival kapsamında 17 yerli ve yabancı film sinemaseverlerle buluşacak. İki gün boyunca festival kapsamındaki tüm filmlerin biletleri 90 TL olacak. Biletler bugün satışa sunulacak..

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, festivalle ilgili açıklamasında sinemanın birleştirici gücüne vurgu yaptı. Bakanlığın destekleriyle, Sinema Salonu Yatırımcıları Derneği (SİSAY) tarafından GNÇ ana sponsorluğunda düzenlenen festivalde bu yıl 75 ilde yaklaşık 1.500 salonda 17 yerli ve yabancı filmin 90 liraya izlenebileceğini söyledi.

Turkcell GNC’lilere 2 bilet 90 TL

Türkiye Sinema Festivali’nın ana sponsoru GNC’den indirimli fiyata ek kampanya duyuruldu. Tüm Turkcell aboneleri, GNC mobil uygulamasındaki indirim kodu ile 2 sinema biletini toplam 90 TL’ye satın alabilecek.

Hangi filmler 90 TL?

Türkiye Sinema Festivali kapsamında 90 TL'ye izleyebileceğiniz filmler şunlar:

Vizyona Yeni Girenler : Charlie Harper (Romantik), Üç Harfiler: Mühür (Korku), Damat Mektebi (Komedi), North: An Epic Journey of Friend (Animasyon), Kahraman Köpek Charlie (Animasyon), İsyan-Mutiny (Gerilim), Runner, Prenses ve Şövalye (Animasyon), Kristal Gezegen (Animasyon), Kediler Firarda: Mısır Operasyonu (Animasyon)

: Charlie Harper (Romantik), Üç Harfiler: Mühür (Korku), Damat Mektebi (Komedi), North: An Epic Journey of Friend (Animasyon), Kahraman Köpek Charlie (Animasyon), İsyan-Mutiny (Gerilim), Runner, Prenses ve Şövalye (Animasyon), Kristal Gezegen (Animasyon), Kediler Firarda: Mısır Operasyonu (Animasyon) Devam Eden Filmler : Resident Evil (Gerilim), Spider-Man: Brand New Day (Aksiyon), Odyssey (Aksiyon/Dram)

: Resident Evil (Gerilim), Spider-Man: Brand New Day (Aksiyon), Odyssey (Aksiyon/Dram) Tekrar Vizyona Girecek : Avengers: Endgame (Aksiyon)

: Avengers: Endgame (Aksiyon) 1 Günlük Gösterim: Heart of the Beast (Cumartesi)

Türkiye Sinema Festivali'ne katılımcı salonlar

Adana: Avşar Sinema, Paribu Cineverse

Adıyaman: Adıyaman Cine Center Sineması, Arya Sineması, Cinegold Sinemaları

Afyonkarahisar: Cinemovie, Paribu Cineverse

Aksaray: Klas Sinemaları

Amasya: Cinegreen Sinemaları, Kültür Sineması

Ankara: Ankara Prestige, Arcadium Sinemaları, Avşar Sinema, Büyülü Fener, Cinefora, Cinegold Sinemaları, Cinemapink by Maximum, Paribu Cineverse, Taurus Cinemarine, World CineZone

Antalya: Aksin Sinemaları, Cinemapink by Maximum, Cinetech, Cinetime, MarkAntalya Sinema, Megapol Sineması, MKM Sinemaları, Paribu Cineverse

Artvin: Çarmıklı Sineması Arhavi

Aydın: Cinemarine, World CineZone

Ağrı: Haspark Sinemaları

Balıkesir: Cinefora, Cinemapink by Maximum, Cinemarine

Batman: Cinebig, Cinegold Sinemaları

Bayburt: Ata Sinemaları

Bingöl: Cinegold Sinemaları

Bitlis: Cinemed Sinemaları

Bolu: Cinemapink, Paribu Cineverse

Burdur: Oscar Sineması

Bursa: Avşar Sinema, Bursa As Outlet Venüs Sineması, Cinemapink by Maximum, Cinetech, Cinetime, Gemlik Venüs Sineması, Orhangazi Venüs Sineması, Paribu Cineverse

Çanakkale: Paribu Cineverse

Çankırı: Sinemax

Çorum: Paribu Cineverse

Denizli: Avşar Sinema, Beyazsahne Sineması, Paribu Cineverse, World CineZone

Diyarbakır: Cinegold Sinemaları, Paribu Cineverse

Düzce: Cinemapink, Cinetime

Edirne: Cinegold Sinemaları, Cinemarine

Elazığ: Cinepoint

Erzincan: Cinebest

Erzurum: Cinetekno, Paribu Cineverse

Eskişehir: Cinemapink by Maximum, Cinetime, Eskişehir Prestige, Paribu Cineverse

Gaziantep: Avşar Sinema, G.Antep Prestige, Paribu Cineverse

Giresun: Cinemas, G City Cityplex Sinema

Gümüşhane: Sema Doğan Park Sinemaları

Hatay: İskenderun Prestige

Isparta: Cinegold Sinemaları, Cinemapink, Saraç Sineması

İstanbul: Arzu Sinemaları, Atirus Sineması, Biletinial Sinemaları, Canpark Sinemaları, Capitol Spectrum Cineplex Sinemaları, Cineatlas, Cinebig, Cinegold Sinemaları, CineGreen, Cinegreen Sultanbeyli, Cinema Neomarin, Cinemapink by Maximum, Cinemarine, Cinens Sinemaları, Cineport Göktürk, Cinetech, Cinetime, CineVIP, Cinewam City’s Nişantaşı, Güngören Park Site Sinemaları, Max Sinemaları, Nev Sinema, Paribu Cineverse, Prestige, Site Sinemaları, World CineZone

İzmir: Cine1Can Sinemaları, Cinemapink by Maximum, Cinepoll, Cinevizyon, Paribu Cineverse

Kahramanmaraş: Arsan Sinemaları, Paribu Cineverse

Karabük: Cinegreen Sineması, CineSeyir, Cinermeridyen

Karaman: Sinenas Sinemaları

Kastamonu: Barutçuoğlu Sinemaları

Kayseri: Cinefora, Onay Cinelux, Paribu Cineverse

Kilis: Kilis CinemaX

Kocaeli: Cinemapink by Maximum, Cinemarine, Cinetime, Cinewest Sinemaları, Karamürsel Sineması, Paribu Cineverse

Konya: Avşar Sinema, Beyşehir Sinema, Cinemeks, Paribu Cineverse, Sinemax

Kütahya: Cinetech

Kırklareli: By Prestige Cinema, Cinemapink by Maximum

Kırıkkale: Paribu Cineverse

Malatya: Yeşil Sinema

Manisa: Cinegreen, Cinema Pink, Cinens Sinemaları, Cinepoll, Cinetime, Luna Cinens

Mardin: Cinebig, Cinegold Sinemaları

Mersin: Anamur Sineması, Cinens Sinemaları, Paribu Cineverse

Muğla: Aksin Sinema, Cinemarine, Paribu Cineverse, Pomelon

Nevşehir: Cinefora, Cinemapink by Maximum

Niğde: Bortek Sineması, Cinebig, Niğde Yeni Sinema

Ordu: Cinemas, Ordu Cinevizyon, Ünye KNK Cinemas

Osmaniye: Paribu Cineverse, Sinema_Kadirli

Rize: CineGalaxy, Pembeköşk Sineması

Sakarya: Cinens, Paribu Cineverse

Samsun: Kristal Sinemaları, Paribu Cineverse, Premier

Siirt: Cinebig

Sinop: Sinop Efel Sinemaları

Sivas: Sivas Cinenora

Şanlıurfa: Cinepink, Cinereal Viranşehir, Paribu Cineverse

Şırnak: Cinebig

Tekirdağ: Cinemarine, Paribu Cineverse

Tokat: Doğa Sineması

Trabzon: CineGalaxy, Lara Sineması, Paribu Cineverse

Uşak: Cinetime

Van: Cineplus Sinemaları, Paribu Cineverse

Yalova: Cinemapink by Maximum, Cinetime

Yozgat: Cinegold Sinemaları

Zonguldak: Avşar Sinema, Paribu Cineverse

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Türkiye Sinema Festivali başlıyor: Tüm sinema biletleri 90 TL

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