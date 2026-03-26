Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan: Starlink ve Amazon Leo ile görüşülüyor

Starlink ve Amazon Leo için kritik süreç
Daha önce SpaceX’in resmi planlamasında Türkiye’de hizmet başlangıcı için 2024 yılı işaret edilmiş olsa da Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) ile yürütülen regülasyon sürecinin tamamlanamaması nedeniyle bu takvim gerçekleşmedi. Buna karşın açıklanan son detaylar anlaşmaya her zamankinden daha yakın olunduğu yönünde güçlü sinyaller veriyor.
Sayan, yaptığı açıklamada “SpaceX firmasının Starlink'i, Amazon'un Kuiper'ı (Leo) başta olmak üzere bu firmalarla fuar çerçevesinde görüşmelerimizi yaptık. Bunların sistemlerinin Türkiye'de ne tür regülasyonlara tabi olmaları gerektiği, güvenlikle ilgili gereksinimlerimiz, bu konuda bilgilendirmeleri yaptık. Onların bizim başta güvenlik olmak üzere bu regülasyonlara uyum sağlamaları durumunda bir yol haritası sunulabileceği konusunda görüşmelerimizi yaptık ve devam ediyoruz.” diye konuştu.
Skyrim oynatıyor mu