TEMU Türkiye’de yeniden faaliyete başlıyor, ürünleri kendisi ithal ediyor

TEMU geri dönüyor
Kullanıcılardan gelen bilgilere göre TEMU Türkiye’de yeniden yurt dışı alışveriş dönemini başlatıyor. 6 Şubat sonrasında yurt dışından yapılan her alışverişte beyanname doldurarak binlerce liralık gümrük vergisi ödeme gerekiyordu. TEMU yeni kurduğu WhaleCo adındaki şirket ile ithalatı üzerine aldı.
Türkiye’de resmi ithalatçı izni alan WhaleCo, siparişlerin gümrük işlemlerini bizzat kendisi yönetiyor, verileri kendisi ödüyor ve doğrudan adreslere teslim ediyor. Böylece kullanıcıların ek belge hazırlamasına ya da sürpriz ek vergiler ödemesine gerek kalmıyor. Kullanıcılar alışveriş esnasında vergileri ödüyor.
Uygulamada alışveriş alt sınırı 580TL olarak belirlenirken üst sınır konusunda herhangi bir sınır konmadığı görülüyor. Yine alıştığımız indirim ve kuponlar da hız kesmeden devam ediyor. Bununla birlikte bu yeni yönteme yerli firmaların nasıl bir tepki vereceği merak konusu.
