Türkiye ve ABD, F-16 görüşmelerini yeniden başlattı: İddia

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Tam Boyutta Gör Türkiye ve ABD, Türk Hava Kuvvetleri'nin F-16 savaş uçağı filosunun yenilenmesine yönelik görüşmeleri yeniden başlattı. Al-Monitor'a konuşan ve silah satışına ilişkin müzakereler hakkında bilgi sahibi olan bir kaynak, görüşmelerin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Donald Trump'ın New York'ta gerçekleştirmesi beklenen toplantı öncesinde yeniden gündeme geldiğini aktardı. Aynı zamanda F-35 programına dönüş konusu da gündemdeki yerini koruyor.

ABD'nin Türkiye Büyükelçisi Tom Barrack, geçen hafta yaptığı açıklamada iki liderin Birleşmiş Milletler Genel Kurulu kapsamında bir araya gelebileceğini belirtmişti. Henüz resmi bir toplantı duyurusu yapılmasa da Türk ve ABD'li yetkililerin bu hafta çeşitli temaslarda bulunması bekleniyor.

Bilindiği üzere Erdoğan, pazartesi günü New York'a ulaşmıştı. Cumhurbaşkanı'na Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar ve MİT Başkanı İbrahim Kalın'ın da aralarında bulunduğu geniş bir heyet eşlik ediyor.

İki ülke arasındaki temaslarda savunma sanayisi ve silah satışlarının önemli bir yer tutması bekleniyor. F-16 alımının yanı sıra Türkiye'ye uygulanan yaptırımlar ve F-35 programına dönüş ihtimali de masadaki başlıklar arasında bulunuyor.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, cumartesi günü NTV'ye yaptığı açıklamada ABD yaptırımlarının Türkiye'nin önünde engel oluşturduğunu ve bunların kaldırılması için çalıştıklarını söyledi. Fidan ayrıca, yaptırımlara yol açan S-400 meselesinin çözümü için bazı yaratıcı fikirlerin bulunduğunu belirtti ancak ayrıntı paylaşmadı.

Türkiye, 40 yeni F-16 Block 70 istiyor

Türkiye'nin F-16 alımına yönelik talebi, ABD'nin Ankara'yı F-35 programından çıkarmasının ardından 2021 yılında gündeme gelmişti. Ankara, Ekim 2021'de ABD'den 40 adet yeni F-16 Block 70 savaş uçağı ve mevcut filodaki 79 uçak için modernizasyon kiti satın almak üzere başvuruda bulundu.

Mühimmat ve diğer ekipmanları da içeren paketin toplam değeri başlangıçta yaklaşık 23 milyar dolar olarak açıklanmıştı. ABD yönetimi 2024 yılında satışa onay verdi. Ancak Türkiye, aynı yıl içerisinde 79 uçak için modernizasyon kiti alımından vazgeçerek paketi küçülttü. Mevcut F-16'ların bir bölümünün Türkiye'de yerli imkanlarla modernize edilmesine karar verildi.

Buna rağmen 40 yeni F-16 Block 70 savaş uçağının satışına ilişkin görüşmeler sonuçlandırılamadı. Yeniden başlayan temasların yeni uçakların satın alınmasına mı, mevcut filonun Türkiye'de modernize edilmesi için gereken ABD onaylarına mı, yoksa her iki konuya birden mi odaklandığı henüz bilinmiyor.

F-35 programına dönüş için somut adım bekleniyor

Tam Boyutta Gör F-16 görüşmelerinin yeniden başlaması, Türkiye'nin F-35 programına dönüş çabalarıyla da yakından bağlantılı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, BM Genel Kurulu sonrasında yaptığı açıklamada, Trump'ın Türkiye'nin F-35 programına geri dönmesine olumlu yaklaştığını söyledi.

Erdoğan, ABD Başkanı'nın bu konudaki olumlu yaklaşımının somut adımlara dönüşmesini beklediklerini belirterek, "Bu konuda temaslarımızı sürdürüyoruz. Netice alacağımıza inanıyorum" ifadelerini kullandı.

Türkiye, Rusya'dan S-400 hava savunma sistemleri satın almasının ardından 2019 yılında F-35 programından çıkarılmıştı. Ankara aynı zamanda programın üretim ortaklarından biriydi ve yaklaşık 1,4 milyar dolar ödeyerek altı F-35 savaş uçağı satın almayı planlıyordu. Ancak uçaklar Türkiye'ye teslim edilmedi.

Tam Boyutta Gör ABD, Türkiye'ye yönelik yaptırımları 2020 yılında devreye sokmuştu. Türkiye, Rusya'dan S-400 alımı nedeniyle ABD'nin Hasımlarına Yaptırımlar Yoluyla Karşı Koyma Yasası (CAATSA) kapsamında yaptırım uyguladığı ilk NATO ülkesi olmuştu. ABD yasalarına göre yaptırımların kaldırılması için Türkiye'nin S-400 sistemlerine sahip olmaktan vazgeçmesi gerekiyor.

Trump, temmuz ayında Ankara'da düzenlenen NATO Zirvesi kapsamında Erdoğan ile yaptığı görüşmede yaptırımları kaldırmaya hazır olduğunu belirtmiş ve Türkiye'ye F-35 satışına yönelik olumlu mesajlar vermişti. Trump, yaptırımların kaldırılmasının zamanının geldiğini söyleyerek müttefik ülkelere yaptırım uygulamak istemediklerini ifade etmişti.

Temmuz ayındaki görüşmenin ardından yerel basında Türkiye’nin S-400 sistemlerini Birleşik Arap Emirlikleri'ne satmayı değerlendirdiği yönünde haberler ortaya çıkmıştı. Rusya da konunun Ankara ile Moskova arasında görüşüldüğünü doğrulamıştı.

Türkiye, F-16 filosunu yeniliyor, Eurofighter programında ilerliyor

Tam Boyutta Gör Öte yandan Türkiye'nin yeni F-16'lara ve mevcut uçakların modernizasyonuna yönelik ihtiyacı, bölgedeki hava kuvvetlerinin yeni nesil savaş uçaklarına geçiş yaptığı bir dönemde daha fazla önem kazanıyor.

Lockheed Martin verilerine göre Türkiye, halen 230'dan fazla F-16 savaş uçağı işletiyor. F-16'lar, Türk Hava Kuvvetleri'nin savaş uçağı filosunun bel kemiğini oluşturuyor. Filoda Block 30, Block 40, Block 50 ve Block 50+ varyantları bulunuyor.

Savunma Sanayii Başkanlığı'nın planlamasına göre F-16 Block 30 uçaklarının modernizasyon çalışmalarının 2027 yılına kadar tamamlanması bekleniyor. Block 40 ve Block 50 uçaklarına yönelik modernizasyonların ise 2028-2030 yılları arasında gerçekleştirilmesi planlanıyor.

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Türkiye, F-16 filosunun modernizasyonunun yanı sıra Eurofighter Typhoon savaş uçaklarıyla hava kuvvetlerini güçlendirmeye hazırlanıyor. Ankara, İngiltere ile Ekim 2025'te imzaladığı anlaşma kapsamında 20 adet yeni üretim Eurofighter Typhoon Tranche 4 savaş uçağı satın alacak. BAE Systems, Türkiye'nin siparişi için üretimin başladığını ve ilk teslimatın 2030 yılında yapılmasının planlandığını açıkladı. Mevcut takvime göre 2030'da 6, 2031'de 8 ve 2032'de 6 uçak teslim edilecek.

Tedarik sürecinde personel hazırlıkları da başladı. Milli Savunma Bakanlığı, Türk pilotlarının İngiltere'de terminoloji eğitimlerini tamamlayarak 9 Eylül itibarıyla uçuş eğitimlerine geçtiğini duyurdu. Sekiz aylık uçuş eğitiminin ardından öğretmen pilot eğitimi de alacak personelin yanı sıra bakım ekipleri de İngiltere'de eğitim görecek. Türkiye ayrıca yeni uçakların teslimatına kadar hava kuvvetlerinin ihtiyaçlarını karşılamak üzere Katar ve Umman'dan ikinci el Eurofighter Typhoon tedarikini de değerlendiriyor. Ancak bu seçeneklere ilişkin nihai tedarik takvimi henüz netleşmiş değil.

Bölgedeki diğer ülkeler de savaş uçağı filolarını modernize ederken beşinci nesil uçakların envanterlerindeki payını genişletiyor.

Yunanistan, F-16 filosunun önemli bir bölümünü modernize ediyor. Atina yönetimi ayrıca 2024 yılında 20 adet F-35 satın almak için anlaşma imzaladı ve 20 uçak daha satın alma opsiyonu aldı. İlk F-35'lerin Yunanistan'a teslimatının 2028 yılında başlaması bekleniyor.

İsrail ise halihazırda 48 adet F-35 kullanıyor. İlk 50 uçaklık siparişten kalan iki uçağın teslim edilmesi beklenirken İsrail Savunma Bakanlığı ayrıca 25 yeni F-35 için sipariş verildiğini açıklamıştı.

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