Turna.com Otobüs Bileti Kategorisini Açarak Satışlara Başladı

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Online uçak bileti alanında, teknolojik yenilikler ile ön planda olan turna.com, sunduğu ulaşım hizmetlerini genişleterek otobüs bileti satışlarına başladı.

Turna.com otobüs bileti kategorisine, web ve mobil web sitesi üzerinden veya mobil uygulama üzerinden ulaşılabiliyor. 200'den fazla otobüs firmasının otobüs biletlerinin karşılaştırılabildiği web ve mobil arayüzlerinde, uçak bileti kategorisinden aşina olduğumuz kullanım kolaylığı dikkatleri çekiyor.

Ulusoy, Nilüfer, Varan, Pamukkale Turizm, Metro Turizm gibi Türkiye’nin önde gelen otobüs firmaları ve Anadolu’da hizmet veren birçok otobüs firmasının seferlerini ve biletlerini de sistemine dahil eden turna.com, otobüs bileti satın almak isteyenlere alternatifler sunarak otobüs firmalarını, otobüs seferlerini ve otobüs biletlerini karşılaştırma imkanı sunuyor. Herhangi bir yöne, sefer tarihi seçilerek yapılan aramalarda otobüs firmalarının sefer saatleri, otobüs bileti fiyatları, otobüsteki boş koltuklar görülebiliyor. Tercih edilen seferde, koltuk seçtikten sonra otobüs bileti satın alma adımına geçiliyor. Turna.com üyeleri, kayıtlı yolcu bilgileri ile bilet satın alma aşamalarını hızlıca geçebiliyor. Ödeme adımını da hızlıca geçebilmek için uluslararası güvenlik standartlarına uygun kart saklama özelliği kullanılabilir. Böylece güvenli alt yapıda saklanan kredi veya banka kartlarının bilgisi ödeme anında otomatik olarak geliyor ve bilet satın alma işlemi kolayca tamamlanıyor.

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Turna.com, bildiğiniz gibi seyahat/ulaşım kategorisine uçak bileti ile başladı. Kullanıcı deneyimine ve memnuniyetine öncelik vererek yenilikçi ve teknolojik geliştirmeleri ile sektörde adından sıkça söz ettiren turna.com’un uçak bileti için geliştirdiği birçok özelliği bulunuyor.

Pandemi döneminde öne çıkan hizmetlerden biri ise turna.com tarafından geliştirilmiş Koşulsuz Bilet İptali hizmeti oldu. Bu dönemde seyahat planları, uçuş durumları ve koşulları sıkça değişebiliyor. Koşulsuz Bilet İptali hizmeti ile uçuştan 2 saat öncesine kadar bilet iptali yapılabiliyor ve herhangi bir mazeret belirtmeden, ödediğiniz tutarın %90’ı koşulsuz olarak iade ediliyor. Ayrıca iptal/iade, değişiklik işlemleri için çağrı merkeziyle iletişime geçmeden online olarak turna.com web sitesi üzerinden veya mobil uygulamadan online iade talebi, online değişiklik talebi oluşturulabiliyor. Online talep oluşturduktan sonra gelen teklif kabul edildiğinde, iade veya değişiklik işlemi hızlıca başlatılabiliyor.

Turna.com’un pandemi sürecinde gerçekleştirdiği bir diğer yenilik ise web sitesinde ve mobil uygulamada bulunan canlı destek hizmeti oldu. Bilet işlemleri ve uçuşlarla ilgili sorular ve talepler için canlı destek bölümü üzerinden konuşma başlatarak direkt olarak destek ekibiyle iletişime geçilebiliyor. Hava yolları ve acenteler için oldukça yoğun geçen bu süreçte, müşterilerin işlemlerini tamamen online olarak hızlıca yapabilmesi ve aynı anda canlı destek bölümünden destek ekibiyle iletişime geçerek anlık olarak bilgi ve destek alabilmesi, müşterilere zaman açısından önemli bir avantaj kazandırıyor.

Turna.com’un sektörde teknolojik yenilikleriyle ön planda olduğunu söylemiştik. Turna.com mühendisleri tarafından uçak bileti için geliştirdikleri ve bu özelliğiyle adını dünya çapında duyurduğu Smart Flight hizmetinden de kısaca bahsetmek isteriz. Akıllı Uçuş özelliği, birbiriyle bağlantısı olmayan hava yollarının uçuşlarını birbirine bağlayarak aktarmalı uçuşlarda %70’e varan fiyat avantajı ve %90’a varan oranlarda zaman kazandırıyor. Turna.com, Akıllı Uçuş mantığından yola çıkarak otobüsler için de benzer bir çalışma yapacak mı? Merak ediyoruz.

Turna.com’un kart puanı aktarma özelliği; banka ve kredi kartından biriken puanların, geçerlilik süresi dolmadan turna.com hesabına aktarılmasını ve bu puanların 2 yıl boyunca geçerliliğinin korunmasını sağlıyor. Turna.com hesabına aktarılan puanlar ve mobil uygulamadan satın alınan uçak biletinden kazanılan puanlar tek bir yerde Turna Puan olarak birikiyor. Bu puanlarla uçak bileti veya otobüs bileti satın alınabiliyor.

Yıldız Teknopark bünyesinde faaliyet gösteren ve tamamen yerli bir girişim olan turna.com’un bundan sonraki girişimlerini ve yeniliklerini takip etmekte yarar var.

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