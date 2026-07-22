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    TÜRKSAT'ın dev veri merkezinin temeli atıldı: İşte tüm özellikleri

    Temeli atılan TÜRKSAT Gölbaşı Veri Merkezi, e-Devlet başta olmak üzere kamu sistemlerine ev sahipliği yapacak. Yapay zeka için özel altyapıyla donatılan tesis, mevcut kapasiteyi 8 kat artıracak.

    TÜRKSAT'ın dev veri merkezinin temeli atıldı: İşte tüm özellikler Tam Boyutta Gör
    Türkiye’nin en büyük veri merkezlerinden biri olan TÜRKSAT Gölbaşı Veri Merkezi'nin temeli atıldı. 35 bin 300 metrekarelik alana sahip olacak tesis, Türksat’ın mevcut veri merkezi kapasitesini 8 kat artıracak.

    33 megavolt amper kurulu güç kapasitesi sunacak olan ve her biri 20 kabin kapasiteli 2 yüksek performans odasından oluşan TÜRKSAT Gölbaşı Veri Merkezi inşasının 1,5 yılda tamamlanması ve 2028 yılının başında hizmete girmesi planlanıyor. Yeni tesisle birlikte TÜRKSAT'ın mevcut veri merkezi kapasitesi ilk fazda 3 kat, ikinci fazda ise 8 katın üzerine çıkarılacak. Hem kamu kurumlarının kritik verilerine ev sahipliği yapacak hem de yapay zeka uygulamaları için yüksek performanslı altyapı sunacak.

    Veri merkezi standartları açısından Uptime Institude TIER-III ve TSE 50600 uyumlu, enerji verimliliği açısından ise LEED-Gold sertifikasına uygun olarak tasarlanacak veri merkezi, düşük karbon salımı ve çevre dostu yapısıyla öne çıkacak. Tesiste 6 sistem salonu, 6 bin 300 metrekare beyaz alan ve 200 kişilik ofis çalışma alanı bulunacak.

    TÜRKSAT'ın dev veri merkezinin temeli atıldı: İşte tüm özellikler Tam Boyutta Gör

    Yapay zeka için özel altyapı

    Veri merkezi yalnızca geleneksel veri barındırma hizmeti sunmayacak. Bakan Uraloğlu'nun verdiği bilgilere göre tesiste yüksek performanslı yapay zeka odaları bulunacak. Yapay zeka, derin öğrenme, makine öğrenmesi, veri madenciliği, model eğitimi, veri analizi ve yüksek hızlı matematiksel hesaplamalar gibi yoğun işlem gücü gerektiren uygulamalar için gerekli altyapıyı sağlayacak.

    Temel atma töreninde konuşan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, verinin günümüzde en stratejik kaynaklardan biri haline geldiğini belirterek, "Verinin egemenliğini kendi topraklarımızda tesis ediyoruz. Bu merkezimiz, sadece betonarme yapı değil, Türkiye'nin yeni dijital kalesidir." ifadelerini kullandı. Bakan Uraloğlu, merkezin yalnızca Türkiye'nin kamu kurumlarına değil, ilerleyen dönemde komşu ülkeler ve Türk Cumhuriyetleri'ne de güvenli veri barındırma hizmeti sunabilecek bölgesel bir veri üssü haline gelmesini amaçladıklarını ifade etti.

    TÜRKSAT Gölbaşı Veri Merkezi özellikleri

    • 35 bin 300 metrekare toplam kullanım alanı
    • 6 sistem salonu
    • 2 yüksek performans odası (20'şer kabin kapasiteli)
    • 6 bin 300 metrekare beyaz alan
    • 200 kişilik ofis çalışma alanı
    • Mevcut veri merkezi kapasitesinde ilk fazda 3 kat, ikinci fazda 8 katın üzerinde artış
    • 33 MVA kurulu güç kapasitesi
    • LEED Gold sertifikasına uygun çevreci tasarım
    • Düşük karbon salımı ve yüksek enerji verimliliği
    • Yapay zeka odaları ve yüksek performanslı işlem altyapısı
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