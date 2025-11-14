Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Saate Göre Otomatik Ayarla
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Türkiye ve İngiltere’den hidrojenli tren ortaklığı

    Türkiye ve İngiltere, Ankara’da düzenlenen forumda hidrojenli tren üretimi için işbirliği mutabakatı imzaladı. İki ülke, demir yolu projelerinde ortak yol haritası oluşturacak.

    Türkiye ve İngiltere’den hidrojenli tren ortaklığı Tam Boyutta Gör
    Türkiye ile Birleşik Krallık, demir yolları sektöründe işbirliğini güçlendirmek amacıyla Ankara’da bir araya geldi. "Türkiye-Birleşik Krallık Demir Yolu Forumu"nda, iki ülke arasında hidrojenli tren üretimi konusunda yol haritası oluşturulmasını öngören bir mutabakat zaptı imzalandı.

    Türkiye için hidrojenli tren adımı

    Forum kapsamında yapılan açılış konuşmalarının ardından “Birleşik Krallık-Türkiye Hidrojen Treni İşbirliği Mutabakat Zaptı” imzalandı. Bu zapt ile iki ülke arasındaki tüm paydaşları bir araya getirecek bir diyalog mekanizması oluşturulacak. Plan çerçevesinde Türkiye için hidrojenli tren üretimi konusunda bir yol haritası çıkarılacak ve karşılıklı görüşmeler ile teknik çalışmalar yürütülecek.

    İşbirlikleri genişletilecek

    Türkiye ve İngiltere’den hidrojenli tren ortaklığı Tam Boyutta Gör
    İngiltere'nin Ankara Büyükelçisi Jill Morris, forumda yaptığı konuşmada, etkinliğin Türkiye ile İngiltere arasında demir yolu alanındaki işbirliğinin somut bir göstergesi olduğunu belirtti. Morris, bu işbirliğinin geleceğe yönelik güçlü bir vizyon taşıdığını vurguladı ve Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, TCDD ile İngiltere’nin ilgili kurumlarına teşekkürlerini iletti. Büyükelçi, Türkiye’nin NATO müttefiki ve G20 üyesi olduğunu hatırlatarak, iki ülke arasında savunma, uluslararası güvenlik, enerji, turizm, ticaret ve ulaştırma alanlarında geniş kapsamlı ortaklıkların bulunduğunu ifade etti. Morris ayrıca, Türkiye ile İngiltere arasındaki ikili ticaret hacminin yaklaşık 28 milyar pound seviyesine ulaştığını ve bu rakamın sürekli arttığını aktardı.

    Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Altyapı Yatırımları Genel Müdürü Yalçın Eyigün, Türkiye’nin demir yolu sektöründeki köklü geçmişine dikkat çekti. Eyigün, Türkiye’nin Çin ve Londra arasında stratejik ve jeopolitik açıdan kritik bir konumda olduğunu belirterek Zengezur Koridoru’nun bu stratejinin somut bir örneği olduğunu ve hattın Azerbaycan’a ulaşacak şekilde planlandığını söyledi.

    Bandırma-Bursa-Yenişehir-Osmaneli hızlı tren hattı açılıyor

    Eyigün, halihazırda inşaatı devam eden üç demir yolu projesi olduğunu ve bazılarının Birleşik Krallık desteğiyle gerçekleştiğini açıkladı. Eyigün “Bandırma-Bursa-Yenişehir-Osmaneli hızlı tren hattı, gelecek sene Bursa'ya kadar açılacak. Mersin-Adana-Osmaniye-Gaziantep ise 300 kilometrenin üzerinde bir hat, 4 şehri bir araya getiriyor. Sadece yüksek hızlı trenlerin değil ticaret trenlerinin de faaliyet göstereceği bir hattan bahsediyoruz” dedi. Eyigün, bütün şehirlerin demir yoluyla bağlanmasının ve bu hatlarla demir yolu kullanımının yaygınlaşmasının hedeflendiğini belirterek, bu projelerin yalnızca altyapı yatırımı değil, aynı zamanda bir medeniyet projesi olduğunu ifade etti.

    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Bataryasız 7 bin dolara satılan otomobil

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    yağa su karışması evli erkeklerde rüyalanma olur mu 500 bin tl araba önerisi en iyi kaçak maç siteleri bilaxten yorumları

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    20.000-50.000 TL Arası Telefonlar
    Nothing Phone (3a)
    Nothing Phone (3a)
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    30.000 TL Üstündeki Laptoplar
    Apple MacBook Pro M5 &#231;ip, 14.2 in&#231;
    Apple MacBook Pro M5 çip, 14.2 inç
    Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Üst Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum