Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Saate Göre Otomatik Ayarla
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Turknet, 2026’da sabit internet performansında zirvede yer aldı

    nPerf verilerine göre 2026’da Türkiye sabit internet pazarında lider değişmedi. TurkNet tüm performans kriterlerinde zirvede yer alırken, rakipler hız artışlarıyla dikkat çekti.

    nPerf tarafından yayımlanan Nisan 2025 - Mart 2026 dönemine ait verilere göre Türkiye sabit hat internet pazarında rekabet hız kesmeden sürüyor. Açıklanan veriler, sektör genelinde hız ve kalite göstergelerinde belirgin iyileşmeler yaşandığını gösterirken Turknet’in üst üste dördüncü kez lider olduğunu ortaya koyuyor.

    Turknet ilk sırada yer aldı

    Rapora göre Turknet, 132.286 nPuan ile genel sıralamada açık ara lider konumunu sürdürdü. Şirketin son beş yıldır kesintisiz yükseliş trendi yakaladığı görülürken bu yılki performans artışı özellikle hız tarafında belirginleşti. İndirme hızı 225,9 Mbps seviyesine ulaşarak yıllık bazda yüzde 47 artış gösterdi. Yükleme tarafında ise 150,5 Mbps ile sektörün en yüksek değeri kaydedildi.

    Gecikme süresinde de en iyi sonucu elde eden Turknet, 17,99 ms ile rakiplerinin önüne geçti. Kullanıcı deneyimini doğrudan etkileyen web tarama ve video performansında da liderlik değişmedi. Web tarama skoru yüzde 78,52, YouTube yayın performansı ise yüzde 86,29 olarak ölçüldü.

    Turkcell yükleme hızını güçlendirdi

    Genel sıralamada ikinci sırada yer alan Turkcell, 106.779 nPuan ile konumunu korudu. Şirketin en dikkat çeken gelişimi yükleme hızında yaşandı. Yükleme hızı 31,10 Mbps’ten 44,72 Mbps’e çıkarak yüzde 44 oranında arttı.

    İndirme hızında da ilerleme kaydeden operatör, 202,9 Mbps seviyesine ulaştı. Ancak gecikme süresi tarafında aynı iyileşmenin görülmemesi dikkat çekiyor. 36,19 ms gecikme değeri, Turkcell’i bu metrikte beşinci sırada tutmaya devam etti. Web tarama (%72,34) ve YouTube performansı (%84,44) ise güçlü olmakla birlikte liderin gerisinde kaldı.

    Türk Telekom indirme hızını yüzde 49 artırdı

    Üçüncü sırada yer alan Türk Telekom, 101.094 nPuan ile istikrarlı yükselişini sürdürdü. Şirketin en güçlü performansı indirme hızında görüldü. 89,24 Mbps’ten 132,6 Mbps’e çıkan hız, yüzde 49 artışla döneminin en yüksek büyüme oranı oldu.

    Yükleme hızında da artış kaydeden Türk Telekom, 22,97 Mbps seviyesine ulaştı. Gecikme tarafında 30,35 ms ile sektörün en iyi ikinci değeri elde edilirken, web tarama performansında %73,52 ile Turknet’in hemen arkasında konumlandı. YouTube performansı ise %84,91 ile Turkcell ile benzer seviyede gerçekleşti.

    Listede beşinci sırada yer alan Gibirnet, 71.779 nPuan ile konumunu korudu. Şirketin yükleme hızı 13,52 Mbps’ten 16,26 Mbps’e yükseldi. Buna karşın 41,88 Mbps indirme hızı ve %73,81 YouTube performansı gibi metrikler rakiplerin gerisinde kaldı. Ayrıca 34,21 ms gecikme süresi, kullanıcı deneyimi açısından geliştirilmesi gereken alanlardan biri olarak öne çıkıyor.

    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    jetta 1.2 tsi bluemotion mutabakatsızlık ne demek pinades kullananlar kadınlar kulübü milli piyango online kazanan var mı togg alınır mı

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    20.000-50.000 TL Arası Telefonlar
    Nothing Phone (3a)
    Nothing Phone (3a)
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    40.000 TL Üstündeki Laptoplar
    Monster Tulpar T7
    Monster Tulpar T7
    Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Orta Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum