Tam Boyutta Gör Türksat ve Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı iş birliğiyle düzenlenen Türksat Model Uydu Yarışması'nın final atışlarını izleyen Türksat Genel Müdürü Ahmet Hamdi Atalay, burada Türksat 7A uydusu hakkında çeşitli açıklamalar yaptı. Türksat 7A için çalışmaların başladığını duyurdu.

42 derece Doğu yörüngesinde görev yapan Türksat 3A uydusunun tasarım ömrü sona eriyor. Türkiye, uzaydaki mülkiyet haklarını kaybetmemek için Türksat 3A’nın yerine Türksat 7A’yı koyacak. Türksat 7A’nın 3-4 yıl içinde uzaydaki yerini alması planlanıyor.

Türksat 7A için çalışmaların başladığını duyuran Türksat Genel Müdürü Ahmet Hamdi Atalay, şunları söyledi:

“Uyduların belirli bir ömrü var. Ömrünü tamamlayan uydular devre dışı bırakılıyor. Mutlaka yerine yeni bir uydu koymanız gerekiyor. Bu kapsamda bir uydumuzun ömrünün sonuna yaklaştık. Onun yerine önümüzdeki 3-4 yıl içerisinde bir uydu koyma zorunluluğumuz var. Bunun adı 7A olacak. Onun çalışmalarına da şimdiden başladık. TÜRKSAT 7A uydumuz 6A uydusundan daha kapasiteli ve daha yüksek teknolojiye sahip olacak. 7A uydusuyla devletimizin ve müşterilerimizin ihtiyaçlarını önemli ölçüde karşılayacağız.”

Türksat 6A uydusu yüzde 80’in üzerinde yerlilikle geliştirildi. 9 Temmuz 2024 tarihinde uzaya fırlatıldı ve 21 Nisan 2025 tarihinde hizmete girdi. Uydunun kritik bileşenleri başta olmak üzere 84 ekipmanı yerli ve milli olarak üretildi. Bu tecrübeyle geliştirilecek Türksat 7A’nın teknik özellikleri henüz açıklanmadı.

Türksat Genel Müdürü duyurdu: Türksat 7A çalışmaları başladı!

