Türkiye ve İngiltere’den hidrojenli tren ortaklığı

Türkiye için hidrojenli tren adımı
Forum kapsamında yapılan açılış konuşmalarının ardından “Birleşik Krallık-Türkiye Hidrojen Treni İşbirliği Mutabakat Zaptı” imzalandı. Bu zapt ile iki ülke arasındaki tüm paydaşları bir araya getirecek bir diyalog mekanizması oluşturulacak. Plan çerçevesinde Türkiye için hidrojenli tren üretimi konusunda bir yol haritası çıkarılacak ve karşılıklı görüşmeler ile teknik çalışmalar yürütülecek.
İşbirlikleri genişletilecek
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Altyapı Yatırımları Genel Müdürü Yalçın Eyigün, Türkiye’nin demir yolu sektöründeki köklü geçmişine dikkat çekti. Eyigün, Türkiye’nin Çin ve Londra arasında stratejik ve jeopolitik açıdan kritik bir konumda olduğunu belirterek Zengezur Koridoru’nun bu stratejinin somut bir örneği olduğunu ve hattın Azerbaycan’a ulaşacak şekilde planlandığını söyledi.
Bandırma-Bursa-Yenişehir-Osmaneli hızlı tren hattı açılıyor
Eyigün, halihazırda inşaatı devam eden üç demir yolu projesi olduğunu ve bazılarının Birleşik Krallık desteğiyle gerçekleştiğini açıkladı. Eyigün "Bandırma-Bursa-Yenişehir-Osmaneli hızlı tren hattı, gelecek sene Bursa'ya kadar açılacak. Mersin-Adana-Osmaniye-Gaziantep ise 300 kilometrenin üzerinde bir hat, 4 şehri bir araya getiriyor. Sadece yüksek hızlı trenlerin değil ticaret trenlerinin de faaliyet göstereceği bir hattan bahsediyoruz" dedi. Eyigün, bütün şehirlerin demir yoluyla bağlanmasının ve bu hatlarla demir yolu kullanımının yaygınlaşmasının hedeflendiğini belirterek, bu projelerin yalnızca altyapı yatırımı değil, aynı zamanda bir medeniyet projesi olduğunu ifade etti.