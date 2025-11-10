Giriş
    Turknet'ten 10 Kasım'a özel video: #AydınlığınlaAnıyoruz

    Turknet, Mustafa Kemal Atatürk'ün en sevdiği çiçek ve en sevdiği türküyü kullanarak Atamızın aramızdan ayrılışının 87'inci yılına özel anma mesajı yayınladı.     

    Turknet'ten 10 Kasım'a özel video: #AydınlığınlaAnıyoruz Tam Boyutta Gör
    Bu sene 10 Kasım’da Mustafa Kemal Atatürk’ün aramızdan ayrılışının 87’inci yılı dolayısıyla Atamızı saygı, sevgi ve rahmetle anıyoruz. Bugüne özel olarak markalardan 10 Kasım’a özel içerikler paylaşılıyor. Turknet, 10 Kasım’a özel anma videosuyla takdirleri topladı.

    Turknet’in 10 Kasım videosunda Atatürk’ün en sevdiği çiçek olan kasımpatı çiçeğini görüyor ve Atatürk’ün en sevdiği türkülerden biri olan “Bülbülüm Altın Kafeste”yi dinliyoruz. Piyanoda Batu Şener yer alırken reklam filmini Emre Kınay seslendiriyor. Videonun sonunda #AydınlığınlaAnıyoruz etiketine yer veriliyor.

    Turknet Büyümeden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Gül Sağır Aydın, hazırlanan içerikle ilgili olarak şunları söyledi:

    “Turknet için beyaz kasımpatı, yalnızca bir anma sembolü olmanın ötesinde, Atatürk’ün bize emanet ettiği aydınlık geleceğin de ta kendisi. Bu yaklaşımla 10 Kasım, sadece bir anma günü olarak değil; O’nun mirasını, öğretilerinin ışığında hep birlikte büyütme ve geleceği bu değerlerle şekillendirme sorumluluğumuzu da hatırladığımız bir gün. Filmimizde kullandığımız beyaz kasımpatı metaforu ile yeniden yeşertmek ve çoğaltmak istedik.”

    donanimhabercom Instagram

    İnsansı robot 1.400 kilogramlık otomobili çekti

    pskpsk 1 gün önce

    s26 ultra da s-pen gelecek hemde buluututlu olacak eskisi gibi boşuna yıpratma kendini admin...

