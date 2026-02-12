TEMU Türkiye’de yeniden faaliyete başlıyor, ürünleri kendisi ithal ediyor

Mobil dünya, bilgisayar dünyası ve kripto paraların her türlüsü ile haşır neşir olan ekrem71, bu alanlardaki gelişmeleri yakından takip ederek DonanımHaber’de içerik üretiyor.

Tam Boyutta Gör 30 Euro gümrüksüz yurt dışı alışveriş uygulamasının 6 Şubat tarihinde tamamen kaldırılması sonrasında TEMU, Aliexpress gibi Çinli ticaret devleri büyük bir sessizliğe gömülmüştü. Tam yurt dışı alışveriş bitti derken TEMU büyük bir sürpriz yaptı.

TEMU geri dönüyor

Kullanıcılardan gelen bilgilere göre TEMU Türkiye’de yeniden yurt dışı alışveriş dönemini başlatıyor. 6 Şubat sonrasında yurt dışından yapılan her alışverişte beyanname doldurarak binlerce liralık gümrük vergisi ödeme gerekiyordu. TEMU yeni kurduğu WhaleCo adındaki şirket ile ithalatı üzerine aldı.

Türkiye’de resmi ithalatçı izni alan WhaleCo, siparişlerin gümrük işlemlerini bizzat kendisi yönetiyor, verileri kendisi ödüyor ve doğrudan adreslere teslim ediyor. Böylece kullanıcıların ek belge hazırlamasına ya da sürpriz ek vergiler ödemesine gerek kalmıyor. Kullanıcılar alışveriş esnasında vergileri ödüyor.

Uygulamada alışveriş alt sınırı 580TL olarak belirlenirken üst sınır konusunda herhangi bir sınır konmadığı görülüyor. Yine alıştığımız indirim ve kuponlar da hız kesmeden devam ediyor. Bununla birlikte bu yeni yönteme yerli firmaların nasıl bir tepki vereceği merak konusu.

