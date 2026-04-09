Turknet, 2026’da sabit internet performansında zirvede yer aldı

Teknoloji ve bilim dünyasını seven ve takip etmekten büyük zevk alan Metin, öğrendiklerini ise DonanımHaber okuyucuları ile paylaşır.

Tam Boyutta Gör nPerf tarafından yayımlanan Nisan 2025 - Mart 2026 dönemine ait verilere göre Türkiye sabit hat internet pazarında rekabet hız kesmeden sürüyor. Açıklanan veriler, sektör genelinde hız ve kalite göstergelerinde belirgin iyileşmeler yaşandığını gösterirken Turknet’in üst üste dördüncü kez lider olduğunu ortaya koyuyor.

Turknet ilk sırada yer aldı

Rapora göre Turknet, 132.286 nPuan ile genel sıralamada açık ara lider konumunu sürdürdü. Şirketin son beş yıldır kesintisiz yükseliş trendi yakaladığı görülürken bu yılki performans artışı özellikle hız tarafında belirginleşti. İndirme hızı 225,9 Mbps seviyesine ulaşarak yıllık bazda yüzde 47 artış gösterdi. Yükleme tarafında ise 150,5 Mbps ile sektörün en yüksek değeri kaydedildi.

Tam Boyutta Gör Gecikme süresinde de en iyi sonucu elde eden Turknet, 17,99 ms ile rakiplerinin önüne geçti. Kullanıcı deneyimini doğrudan etkileyen web tarama ve video performansında da liderlik değişmedi. Web tarama skoru yüzde 78,52, YouTube yayın performansı ise yüzde 86,29 olarak ölçüldü.

Turkcell yükleme hızını güçlendirdi

Genel sıralamada ikinci sırada yer alan Turkcell, 106.779 nPuan ile konumunu korudu. Şirketin en dikkat çeken gelişimi yükleme hızında yaşandı. Yükleme hızı 31,10 Mbps’ten 44,72 Mbps’e çıkarak yüzde 44 oranında arttı.

Tam Boyutta Gör İndirme hızında da ilerleme kaydeden operatör, 202,9 Mbps seviyesine ulaştı. Ancak gecikme süresi tarafında aynı iyileşmenin görülmemesi dikkat çekiyor. 36,19 ms gecikme değeri, Turkcell’i bu metrikte beşinci sırada tutmaya devam etti. Web tarama (%72,34) ve YouTube performansı (%84,44) ise güçlü olmakla birlikte liderin gerisinde kaldı.

Türk Telekom indirme hızını yüzde 49 artırdı

Üçüncü sırada yer alan Türk Telekom, 101.094 nPuan ile istikrarlı yükselişini sürdürdü. Şirketin en güçlü performansı indirme hızında görüldü. 89,24 Mbps’ten 132,6 Mbps’e çıkan hız, yüzde 49 artışla döneminin en yüksek büyüme oranı oldu.

Tam Boyutta Gör Yükleme hızında da artış kaydeden Türk Telekom, 22,97 Mbps seviyesine ulaştı. Gecikme tarafında 30,35 ms ile sektörün en iyi ikinci değeri elde edilirken, web tarama performansında %73,52 ile Turknet’in hemen arkasında konumlandı. YouTube performansı ise %84,91 ile Turkcell ile benzer seviyede gerçekleşti.

BTK raporuna göre mobil operatör şikayetleri ikiye katlandı 1 gün önce eklendi

Listede beşinci sırada yer alan Gibirnet, 71.779 nPuan ile konumunu korudu. Şirketin yükleme hızı 13,52 Mbps’ten 16,26 Mbps’e yükseldi. Buna karşın 41,88 Mbps indirme hızı ve %73,81 YouTube performansı gibi metrikler rakiplerin gerisinde kaldı. Ayrıca 34,21 ms gecikme süresi, kullanıcı deneyimi açısından geliştirilmesi gereken alanlardan biri olarak öne çıkıyor.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: