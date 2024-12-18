Kim Nerede? 388 Elektrikli Volkswagen ID.7 Türkiye fiyatı açıklandı 161 TOGG, satılacak mı? Bakan Kacır iddialara yanıt verdi 129 13.700 dolarlık Chery iCar V23 satışa sunuldu
Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim
    Standart Oynatıcı MP3 Ses
    Sıradaki Video
    0 sn. ▶
    İPTAL ET

    TurkNet SmartyFi nedir? Hız ve kapsama sorununa yapay zekalı çözüm!

    Bu videoda TurkNet firmasının evlerdeki hız ve kapsama sorunlarını ortadan kaldıran çözümü olan SmartyFİ hakkında konuşuyoruz. Oldukça mantıklı gördüğüm bu çözümü sizler nasıl buldunuz? 

    Evlerde kullandığımız internetin her geçen gün önemli hale geldiğini hepimiz çok iyi biliyoruz. Yüksek hız ve stabil bir deneyim herkesin şu an ana odağı. TurkNet firmasının da GigaFiber hizmetiyle birlikte yüksek hızları kullanıcılarla buluşturduğunu uzun zamandır sizlerle paylaşıyoruz.

    TurkNet İnternet Altyapı Sorgulama için Tıklayın

    Bu videomuzda da evinde hız ve kapsama sorunu yaşayan kullanıcıların sorunlarını oratadan kaldıracak çok güzel bir sistemden bahsediyoruz. Videomuzun konusu SmartyFi. Sizler bu çözüm hakkında neler düşünüyorsunuz?

    00:00 Giriş

    00:30 SmartyFi nedir?

    02:30 SmartyFi hangi sorunları çözüyor?

    07:34 SmartyFi hizmetinden kimler faydalanmalı?

    11:18 SmartyFi nasıl kurulur? Nasıl Kontrol edilir?

    13:15 SmartyFi hizmetinin rakiplerine göre farkı ve avantajları nelerdir?

    16:00 SmartyFi satın mı alınıyor?

    20:24 Kapanış

    SPONSORLU İÇERİK!

    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız