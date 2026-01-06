Turknet’te "yapay zeka" insan kaynaklarının rolünü yeniden tanımlıyor

DH'de 2017'den beri Türkiye gündemi, ekonomi, savunma sanayi ve teknoloji alanında içerikler üretiyorum. Sosyal medya paylaşımlarını yapıyorum. Ayrıca reklam iş birliklerine katkı sağlıyorum.

Tam Boyutta Gör Yapay zeka teknolojileri, şirketlerin iş yapış biçimlerinin yanı sıra İnsan Kaynakları süreçlerinde de köklü değişimlere yol açıyor. Bu dönüşümle birlikte İnsan Kaynakları artık destekleyici bir fonksiyon olmaktan çıkıp, veriye dayalı karar alan ve organizasyonun geleceğini şekillendiren stratejik bir rol üstleniyor. Yapay zeka, çalışanların yerini almak yerine, iş gücünü tamamlayan bir destek mekanizması olarak konumlandırıldığı görülüyor.

Teknoloji sektöründe “ezber bozan” yaklaşımıyla öne çıkan Turknet, bu dönüşümü yakından izliyor. Turknet’in İnsan ve Kültürden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Esra Eseroğlu Günay, yapay zeka çağında İK’nın rolünü, uzmanlığın yükselişini ve Turknet’in yatay kariyer modeli hakkında değerlendirmelerde bulundu.

İK’nın Yeni Rolü: Yapay Zekâ Dönüşümünün Stratejik Ortağı

Günay’a göre İnsan Kaynakları, yapay zekadan etkilenen bir birim olmanın ötesinde, bu dönüşümün nasıl uygulanacağını belirleyen bir role doğru evriliyor. Yapay zekanın çalışanların yerini alması yerine, iş yapış biçimlerini dönüştüren bir araç olarak ele alınması gerektiğini vurguluyor.

“Teknolojiyi insanın yerine mi koyuyoruz, yoksa insanın potansiyelini açığa çıkaran bir ortak olarak mı konumlandırıyoruz?”

Turknet’te cevap açık. Yapay zeka ve RPA, insanın yerine geçen değil uzmanlığı derinleştiren, hızlandıran ve yaratıcılığa alan açan bir “co-pilot” olarak konumlanıyor. Tekrarlayan ve operasyonel işler otomasyona devredilirken, insan emeği daha analitik, nitelikli ve stratejik alanlara evriliyor.

Bu yaklaşım, Turknet’in İnsan ve Kültür stratejisinin merkezinde yer alıyor. Şirket, klasik hiyerarşik yapılardan uzaklaşarak veriye dayalı, çevik ve yatay bir organizasyon modeli benimsiyor.

Uzmanlık Yükseliyor, Kariyerler Yatayda Derinleşiyor

Güncel İK trendlerinin öne çıkan başlıklarından biri de kariyerin yeniden tanımlanması. Turknet’te kariyer yalnızca “yukarı doğru” ilerlemekle sınırlı değil. Teknik ve fonksiyonel uzmanlık, yönetsel roller kadar değerli görülüyor.

Yatay kariyer modelleri ve rol esnekliği sayesinde çalışanlar, sabit iş tanımlarına sıkışmadan ilgi alanları ve yetkinlikleri doğrultusunda farklı projelerde sorumluluk alabiliyor. Bu yapı, ekipleri yalnızca uygulayıcı değil; değişimin aktif bir parçası haline getiriyor.

Veriye Dayalı, Çevik ve Yatay Organizasyon

2026’da 30'uncu yaşını kutlamaya hazırlanan Turknet, “Ezber Bozarız” yaklaşımını yalnızca iletişim dilinde değil, organizasyon yapısında da uyguluyor. Karar mekanizmaları uzun onay süreçlerine değil, gerçek zamanlı verilere dayanıyor. Organizasyon şeması ise dikey değil; ekipler arası iş birliğini güçlendiren yatay bir yapı üzerine kurulu.

“Data ile Konuşuruz” yaklaşımı, Turknet’te bir motto olmanın ötesinde, günlük iş yapış biçiminin doğal bir parçası. Performans yönetiminden yetkinlik gelişimine, çalışan deneyiminden öğrenme yatırımlarına kadar tüm süreçler analitik içgörülerle şekilleniyor.

Geleceğin Yetenekleri İçeriden Yetişiyor

Turknet, İnsan ve Kültür vizyonunu yalnızca bugünün değil, geleceğin ihtiyaçları üzerine de inşa ediyor. TN Generation ve TN Product Bootcamp gibi programlarla üniversite öğrencileri ve yeni mezunlar; gerçek projelerde sorumluluk alıyor, veriyle çalışıyor ve iş dünyasına doğrudan temas ediyor.

Liderlik Anlayışı: İnsan, Uzmanlık ve Güven

Esra Eseroğlu Günay’ın liderlik yaklaşımı; insanı merkeze alan, uzmanlığı güçlendiren ve teknolojiyi stratejik bir ortak olarak konumlandıran bir çizgide ilerliyor. Bu bakış açısıyla Turknet İnsan ve Kültür ekibi, klasik İK anlayışının ötesine geçerek şirketin kültürel ve teknolojik dönüşümünde aktif bir rol üstleniyor.

Turknet İnsan ve Kültür Ekibi Bir Arada 👇🏻

