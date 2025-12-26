Türkiye’ye KAAN için 10 adet F-110 motoru teslim edildi

DH'de 2017'den beri Türkiye gündemi, ekonomi, savunma sanayi ve teknoloji alanında içerikler üretiyorum. Sosyal medya paylaşımlarını yapıyorum. Ayrıca reklam iş birliklerine katkı sağlıyorum.

Tam Boyutta Gör Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’ın ABD’nin KAAN’da kullanılacak motorları beklettiğini açıklaması sonrasında Türkiye’de KAAN projesinin gidişatı gündem olmuştu. Kafalardaki soru işaretinin giderilmesi için CHP Tekirdağ Milletvekili İlhami Özcan Aygun, konuyla ilgili olarak TBMM’ye sonu önergesi vermişti. Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, soru önergesine yanıt verdi ve KAAN’ın motoru için son durum belli oldu.

10 adet F-110 motoru teslim alındı

TUSAŞ tarafından geliştirilen Milli Muharip Uçak KAAN’da ABD üretimi General Electric F110 motoru kullanılıyor. Bir uçakta 2 adet motora yer veriliyor. Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler’in açıklamalarına göre Türkiye’ye bugüne kadar 10 adet motor teslim edildi. 80 adet motoru içeren ikinci sözleşme için görüşmeler sürüyor.

Soru (Milletvekili İlhami Özcan Aygun): “KAAN uçağımızla gurur duyuyoruz. Ancak Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, “KAAN motorları ABD Kongresinde bekliyor, onların lisansı durmuş durumda, bu müttefiklik ruhuna, stratejik ortaklık ruhuna yakışmıyor” dedi. Motor konusunda ne gibi gelişmeler var?”

Cevap (Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler): “KAAN Projesi’nde kullanılması kararlaştırılan F110-GE-129E motoru kapsamında TUSAŞ ile General Electric (GE) Aerospace firması arasında yürürlükte olan 2 adet alt sözleşme bulunuyor. 10 adet motor tedariğini içeren ilk alt sözleşme kapsamında Eylül 2025 tarihi itibariyle 10 adet motor teslim alındı. 80 adet motor tedariğini içeren ikinci alt sözleşme kapsamında ABD Hükümeti ile görüşmeler devam ediyor.

Milli Muharip Uçak KAAN Projesi kapsamında Blok 30/40 platformlarında kullanılmak üzere yerli bir motorun kullanılması planlandı, 18 Mart 2024 tarihinde TUSAŞ Motor Sanayii A.Ş’nin (TEI) motor konsepti (TF35000) seçildi. Savunma Sanayi Başkanlığı Motor ve Güç Aktarma Sistemleri Daire Başkanlığı ile TEI-TR Motor iş Ortaklığı arasında 5 Ağustos 2024 tarihinde MMU Özgün Motor Geliştirme Projesi Ön Tasarım Fazı Sözleşmesi imzalandı, 2026 yılının başında Ön Tasarım Fazının tamamlanması hedeflendi.”

KAAN'ın yerli motoru için çalışmalar devam ediyor

Milli Muharip Uçak KAAN'ın ilk versiyonları ABD'li F-110 motoruyla uçacak. Sonraki versiyonlarda ise yerli üretim TF35000'den güç alacak. Bu motorun geliştirme çalışmaları sürüyor. Yerli motorun ilk testlerinin 2026 yılında yapılması ve 2032 yılında KAAN'ın yerli motor ile ilk uçuşunu yapması hedefleniyor.

