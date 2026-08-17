Türksat 4A’ya geçiş krizi: TKGS bozuldu, bazı kanallarda görüntü ve ses yok

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Tam Boyutta Gör 2008 yılından bu yana hizmet veren Türksat 3A uydusu, 16 Ağustos 2026 itibarıyla emekliye ayrıldı. 15 Ağustos’u 16 Ağustos’a bağlayan gece Türksat 3A’daki tüm kanallar, Türksat 4A ve Türksat 5B’ye taşındı. Bu geçiş aşamasında hemen hemen tüm kanalların frekansı değişti ve vatandaşlar çeşitli sorunlarla karşılaştı. Pek çok kişi TKGS ile güncelleme yapamadı. Eksik veya bozuk kanal listesi sorununa ek olarak bazı kanallarda görüntü ve sesle ilgili problemler yaşadı.

Vatandaşlar hazırlıksız yakalandı

İlk planlamada yalnızca Türksat 3A uydusundan Türksat 4A’ya taşınacak kanallar için frekans değişikliği planlanıyordu. Sonrasında bu kanallara ek olarak Türksat 4A’da aktif yayın yapan TV kanalları da frekans değişikliği talep etti. Durum böyle olunca uydudaki hemen hemen her kanalın frekansı değişti. Mevcut kanal listeleri kullanılamaz hale geldi. Pazar günü TV seyretmek için ekran başına geçen vatandaşlar “Sinyal Yok” hatası ile karşılaştı. Uyducular ve elektronikçilerde büyük yoğunluk yaşandı.

Türksat 42e frekans listesi güncel (Tüm kanallar) 2 gün önce eklendi

Türksat’ın önerilen çözümü işe yaramadı

Türksat’tan yapılan açıklamada TKGS ile otomatik güncelleme yapılması önerilirken, alternatif olarak manuel şebeke taraması yöntemiyle yeni frekansların eklenebileceği ifade edilmişti. Forum Donanım Haber’deki paylaşımlara baktığımızda Pazar günü TKGS taraması yapanların eksik veya bozuk kanal listesi ile karşılaştığını görüyoruz. Bazı TV ve uydu markalarında ise TKGS özelliği düzgün çalışmadı. Özellikle de Samsung TV kullanıcılarının TKGS ile ilgili sorunlar yaşadığı bildiriliyor. Manuel yöntemle frekansları güncelleyen kullanıcılarda ise bazı kanallarda görüntü gelirken ses gelmemesi ve bazı kanallarda tam tersi sorunlar yaşanıyor. Ayrıca bu sorunlara ek olarak aynı kanalın birde fazla kez listelenmesi de kanal listesi yaparken kafa karışıklığı yaratıyor.

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Frekans sorunlarının düzelmesi vakit alabilir

Türksat 3A'nın emekliye ayrılmasıyla birlikte gerçekleştirilen frekans değişiklikleri, uydu yayınlarını kullanan milyonlarca televizyonun kanal listesini etkiledi. TKGS'nin amacı bu tür değişiklikleri kullanıcı müdahalesine gerek kalmadan otomatik olarak gerçekleştirmek olsa da TKGS sisteminin henüz beklenen şekilde çalışmadığı görülüyor. Geçiş sürecinin tamamlanması birkaç günü bulabilir. Bu süreçte frekans sorunlarını çözmek için aşağıdaki yöntemleri deneyebilirsiniz. Bu yöntemler başarılı sonuç vermezse, televizyon ve uydu ayarlarınızı kurcalamak yerine birkaç gün beklemenizi öneririz.

Türksat 4A kanal güncelleme nasıl yapılır?

Televizyonunuzda veya uydu alıcınızda TKGS desteği bulunuyorsa öncelikle en zahmetsiz yöntem olan TKGS ile otomatik güncelleme yöntemini deneyebilirsiniz.

Televizyonunuzun veya uydu alıcınızın TKGS menüsünde bulunan TKGS çalışma modunu “Otomatik” veya “Esnek” olarak değiştirin. Tarama işlemini başlatın. Tarama sonrasında kanal listeniz güncellenecek. Listede eksik veya hatalı kanal olup olmadığını kontrol edin.

TKGS çalışmıyor, TKGS kanallar çıkmıyor! İşte çözüm

TKGS özelliğinin başarılı bir şekilde tüm kanalları listeleyebilmesi için güncel konum frekansını taraması gerekiyor. Fakat bazı cihazlar güncel konum frekansını tespit edemediği için güncelleme işlemi başarısız oluyor. Buna çözüm olarak TKGS taramasından önce şu konum bilgilerini eklemelisiniz:

Frekans : 12380 Mhz

: 12380 Mhz Simge Hızı : 27500

: 27500 Kutuplaşma : Dikey/Sağ

: Dikey/Sağ PID: 8181

Manuel şebeke taraması nasıl yapılır? Türksat 4A frekans güncelleme

TKGS özelliği bulunmayan cihazlarda ise Manuel Şebeke Taraması yöntemini kullanabilirsiniz. Bu yöntem sayesinde tek bir frekans üzerinden şebeke taraması yaparak Türksat 4A ve Türksat 5B2deki tüm frekansları tek seferde tarayabilirsiniz. Tarama sonucunda yeni kanallar listenizin en sonuna eklenecektir.

İzlenecek adımlar cihazın marka ve modeline göre değişebilmekle birlikte genel olarak şöyle:

Uydu cihazınızın Kurulum veya Kanal Ayarları bölümüne girin. (Şifre istenirse cihazınıza göre 0000 veya 1234 olabilir) Manuel Arama, TP Düzenle veya TP Ekle seçeneğini bulun TP Ekle menüsüne girin Uydu olarak Türksat 42° Doğu veya Türksat 4A’yı seçin Frekans bilgilerini şu şekilde girin:

Frekans: 12380 Mhz

Sembol: 27500

Polarizasyon: Dikey (V)

FEC: 3/4 Şebeke Tarama, Ağ Arama (Network Search) seçeneğini açık veya etkin olarak seçin.

(Bu özelliği açarsanız Türksat 4A ve 5B’deki tüm frekansları tarayacaktır. Açmadığınız durumda ise yalnızca birkaç kanal bulacaktır.) Taramayı başlatın. Tarama sonucunda tüm kanallar listenizin sonuna eklenecektir. Cihazınızın Kanal Listesini Düzenle ekranına girerek bu kanalları listenizin ilk sırasına taşıyabilirsiniz.

Samsung TV TKGS sorunu, samsung tv tkgs kanal bulmuyor kesin çözüm

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Samsung televizyonlarda TKGS ile güncelleme yapıldığında kanal listesi eksik veya hatalı sonuç veriyor. TKGS’nin başarılı bir şekilde güncelleme yapabilmesi için TKGS menüsündeki “Tercih edilen konum listesi”ni güncellemek gerekiyor. Bunun için aşağıdaki adımları izleyerek yeni nesil Samsung TV’lerdeki TKGS sorununu çözebilirsiniz.

Yayın menüsünü seçin. Otomatik Ayarlama’ya basın. PIN kodu sorarsa 0000 veya 1234 şifrelerini deneyin. Anten Tipi’ni TKGS seçin. “Tercih Edilen Konum Listesi” öğesini seçin.

Açılan listenin sağında bulunan “Ekle” butonuna basın.

Konum Parametresi için şu bilgileri doldurun ve Kaydet’e basın.

Frekans: 12380 Mhz

Simge Hızı: 27500

Kutulaşma: Dikey/Sağ

PID: 8181 Kaydet’e bastıktan sonra son olarak TARA butonuna basarak TKGS ile başarılı bir şekilde güncelleme yapabilirsiniz.

Eski nesil Samsung F serisi televizyon kullanıyorsanız aşağıdaki ayarları yapın.

Yayın menüsünü açın. Otomatik Ayarlama menüsüne girin. PIN, 0000 veya 1234 olabilir. Başlat butonuna tıklayın ve açılan ekranda Anten Tipi’ni TKGS olarak seçin. Anten bağlantı türünü “Tek” olarak seçin. LNB Ayarları: Transponder: 12380 MHz, V/R seçin DiSEqC Modu: Tek bir çanak anten kullanıyorsanız Kapalı olarak seçin. Merkezi sistem ortak çanak kullanıyorsanız 1/4 olarak seçin. Sinyal yoksa diğer seçenekleri deneyin. LNB Osilatörleri seçeneklerinde Alt: 9750 MHz / Üst: 10600 MHz olarak seçin. Son olarak 22kHz tonu: Otomatik seçin ve bu menüyü kapatın. TARA butonuna tıklayarak başarılı bir şekilde tarama başlatabilirsiniz.

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Türksat 4A’ya geçiş krizi: TKGS bozuldu, kanal bulmuyor çözümü

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