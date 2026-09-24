Türünün ilk örneği olan virüs: Yapay zeka modelleriyle karar alıyor

CLOSEDQUORUM kararlarını yapay zekaya bırakıyor
Cisco Talos araştırmacılarının tespit ettiği CLOSEDQUORUM, ele geçirdiği bilgisayarda hangi işlemi gerçekleştireceğine DeepSeek, Qwen, Mistral ve Google Gemini modellerine başvurarak karar veriyor. Zararlı yazılımın dikkat çeken özelliklerinden biri, bir kere çalışmaya başladıktan sonra herhangi bir insan komutuna ihtiyaç duymaması.
Sistem, farklı yapay zeka servislerinden aldığı yanıtları değerlendirerek sonraki eylemini belirliyor. Modellerden biri kullanılamadığında diğerlerine başvurabilmesi de CLOSEDQUORUM'un çalışmaya devam etmesini sağlıyor. Böylece saldırı altyapısının tek bir yapay zeka hizmetine bağımlı kalmasının önüne geçiliyor.
Araştırmacılara göre zararlı yazılımın temel hedefleri arasında oturum açma bilgileri ve kripto para varlıklarının çalınması bulunuyor. Talos ayrıca CLOSEDQUORUM ile 2025'ten itibaren kredi kartı dolandırıcılığıyla bağlantılı siber suç forumu faaliyetleri arasında ilişkiler tespit etti. Ancak araştırmacılar yazılımın kim tarafından geliştirildiğini veya gerçek hedeflere karşı kullanılıp kullanılmadığını belirleyemedi.
Yapay zeka saldırının merkezine yerleşiyor
CLOSEDQUORUM ise hedef sisteme ulaştıktan sonra yapay zeka modellerinden aldığı yanıtları operasyonel kararlarında kullanıyor. Bu yaklaşım, saldırganların daha fazla sistemi aynı anda yönetmesine ve farklı bilgisayarlardaki koşullara göre farklı kararlar alınmasına imkan sağlayabilir. Yapay zekanın arka planda karar veren bir bileşen olarak kullanılması, geleneksel komut ve kontrol yapılarından farklı bir model ortaya çıkarıyor.
CLOSEDQUORUM'un keşfi, Cisco Talos'un yapay zeka kullanan zararlı yazılımları tespit etmek için geliştirdiği açık kaynaklı CAIRN projesi sayesinde mümkün oldu. Sistem, malware'lerdeki AI entegrasyonlarına ait teknik izleri ve metadata bilgilerini analiz ederek benzer örnekleri gruplandırıyor. Talos'a göre bu izler, yapay zeka entegrasyonları için bir tür parmak izi görevi görüyor.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: