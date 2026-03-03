Giriş
    Türksat Bulut: Türkiye’nin verisi yerli altyapıda korunacak

    Türksat ile DT Cloud arasında iş birliği protokolü imzalandı. Türksat Bulut platformu Türkiye’nin stratejik verilerini yerli ve güvenli bulut altyapısında barındırmayı sağlayacak.

    Türksat Bulut: Türkiye’nin verisi yerli altyapıda korunacak Tam Boyutta Gör
    Türksat, DT Cloud ile yaptığı iş birliği kapsamında hayata geçirilen Türksat Bulut platformunu tanıttı. Platform, Türkiye’nin stratejik verilerini yerli, güvenli ve ölçeklenebilir bir altyapı ile milli sınırlar içinde barındırmayı hedefliyor.

    Lansman, Türksat Genel Müdürlüğü Gölbaşı Yerleşkesi’nde gerçekleşti ve Yerli Bulut Hizmetleri İş Birliği Protokolü, Türksat Genel Müdürü Ahmet Hamdi Atalay ve DT Cloud Yönetim Kurulu Başkanı Tolga Dinçer tarafından imzalandı.

    Platform, kamu ve özel sektöre yönelik bulut depolama, büyük veri analitiği, yapay zeka uygulamaları, konteyner tabanlı platformlar ve kritik iş yükleri dahil olmak üzere tüm dijital altyapı ihtiyaçlarını yerli kaynaklarla karşılamayı amaçlıyor.

    OpenStack tabanlı Türksat Bulut, yüksek güvenlik, esnek hesaplama ve yatay-dikey ölçeklenebilirlik özellikleri sunuyor. Erişim, depolama ve işlem katmanlarını uçtan uca güvenlik prensipleriyle bütünleştiren altyapı, kurumsal ve kritik iş yükleri için yüksek erişilebilirlik sağlıyor. Kubernetes servisleri, konteyner orkestrasyonu ve yapay zeka odaklı kaynak yönetimi ile platform, yüzde 99,9 erişilebilirlik garantisi sunuyor.

    Vizyonda küresel genişleme var

    Türksat Bulut: Türkiye’nin verisi yerli altyapıda korunacak Tam Boyutta Gör
    Türksat Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Kemal Yüksek, Türksat Bulut’un 4-5 yıllık bir hazırlık sürecinin ürünü olduğunu belirterek “Türksat Bulut, bağımsızlığımız adına çok önemli bir aşamadır. Birinci hedefimiz, veri merkezlerimizdeki kapasiteleri sisteme dahil ederek organizasyonların teknik personel ihtiyacını minimize eden bir yaklaşım sunmak. Ancak vizyonumuzu sadece Türkiye ile sınırlı tutmuyoruz; bu yüzyılda bizimle beraber hareket eden yaklaşık 40-50 ülkeyi de kapsayacak bir genişlemeyi hedefliyoruz” dedi.

    Yüksek, platformun tamamen yerli yazılım yapısına sahip olacağı ve üniversitelerle yapılacak AR-GE çalışmalarıyla destekleneceğini de ifade etti.

    Türksat Genel Müdürü Ahmet Hamdi Atalay, platformun Türkiye’nin dijital bağımsızlığı açısından önemine dikkat çekerek “Türksat Bulut, sadece bir depolama alanı değil, Türkiye’nin dijital geleceğini koruma altına alan stratejik bir teknoloji niteliğindedir. BU iş birliği sayesinde; esnek, ölçeklenebilir, en önemlisi de yerli ve milli bir mimariyi hayata geçirdik. Bizim için yerlilik konusu özellikle çok önemli. Kurumlarımızın siber güvenlik kaygılarını ortadan kaldıracak ve verimsiz altyapılardan kurtaracak bu platform, yüksek erişilebilirlik garantisiyle dijital dönüşümün lokomotifi olacak” şeklinde konuştu.

    DT Cloud Yönetim Kurulu Başkanı Tolga Dinçer ise protokolün, Türkiye’nin yapay zeka ve büyük veri çağındaki konumunu güçlendirecek bir adım olduğunu vurguladı. Dinçer, platform sayesinde Türkiye’nin verisinin yanı sıra yapay zeka modelleri ve kritik iş yüklerinin egemen bir altyapıda yönetileceğini belirtti.

