TUSAŞ’ın Süper Şimşek’i artık Türk Hava Kuvvetleri envanterinde

Tam Boyutta Gör Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ) tarafından geliştirilen Süper Şimşek Taktik İHA Sistemi’nin Türk Hava Kuvvetleri Komutanlığı envanterine katıldığını açıkladı.

Teslimatlarla ilgili bilgiler 10’uncu Ana Jet Üs Komutanlığı (İncirlik Üssü)’nde düzenlenen basın toplantısında MSB Sözcüsü Tuğamiral Zeki Aktürk tarafından paylaşıldı. Aktürk, “Türk Havacılık ve Uzay Sanayii Anonim Şirketi (TUSAŞ) tarafından yerli ve milli imkanlarla geliştirilen muhtelif miktarda Süper Şimşek hava aracı Hava Kuvvetlerimizin envanterine alınmıştır.” ifadelerini kullandı.

Başlangıçta bir hedef uçak olarak tasarlanan SÜPER ŞİMŞEK, geliştirme sürecinde kazandığı kamikaze (dolanan mühimmat) kabiliyeti ve esnek fırlatma seçenekleriyle yeteneklerini önemli ölçüde artırdı. Bu sayede operasyonel görevlerde çok yönlü kullanılabilir bir platform haline geldi.

Süper Şimşek’in teknik özellikler

Tam Boyutta Gör Süper Şimşek, sınıfında hız ve irtifa açısından öne çıkan bir kabiliyete sahip. 0,85 Mach hıza ulaşabilen ve 35.000 feet irtifada görev yapabilen platform, taktik sahada esnek operasyonlar gerçekleştirebiliyor. Görev çeşitliliği ve modüler yapısı sayesinde hem saldırı hem de savunma destek görevlerinde yüksek başarı sağlıyor.

Sistem, savaş ortamında hava savunma sistemlerini aldatma ve baskılama, elektronik harp görevleri ve hedef şaşırtma gibi kritik işlevleri icra edebiliyor. Radarlarda bir savaş uçağı gibi görünme kabiliyeti, Süper Şimşek’i taktik açıdan değerli kılıyor.

MSB açıkladı: İncirlik'e ikinci Patriot füzesi kuruluyor 1 gün önce eklendi

Süper Şimşek, diğer İHA’lardan bırakılabileceği gibi, yerden roket destekli sistemlerle de fırlatılabiliyor. Ayrıca sürü İHA teknolojisi ile çoklu görevler yürütme kapasitesine sahip. Platform, entegre edilebilen 35 kg’lık harp başlığı ile kamikaze görevlerinde etkin bir saldırı aracı olarak kullanılabiliyor. Yapay zeka destekli sürü uçuş kabiliyeti sayesinde aynı anda birden fazla hedefe yönlendirilebiliyor ve yüksek görev başarısı sağlanabiliyor.

Kanat açıklığı: 1,75 m

Uzunluk: 4 m

Yükseklik: 0,75 m

Azami kalkış ağırlığı: 200 kg

Faydalı yük kapasitesi: 50 kg

Servis tavanı: 35.000 ft

Azami hız: 0,85 Mach

Havada kalış süresi: 80 dk

Link menzili: 150 km (LOS)

Operasyon menzili: 900 km

