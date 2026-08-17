Kim Nerede? 1,4b Türksat 42e frekans listesi 2026 (Tüm kanallar) 695 Türksat 4A’ya geçiş krizi: TKGS bozuldu, bazı kanallarda görüntü ve ses yok 129 Yeni Chery iCaur V25: 1,52 litre yakan şehirli SUV yıl sonunda satışa çıkıyor
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    Türksat 4A'ya geçiş krizi: TKGS bozuldu, kanal yok mu? İşte kesin çözüm

    Türksat 3A kapandı, kanallar Türksat 4A'ya taşındı ama TKGS herkeste çalışmadı. Kanal bulamayanlar, ses/görüntü sorunu yaşayanlar için manuel çözüm ve Samsung TV ayarları bu videoda.

    Türksat 3A uydusu 16 Ağustos 2026 itibarıyla emekliye ayrıldı ve tüm kanallar Türksat 4A ile Türksat 5B'ye taşındı. Ancak geçiş beklendiği gibi sorunsuz gitmedi; binlerce kullanıcı Pazar günü ekran başına geçtiğinde "Sinyal Yok" hatasıyla karşılaştı.

    İlk planda yalnızca Türksat 3A'dan gelen kanalların frekansı değişecekti, fakat Türksat 4A'da zaten yayında olan bazı kanallar da bu süreçte kendi frekanslarını değiştirdi. Sonuç olarak uydudaki neredeyse her kanalın frekansı değişmiş oldu ve mevcut kanal listeleri kullanılamaz hale geldi.

    Türksat'ın önerdiği TKGS ile otomatik güncelleme yöntemi de birçok kullanıcıda beklendiği gibi çalışmadı. Özellikle Samsung TV kullanıcıları eksik veya hatalı kanal listesiyle karşılaştı. Manuel yöntemle frekans girenlerde ise bazı kanallarda görüntü gelip ses gelmemesi, bazılarında ise tam tersi sorunlar yaşandı.

    Bu videoda hem TKGS ile otomatik güncellemeyi hem de manuel şebeke (network) taramasını adım adım gösteriyoruz. TKGS destekleyen cihazlarda çalışma modunu Otomatik veya Esnek yaptıktan sonra tarama yeterli olabiliyor; çalışmıyorsa cihazın fişini çekip 15 saniye bekleyip tekrar takmak çoğu zaman sorunu çözüyor.

    TKGS'nin başarısız olduğu cihazlarda tarama öncesi 12380 MHz, 27500 simge hızı, Dikey/Sağ kutuplaşma ve 8181 PID bilgisini eklemek işe yarayabiliyor. Manuel şebeke taraması yapacaklar için ise 12380 MHz veya 12423 MHz frekanslarından biri, Şebeke Arama (Network Search) seçeneği açık halde girilmeli; bu adım kritik çünkü kapalıysa yalnızca birkaç kanal geliyor.

    TRT kanalları (TRT 1, TRT Spor, TRT Çocuk, TRT Haber) sinyal vermiyorsa ayrıca 11794 MHz veya 11958 MHz frekanslarını denemek gerekiyor. Videoda ayrıca yeni ve eski nesil Samsung TV'lerde TKGS sorununu çözmek için "Tercih Edilen Konum Listesi" üzerinden yapılması gereken ayarları ekranda birlikte gösteriyoruz.

    Star TV, Kanal D, Show TV, ATV, NOW TV, A Haber, A Spor, NTV ve CNN Türk gibi kanallar SD yayınlarını sonlandırdığı için SD uydu alıcısı kullananlar bu kanalları artık göremeyebilir. Çözüm; SCART/AV çıkışlı bir HD uydu alıcı almak — eski (tüplü veya HDMI'sız) televizyonlarda bile kanallar SD kalitede izlenmeye devam edebiliyor.

    Geçiş sürecinin tam olarak oturması birkaç gün sürebilir; denediğiniz yöntemler işe yaramazsa ayarları sürekli kurcalamak yerine biraz beklemenizi öneririz. Güncel frekans listesi ve tüm detaylar için açıklamalardaki habere göz atabilir, sorun yaşarsanız Donanım Haber Forum'daki ilgili başlıktan destek alabilirsiniz.

    https://www.donanimhaber.com/turksat-4a-ya-gecis-krizi-tkgs-bozuldu-kanal-bulmuyor-cozumu--209412

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