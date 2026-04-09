Turknet, 2026’da sabit internet performansında zirvede yer aldı

Turknet ilk sırada yer aldı
Rapora göre Turknet, 132.286 nPuan ile genel sıralamada açık ara lider konumunu sürdürdü. Şirketin son beş yıldır kesintisiz yükseliş trendi yakaladığı görülürken bu yılki performans artışı özellikle hız tarafında belirginleşti. İndirme hızı 225,9 Mbps seviyesine ulaşarak yıllık bazda yüzde 47 artış gösterdi. Yükleme tarafında ise 150,5 Mbps ile sektörün en yüksek değeri kaydedildi.
Turkcell yükleme hızını güçlendirdi
Genel sıralamada ikinci sırada yer alan Turkcell, 106.779 nPuan ile konumunu korudu. Şirketin en dikkat çeken gelişimi yükleme hızında yaşandı. Yükleme hızı 31,10 Mbps’ten 44,72 Mbps’e çıkarak yüzde 44 oranında arttı.
Türk Telekom indirme hızını yüzde 49 artırdı
Üçüncü sırada yer alan Türk Telekom, 101.094 nPuan ile istikrarlı yükselişini sürdürdü. Şirketin en güçlü performansı indirme hızında görüldü. 89,24 Mbps’ten 132,6 Mbps’e çıkan hız, yüzde 49 artışla döneminin en yüksek büyüme oranı oldu.
Listede beşinci sırada yer alan Gibirnet, 71.779 nPuan ile konumunu korudu. Şirketin yükleme hızı 13,52 Mbps'ten 16,26 Mbps'e yükseldi. Buna karşın 41,88 Mbps indirme hızı ve %73,81 YouTube performansı gibi metrikler rakiplerin gerisinde kaldı. Ayrıca 34,21 ms gecikme süresi, kullanıcı deneyimi açısından geliştirilmesi gereken alanlardan biri olarak öne çıkıyor.
