Turknet'ten 10 Kasım'a özel video: #AydınlığınlaAnıyoruz

DH'de 2017'den beri Türkiye gündemi, ekonomi, savunma sanayi ve teknoloji alanında içerikler üretiyorum. Sosyal medya paylaşımlarını yapıyorum. Ayrıca reklam iş birliklerine katkı sağlıyorum.

Tam Boyutta Gör Bu sene 10 Kasım’da Mustafa Kemal Atatürk’ün aramızdan ayrılışının 87’inci yılı dolayısıyla Atamızı saygı, sevgi ve rahmetle anıyoruz. Bugüne özel olarak markalardan 10 Kasım’a özel içerikler paylaşılıyor. Turknet, 10 Kasım’a özel anma videosuyla takdirleri topladı.

Bakanlıktan Starlink iddialarına yalanlama: “Gündemimizde yok” 3 sa. önce eklendi

Turknet’in 10 Kasım videosunda Atatürk’ün en sevdiği çiçek olan kasımpatı çiçeğini görüyor ve Atatürk’ün en sevdiği türkülerden biri olan “Bülbülüm Altın Kafeste”yi dinliyoruz. Piyanoda Batu Şener yer alırken reklam filmini Emre Kınay seslendiriyor. Videonun sonunda #AydınlığınlaAnıyoruz etiketine yer veriliyor.

Turknet Büyümeden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Gül Sağır Aydın, hazırlanan içerikle ilgili olarak şunları söyledi:

“Turknet için beyaz kasımpatı, yalnızca bir anma sembolü olmanın ötesinde, Atatürk’ün bize emanet ettiği aydınlık geleceğin de ta kendisi. Bu yaklaşımla 10 Kasım, sadece bir anma günü olarak değil; O’nun mirasını, öğretilerinin ışığında hep birlikte büyütme ve geleceği bu değerlerle şekillendirme sorumluluğumuzu da hatırladığımız bir gün. Filmimizde kullandığımız beyaz kasımpatı metaforu ile yeniden yeşertmek ve çoğaltmak istedik.”

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: