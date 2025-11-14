Türkiye ve İngiltere’den hidrojenli tren ortaklığı

Teknoloji ve bilim dünyasını seven ve takip etmekten büyük zevk alan Metin, öğrendiklerini ise DonanımHaber okuyucuları ile paylaşır.

Tam Boyutta Gör Türkiye ile Birleşik Krallık, demir yolları sektöründe işbirliğini güçlendirmek amacıyla Ankara’da bir araya geldi. "Türkiye-Birleşik Krallık Demir Yolu Forumu"nda, iki ülke arasında hidrojenli tren üretimi konusunda yol haritası oluşturulmasını öngören bir mutabakat zaptı imzalandı.

Türkiye için hidrojenli tren adımı

Forum kapsamında yapılan açılış konuşmalarının ardından “Birleşik Krallık-Türkiye Hidrojen Treni İşbirliği Mutabakat Zaptı” imzalandı. Bu zapt ile iki ülke arasındaki tüm paydaşları bir araya getirecek bir diyalog mekanizması oluşturulacak. Plan çerçevesinde Türkiye için hidrojenli tren üretimi konusunda bir yol haritası çıkarılacak ve karşılıklı görüşmeler ile teknik çalışmalar yürütülecek.

İşbirlikleri genişletilecek

Tam Boyutta Gör İngiltere'nin Ankara Büyükelçisi Jill Morris, forumda yaptığı konuşmada, etkinliğin Türkiye ile İngiltere arasında demir yolu alanındaki işbirliğinin somut bir göstergesi olduğunu belirtti. Morris, bu işbirliğinin geleceğe yönelik güçlü bir vizyon taşıdığını vurguladı ve Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, TCDD ile İngiltere’nin ilgili kurumlarına teşekkürlerini iletti. Büyükelçi, Türkiye’nin NATO müttefiki ve G20 üyesi olduğunu hatırlatarak, iki ülke arasında savunma, uluslararası güvenlik, enerji, turizm, ticaret ve ulaştırma alanlarında geniş kapsamlı ortaklıkların bulunduğunu ifade etti. Morris ayrıca, Türkiye ile İngiltere arasındaki ikili ticaret hacminin yaklaşık 28 milyar pound seviyesine ulaştığını ve bu rakamın sürekli arttığını aktardı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Altyapı Yatırımları Genel Müdürü Yalçın Eyigün, Türkiye’nin demir yolu sektöründeki köklü geçmişine dikkat çekti. Eyigün, Türkiye’nin Çin ve Londra arasında stratejik ve jeopolitik açıdan kritik bir konumda olduğunu belirterek Zengezur Koridoru’nun bu stratejinin somut bir örneği olduğunu ve hattın Azerbaycan’a ulaşacak şekilde planlandığını söyledi.

Bandırma-Bursa-Yenişehir-Osmaneli hızlı tren hattı açılıyor

Eyigün, halihazırda inşaatı devam eden üç demir yolu projesi olduğunu ve bazılarının Birleşik Krallık desteğiyle gerçekleştiğini açıkladı. Eyigün “Bandırma-Bursa-Yenişehir-Osmaneli hızlı tren hattı, gelecek sene Bursa'ya kadar açılacak. Mersin-Adana-Osmaniye-Gaziantep ise 300 kilometrenin üzerinde bir hat, 4 şehri bir araya getiriyor. Sadece yüksek hızlı trenlerin değil ticaret trenlerinin de faaliyet göstereceği bir hattan bahsediyoruz” dedi. Eyigün, bütün şehirlerin demir yoluyla bağlanmasının ve bu hatlarla demir yolu kullanımının yaygınlaşmasının hedeflendiğini belirterek, bu projelerin yalnızca altyapı yatırımı değil, aynı zamanda bir medeniyet projesi olduğunu ifade etti.

