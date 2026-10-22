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    Türkiye üç ülkeyle Bedir Mutabakatı imzaladı: Mekke Anlaşması'ndan farkı ne?

    Mekke Anlaşması'nın ardından Türkiye, Katar, Pakistan ve Endonezya ile Bedir Mutabakatı'nı imzaladı. Yeni anlaşma, kolektif savunma yerine savunma sanayi teknolojilerinde iş birliğine odaklanıyor.

    Türkiye üç ülkeyle Bedir Mutabakatı imzaladı: İçeriği ne? Tam Boyutta Gör
    Türkiye savunma sanayi alanında yeni iş birliklerine devam ediyor. Türkiye, Katar, Pakistan ve Endonezya arasında “Bedir Mutabakat Zaptı” imzalandı. Bu anlaşma savunma sanayi alanında ortak üretim, teknoloji paylaşımı ve Ar-Ge faaliyetlerini kapsıyor.

    Mekke Anlaşması’ndan farkı ne?

    Daha önce Suudi Arabistan ve Pakistan ile Mekke Anlaşması kapsamında güçlerini birleştiren Türkiye, şimdi de Katar, Pakistan ve Endonezya ile Bedir Mutabakat Zaptı'nı imzaladı. Her iki anlaşmada da ortak savunma sanayi teknolojileri ve ortak projeler geliştirilmesini içeriyor. Bedir Mutabakat Zaptı'nda Mekke Anlaşması’ndan farklı olarak kolektif savunma mekanizması yer almıyor. Mekke Anlaşması’nda yer alan maddeye göre zaptı imzalayan ülkelerden herhangi birine yapılan saldırı, bu üç ülkeye yapılmış kabul edilecek. Katar, Pakistan ve Endonezya ile imzalanan Bedir Mutabakat Zaptı’nda böyle bir yükümlülük bulunmuyor.

    Bedir Mutabakatı neleri kapsıyor?

    Türkiye üç ülkeyle Bedir Mutabakatı imzaladı: İçeriği ne? Tam Boyutta Gör
    Bedir Mutabakat Zaptı, dört ülkenin savunma sanayisi alanındaki yeteneklerini bir araya getirerek ortak projeler yürütmesini öngörüyor. Bu kapsamda ülkeler arasında ortak üretim, teknoloji paylaşımı, araştırma-geliştirme (Ar-Ge) ve teknik askeri eğitim alanlarında iş birliği yapılacak.

    Mutabakatın öne çıkan özelliklerinden biri, yalnızca genel bir iş birliği niyeti ortaya koymakla sınırlı kalmaması. Projelerin belirlenmesi, onaylanması ve uygulanması için karar mekanizmaları da anlaşma kapsamında tanımlanıyor.

    Bu doğrultuda iki ayrı kurul görev yapacak. Yürütme Kurulu, dört ülke arasında gerçekleştirilecek ortak projeleri belirleyecek. Stratejik Kurul ise belirlenen projeleri takvime bağlayarak onaylayacak. Böylece projelerin seçilmesinden uygulama aşamasına geçilmesine kadar olan sürecin belirli bir işleyiş çerçevesinde yürütülmesi hedefleniyor.

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