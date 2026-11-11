Türkiye ve AB, elektronik imzaların karşılıklı tanınması için harekete geçti

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Oynat Türkiye ve Avrupa Birliği, elektronik imza ve mühürlerin karşılıklı tanınması için tarihi bir adım attı. Kişinev'de imzalanan niyet beyanıyla başlayan bu süreç, Türk şirketlerinin AB ile dijital ticaretini oldukça kolaylaştıracak. Böylece firmalarımız Avrupa'daki kamu ihalelerine uzaktan katılabilecek ve sözleşmelerini dijital ortamda hızlıca imzalayabilecek. Kasım ayında yapılacak teknik görüşmelerle iki tarafın dijital altyapı uyumu netleşecek. Bu habere ait diğer ses dosyaları: Haberi Seslendir 00:00 15 00:00 / 00:00 15 1x Otomatik

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Tam Boyutta Gör Türkiye ile Avrupa Birliği (AB) arasındaki ekonomik ve ticari ilişkiler, uzun yıllardır büyük ölçüde Gümrük Birliği üzerinden şekilleniyor. Ancak ticaretin giderek dijitalleşmesi, dijital altyapıların da birbiriyle uyumlu hâle getirilmesini gerekli kılıyor. Bu kapsamda Türkiye ile AB arasında elektronik imza ve elektronik mühürlerin karşılıklı tanınmasına yönelik yeni bir süreç başlatıldı. Ticaret Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, Avrupa Komisyonu ile bu alandaki işbirliği imkânlarının araştırılması ve teknik çalışmaların başlatılması amacıyla bir niyet beyanı üzerinde mutabakata varıldı.

Planlanan adımların hayata geçirilmesi hâlinde Türk şirketlerinin AB ülkeleriyle gerçekleştirdiği dijital ticaret işlemlerinin kolaylaşması ve bürokratik süreçlerin önemli ölçüde hızlanması hedefleniyor.

Türkiye ile AB Arasında Elektronik İmzaların Karşılıklı Tanınması İçin İlk Adım Atıldı

Ticaret Bakanlığı, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) koordinasyonunda yürütülen çalışmalar kapsamında, 9 Kasım'da Moldova'nın başkenti Kişinev'de önemli bir görüşme gerçekleştirildi. AB-Orta Asya Dijital Bağlantısallık Platformu toplantısı kapsamında Avrupa Komisyonu ile bir araya gelen Türk yetkililer, elektronik imzaların ve mühürlerin karşılıklı tanınmasına yönelik işbirliğinin başlatılması için niyet beyanı imzalandı. Böylece taraflar, bu alandaki ortak çalışmaların geliştirilmesi konusunda resmî bir irade ortaya koymuş oldu.

Aslında bu gelişme, Ticaret Bakanlığı tarafından bir süredir yürütülen teknik istişarelerin ve Türkiye-AB Yüksek Düzeyli Ticaret Diyaloğu kapsamında varılan mutabakatın devamı niteliğinde. Ticaret Bakanı Ömer Bolat'ın eş başkanlığını yürüttüğü söz konusu diyalogda, elektronik imzaların karşılıklı tanınmasına ilişkin teknik çalışmaların başlatılması ortak gündeme alınmıştı. Kişinev'de imzalanan niyet beyanıyla birlikte bu hedef doğrultusunda somut bir adım atılmış oldu. Avrupa Komisyonu da Türkiye'nin girişimini olumlu karşılarken, EU4Digital III Bölgesel Programı gibi mevcut programlar üzerinden çalışmaların finansal olarak desteklenmesi seçeneklerinin araştırılmasına açık olduğunu bildirdi.

Elektronik İmzaların Tanınması Şirketlere Ne Kazandıracak?

Bu sürecin tamamlanması, özellikle AB ülkeleriyle yoğun ticari ilişkiler yürüten Türk şirketleri açısından önemli kolaylıklar sağlayacak. Örneğin Türk firmalarının Avrupa'daki kamu ihalelerine uzaktan katılması, sözleşmeleri dijital ortamda imzalaması ve ticari süreçlerin fiziksel olarak ilgili ülkede bulunmadan takip edebilmesi daha kolay hâle gelecek. Benzer şekilde ticaretin finansmanı gibi alanlarda da sınır ötesi dijital işlemlerin daha hızlı ve güvenilir şekilde gerçekleştirilmesinin önü açılabilir.

Burada Gümrük Birliği'nin dijital boyutunun güçlendirilmesi de önemli bir başlık olarak öne çıkıyor. Avrupa Birliği; ürün uygunluğu, sürdürülebilirlik, ürünlerin izlenebilirliği ve gümrük işlemleri gibi alanlarda giderek daha fazla dijital sistem kullanıyor. Türk ihracatçılarının bu sistemlere etkin şekilde katılabilmesi ise Türkiye ile AB arasındaki dijital altyapıların uyumlu çalışmasını gerektiriyor. Elektronik imza ve mühürlerin karşılıklı tanınması, bu uyumun sağlanmasına yönelik önemli adımlardan biri olarak görülüyor.

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İlk Teknik Toplantı Kasım Ayında Gerçekleştirilecek

Kişinev'de teati edilen niyet beyanı, elektronik imzaların karşılıklı tanınmasının hemen yürürlüğe gireceği anlamına gelmiyor. Öncelikle iki tarafın sistemleri arasındaki hukuki, idari ve teknik farklılıkların değerlendirilmesi, ardından gerekli uyum çalışmalarının yürütülmesi gerekiyor. Bu kapsamda Türkiye'de ilgili kamu kurum ve kuruluşlarının katılımıyla bir Ulusal Çalışma Grubu oluşturulacak. Söz konusu grup, karşılıklı tanıma için atılması gereken adımları ve ihtiyaç duyulan düzenlemeleri değerlendirecek.

Ticaret Bakanlığı, Avrupa Komisyonu ile ilk teknik toplantının Kasım 2026 içerisinde gerçekleştirilmesi konusunda mutabakata varıldığını da açıkladı. Yürütülecek teknik görüşmeler, bu işbirliğinin nasıl hayata geçirileceğini belirleyecek.

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