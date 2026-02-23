Turuncu iPhone’dan sonra iPhone 18’deki ikonik renk ortaya çıktı

Teknoloji ve bilim dünyasını seven ve takip etmekten büyük zevk alan Metin, öğrendiklerini ise DonanımHaber okuyucuları ile paylaşır.

Tam Boyutta Gör Apple’ın yeni nesil amiral gemisi modellerinde renk stratejisini daha da agresif bir noktaya taşıyabileceği konuşuluyor. Şirketin iPhone 18 Pro ve iPhone 18 Pro Max modellerini “derin kırmızı” bir renk seçeneğiyle piyasaya sürmeyi değerlendirdiği belirtiliyor.

Bu iddia, Bloomberg yazarı Mark Gurman tarafından gündeme taşınırken Apple’ın özellikle Asya pazarında yakaladığı ivmede renk tercihinin belirleyici rol oynadığı biliniyor.

Renkler satışları artırıyor

Şirketin renk stratejisinin somut karşılığı, bir önceki nesilde net biçimde görüldü. Özellikle Çin pazarında “Kozmik Turuncu” renkli iPhone 17 Pro Max modeline olan yoğun ilgi satış performansını doğrudan yukarı taşıdı. Bu özel turuncu tonun, Fransız lüks markası Hermes ile özdeşleşmiş bir renk olduğu belirtiliyor. Söz konusu renk seçeneğinin Aralık ayında sona eren çeyrekte Çin satışlarını yüzde 38 oranında artıran en önemli etken olduğu ifade ediliyor.

Gündeme gelen “derin kırmızı” renk seçeneği ise özellikle Çin ve Hindistan gibi pazarlarda güçlü sembolik anlamlar taşıyor. Çin kültüründe kırmızı renk iyi şans, refah, mutluluk ve canlılık ile ilişkilendirilirken Hindistan’da ise mutluluk, evlilik ve romantizm gibi kavramları çağrıştırıyor.

Daha önce iPhone 18 Pro serisi için mor ve kahverengi tonlarının da planlandığı öne sürülmüştü. Ancak Gurman’a göre bu sızıntılar aslında aynı kırmızı fikrinin farklı ton varyasyonları olabilir.

