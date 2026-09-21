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    Türkiye Sinema Festivali başlıyor: Tüm sinema biletleri 90 lira

    Türkiye Sinema Festivali kapsamında 26-27 Eylül tarihlerinde 75 ilde sinema bileti fiyatları 90 TL olacak. Turkcell aboneleri ise 2 bileti 90 TL'ye satın alabilecek.

    Türkiye Sinema Festivali başlıyor: Tüm sinema biletleri 90 TL Tam Boyutta Gör
    Kültür ve Turizm Bakanlığı ilk kez geçen yıl düzenlenen Türkiye Sinema Fesitvali’nin bu hafta sonu ikincisinin düzenleneceğini duyurdu. Türkiye Sinema Festivali’nde tüm biletler 90 TL’ye satılacak.

    Dijital platformların yaygınlaşmasıyla birlikte sinema salonlarında büyük seyirci düşüşleri yaşanıyor. Sinemaya gitmek yerine film ve dizileri evde izlemeyi tercih edenlerin sayısı artarken, Kültür ve Turizm Bakanlığı salonlardaki seyirci ilgisini artırmak amacıyla Türkiye Sinema Festivali düzenliyor.

    Geçen yıl ilk kez düzenlenen etkinlikte iki gün boyunca sinema biletleri 80 TL'den satışa sunulmuş ve 780 binden fazla kişi sinema salonlarında film izlemişti. Bu yıl ise kampanya daha geniş bir kapsamla gerçekleştirilecek. Son ayların çok konuşulan yapımlarından Odyssey, Spider-Man: Brand New Day ve tekrar izlemek isteyenler için Avengers: Endgame'i bu hafta sonu sinemada 90 liraya seyredebilirsiniz.

    Türkiye Sinema Festivali ne zaman?

    Türkiye Sinema Festivali, 26-27 Eylül tarihlerinde 75 ilde yaklaşık 1.500 sinema salonunda düzenlenecek. Festival kapsamında 17 yerli ve yabancı film sinemaseverlerle buluşacak. İki gün boyunca festival kapsamındaki tüm filmlerin biletleri 90 TL olacak. Biletler bugün satışa sunulacak..

    Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, festivalle ilgili açıklamasında sinemanın birleştirici gücüne vurgu yaptı. Bakanlığın destekleriyle, Sinema Salonu Yatırımcıları Derneği (SİSAY) tarafından GNÇ ana sponsorluğunda düzenlenen festivalde bu yıl 75 ilde yaklaşık 1.500 salonda 17 yerli ve yabancı filmin 90 liraya izlenebileceğini söyledi.

    Turkcell GNC’lilere 2 bilet 90 TL

    Türkiye Sinema Festivali’nın ana sponsoru GNC’den indirimli fiyata ek kampanya duyuruldu. Tüm Turkcell aboneleri, GNC mobil uygulamasındaki indirim kodu ile 2 sinema biletini toplam 90 TL’ye satın alabilecek.

    Hangi filmler 90 TL?

    Türkiye Sinema Festivali kapsamında 90 TL'ye izleyebileceğiniz filmler şunlar:

    • Vizyona Yeni Girenler: Charlie Harper (Romantik), Üç Harfiler: Mühür (Korku), Damat Mektebi (Komedi), North: An Epic Journey of Friend (Animasyon), Kahraman Köpek Charlie (Animasyon), İsyan-Mutiny (Gerilim), Runner, Prenses ve Şövalye (Animasyon), Kristal Gezegen (Animasyon), Kediler Firarda: Mısır Operasyonu (Animasyon)
    • Devam Eden Filmler: Resident Evil (Gerilim), Spider-Man: Brand New Day (Aksiyon), Odyssey (Aksiyon/Dram)
    • Tekrar Vizyona Girecek: Avengers: Endgame (Aksiyon)
    • 1 Günlük Gösterim: Heart of the Beast (Cumartesi)

    Türkiye Sinema Festivali'ne katılımcı salonlar

    • Adana: Avşar Sinema, Paribu Cineverse
    • Adıyaman: Adıyaman Cine Center Sineması, Arya Sineması, Cinegold Sinemaları
    • Afyonkarahisar: Cinemovie, Paribu Cineverse
    • Aksaray: Klas Sinemaları
    • Amasya: Cinegreen Sinemaları, Kültür Sineması
    • Ankara: Ankara Prestige, Arcadium Sinemaları, Avşar Sinema, Büyülü Fener, Cinefora, Cinegold Sinemaları, Cinemapink by Maximum, Paribu Cineverse, Taurus Cinemarine, World CineZone
    • Antalya: Aksin Sinemaları, Cinemapink by Maximum, Cinetech, Cinetime, MarkAntalya Sinema, Megapol Sineması, MKM Sinemaları, Paribu Cineverse
    • Artvin: Çarmıklı Sineması Arhavi
    • Aydın: Cinemarine, World CineZone
    • Ağrı: Haspark Sinemaları
    • Balıkesir: Cinefora, Cinemapink by Maximum, Cinemarine
    • Batman: Cinebig, Cinegold Sinemaları
    • Bayburt: Ata Sinemaları
    • Bingöl: Cinegold Sinemaları
    • Bitlis: Cinemed Sinemaları
    • Bolu: Cinemapink, Paribu Cineverse
    • Burdur: Oscar Sineması
    • Bursa: Avşar Sinema, Bursa As Outlet Venüs Sineması, Cinemapink by Maximum, Cinetech, Cinetime, Gemlik Venüs Sineması, Orhangazi Venüs Sineması, Paribu Cineverse
    • Çanakkale: Paribu Cineverse
    • Çankırı: Sinemax
    • Çorum: Paribu Cineverse
    • Denizli: Avşar Sinema, Beyazsahne Sineması, Paribu Cineverse, World CineZone
    • Diyarbakır: Cinegold Sinemaları, Paribu Cineverse
    • Düzce: Cinemapink, Cinetime
    • Edirne: Cinegold Sinemaları, Cinemarine
    • Elazığ: Cinepoint
    • Erzincan: Cinebest
    • Erzurum: Cinetekno, Paribu Cineverse
    • Eskişehir: Cinemapink by Maximum, Cinetime, Eskişehir Prestige, Paribu Cineverse
    • Gaziantep: Avşar Sinema, G.Antep Prestige, Paribu Cineverse
    • Giresun: Cinemas, G City Cityplex Sinema
    • Gümüşhane: Sema Doğan Park Sinemaları
    • Hatay: İskenderun Prestige
    • Isparta: Cinegold Sinemaları, Cinemapink, Saraç Sineması
    • İstanbul: Arzu Sinemaları, Atirus Sineması, Biletinial Sinemaları, Canpark Sinemaları, Capitol Spectrum Cineplex Sinemaları, Cineatlas, Cinebig, Cinegold Sinemaları, CineGreen, Cinegreen Sultanbeyli, Cinema Neomarin, Cinemapink by Maximum, Cinemarine, Cinens Sinemaları, Cineport Göktürk, Cinetech, Cinetime, CineVIP, Cinewam City’s Nişantaşı, Güngören Park Site Sinemaları, Max Sinemaları, Nev Sinema, Paribu Cineverse, Prestige, Site Sinemaları, World CineZone
    • İzmir: Cine1Can Sinemaları, Cinemapink by Maximum, Cinepoll, Cinevizyon, Paribu Cineverse
    • Kahramanmaraş: Arsan Sinemaları, Paribu Cineverse
    • Karabük: Cinegreen Sineması, CineSeyir, Cinermeridyen
    • Karaman: Sinenas Sinemaları
    • Kastamonu: Barutçuoğlu Sinemaları
    • Kayseri: Cinefora, Onay Cinelux, Paribu Cineverse
    • Kilis: Kilis CinemaX
    • Kocaeli: Cinemapink by Maximum, Cinemarine, Cinetime, Cinewest Sinemaları, Karamürsel Sineması, Paribu Cineverse
    • Konya: Avşar Sinema, Beyşehir Sinema, Cinemeks, Paribu Cineverse, Sinemax
    • Kütahya: Cinetech
    • Kırklareli: By Prestige Cinema, Cinemapink by Maximum
    • Kırıkkale: Paribu Cineverse
    • Malatya: Yeşil Sinema
    • Manisa: Cinegreen, Cinema Pink, Cinens Sinemaları, Cinepoll, Cinetime, Luna Cinens
    • Mardin: Cinebig, Cinegold Sinemaları
    • Mersin: Anamur Sineması, Cinens Sinemaları, Paribu Cineverse
    • Muğla: Aksin Sinema, Cinemarine, Paribu Cineverse, Pomelon
    • Nevşehir: Cinefora, Cinemapink by Maximum
    • Niğde: Bortek Sineması, Cinebig, Niğde Yeni Sinema
    • Ordu: Cinemas, Ordu Cinevizyon, Ünye KNK Cinemas
    • Osmaniye: Paribu Cineverse, Sinema_Kadirli
    • Rize: CineGalaxy, Pembeköşk Sineması
    • Sakarya: Cinens, Paribu Cineverse
    • Samsun: Kristal Sinemaları, Paribu Cineverse, Premier
    • Siirt: Cinebig
    • Sinop: Sinop Efel Sinemaları
    • Sivas: Sivas Cinenora
    • Şanlıurfa: Cinepink, Cinereal Viranşehir, Paribu Cineverse
    • Şırnak: Cinebig
    • Tekirdağ: Cinemarine, Paribu Cineverse
    • Tokat: Doğa Sineması
    • Trabzon: CineGalaxy, Lara Sineması, Paribu Cineverse
    • Uşak: Cinetime
    • Van: Cineplus Sinemaları, Paribu Cineverse
    • Yalova: Cinemapink by Maximum, Cinetime
    • Yozgat: Cinegold Sinemaları
    • Zonguldak: Avşar Sinema, Paribu Cineverse
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