    Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan: Starlink ve Amazon Leo ile görüşülüyor

    Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan, yaptığı açıklamada SpaceX'in Starlink'i ve Amazon'un Kuiper'ı ile görüşüldüğünü açıkladı. Regülasyon süreci ise devam ediyor.

    Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan’ın Satellite 2026 kapsamında yaptığı açıklamalara göre Türkiye, uydu interneti alanında küresel devlerle görüşüyor. SpaceX’in Starlink ağı ve Amazon’un Kuiper (yeni adı Amazon Leo) projesiyle yürütülen görüşmeler, alçak yörünge uydu (LEO) tabanlı internet hizmetlerinin Türkiye’de devreye alınması için somut adımlar atıldığını gösteriyor.

    Daha önce SpaceX’in resmi planlamasında Türkiye’de hizmet başlangıcı için 2024 yılı işaret edilmiş olsa da Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) ile yürütülen regülasyon sürecinin tamamlanamaması nedeniyle bu takvim gerçekleşmedi. Buna karşın açıklanan son detaylar anlaşmaya her zamankinden daha yakın olunduğu yönünde güçlü sinyaller veriyor.

    Sayan, yaptığı açıklamada “SpaceX firmasının Starlink'i, Amazon'un Kuiper'ı (Leo) başta olmak üzere bu firmalarla fuar çerçevesinde görüşmelerimizi yaptık. Bunların sistemlerinin Türkiye'de ne tür regülasyonlara tabi olmaları gerektiği, güvenlikle ilgili gereksinimlerimiz, bu konuda bilgilendirmeleri yaptık. Onların bizim başta güvenlik olmak üzere bu regülasyonlara uyum sağlamaları durumunda bir yol haritası sunulabileceği konusunda görüşmelerimizi yaptık ve devam ediyoruz.” diye konuştu.

    Starlink tarafında dikkat çeken en önemli teknik gelişmelerden biri ise altyapı hazırlıkları. Gebze’de bulunan Bilişim Vadisi’nde Starlink’e ait bir yer istasyonu halihazırda konumlandırılmış durumda. Bu altyapı uzun zamandır orada bulunuyor. Türkiye’nin otomobili Togg’un da merkezi olan bu bölgede kurulan istasyon, sistemin ülkedeki operasyonel omurgasını oluşturacak. Regülasyonların tamamlanmasının ardından bu altyapı üzerinden hizmetin hızla devreye alınması planlanıyor.
