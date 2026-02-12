Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Saate Göre Otomatik Ayarla
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    TEMU Türkiye’de yeniden faaliyete başlıyor, ürünleri kendisi ithal ediyor

    Beyannamesiz yurtdışı alışveriş uygulamasının sona ermesi ile birlikte sessizliğe gömülen TEMU geri dönüyor. Çinli ticaret devi ürünleri bizzat kendisi ithal edecek ve vergisini ödeyecek.

    TEMU Tam Boyutta Gör
    30 Euro gümrüksüz yurt dışı alışveriş uygulamasının 6 Şubat tarihinde tamamen kaldırılması sonrasında TEMU, Aliexpress gibi Çinli ticaret devleri büyük bir sessizliğe gömülmüştü. Tam yurt dışı alışveriş bitti derken TEMU büyük bir sürpriz yaptı.

    TEMU geri dönüyor

    Kullanıcılardan gelen bilgilere göre TEMU Türkiye’de yeniden yurt dışı alışveriş dönemini başlatıyor. 6 Şubat sonrasında yurt dışından yapılan her alışverişte beyanname doldurarak binlerce liralık gümrük vergisi ödeme gerekiyordu. TEMU yeni kurduğu WhaleCo adındaki şirket ile ithalatı üzerine aldı.

    Türkiye’de resmi ithalatçı izni alan WhaleCo, siparişlerin gümrük işlemlerini bizzat kendisi yönetiyor, verileri kendisi ödüyor ve doğrudan adreslere teslim ediyor. Böylece kullanıcıların ek belge hazırlamasına ya da sürpriz ek vergiler ödemesine gerek kalmıyor. Kullanıcılar alışveriş esnasında vergileri ödüyor.

    Uygulamada alışveriş alt sınırı 580TL olarak belirlenirken üst sınır konusunda herhangi bir sınır konmadığı görülüyor. Yine alıştığımız indirim ve kuponlar da hız kesmeden devam ediyor. Bununla birlikte bu yeni yönteme yerli firmaların nasıl bir tepki vereceği merak konusu.

    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Dünyanın en hızlı koşan insansı robotu: Bolt

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Haftanın Beğenilen Yorumcuları
    Doğukan Kaya SLNAU +179 the flying dutchman +126 A.J. Pacino +98 nnigmus +96 RElS +77 end0plazmikretikulum +70 Wacom Intuos +51 Boldrex +40 cokbaska +35 jiletosman +33
    Önceki Haftalar
    Tüm Zamanların En İyi Yorumcuları
    ANLIK GÖRÜNTÜLEMELER
    79 Kişi Okuyor (18 Üye, 61 Misafir) 32 Masaüstü 47 Mobil
    A.N.E.Y.H., mysterygate, eakkartal ve 10 üye daha okuyor
    M
    E
    GENEL İSTATİSTİKLER
    1404 kez okundu.
    18 kişi, toplam 19 yorum yazdı.

    HABERİN ETİKETLERİ
    temu, Teknoloji Haberleri ve Yaşam
    Facebook Sayfası243,2b
    Twitter Profili115,1b
    Instagram Sayfası54,8b
    YouTube Kanalı368b
    TikTok Sayfası3,5b
    RSS Yayını
    Mobil Uygulamamızı İndirin Tanıtım
    DH Android Uygulaması DH App Store Uygulaması DH AppGallery Uygulaması
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    opel corsa lastik basıncı sabah ağızda oluşan beyaz yapışkan en iyi yıkayan bulaşık makinesi yorumları sensi tv motor numarası nerede yazar

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    10.000-15.000 TL Arası Telefonlar
    Oppo A5
    Oppo A5
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    20.000 TL Altındaki Laptoplar
    Dell 15
    Dell 15
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Üst Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum