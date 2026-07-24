TÜRKİYE yolu açılıyor! İspanya üretimi Geely'ler | Ford-Geely iş birliği

Otomotiv dünyasına ilişkin gelişmeleri yakından takip eden Barış, DonanımHaber okurlarına otomobil haberleri çoğunlukta olmak üzere Türkiye gündemine ilişkin içerikler de aktarıyor.

Ford ve Geely dev bir ortaklığa imza attı! Geely EX5, Ford'un İspanya fabrikasında üretilecek. Avrupa menşeli olan bu elektrikli SUV'un Türkiye'ye vergi avantajıyla gelme ihtimalini inceledik.

ABD’li otomotiv devi Ford ile Çinli otomobil devi Geely, İspanya’nın Valensiya kentindeki tesiste dev bir ortak girişim kurduklarını açıkladı. Anlaşma kapsamında Geely, tamamen elektrikli SUV modeli EX5’i Ford’un Valensiya fabrikasında üretecek.

Peki bu ne anlama geliyor?

1️⃣ Gümrük Vergisi Oyunu: Çin menşeli araçlara uygulanan ek gümrük vergileri ve yaptırımlar, Geely'nin "Avrupa Üretimi" etiketi almasıyla tamamen aşılıyor.

2️⃣ Türkiye İhtimali: İspanya'da üretilecek olan Geely EX5, Avrupa menşei sayesinde Türkiye pazarına rekabetçi bir fiyatla girebilir!

3️⃣ Ford Tarafı: Yıllık 500 bin kapasiteli ama %26 kullanım oranında kalan Valensiya fabrikası atıl durumdan kurtuluyor, Ford burada ayrıca Bronco ve Geely ile ortak geliştireceği modelleri üretecek.

Videoda Geely EX5'in teknik özelliklerini, Ford-Geely ortaklığının detaylarını ve Türkiye otomobil pazarına olası etkilerini detaylıca inceledik. Keyifli seyirler!

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.