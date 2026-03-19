    TUSAŞ’ın Süper Şimşek’i artık Türk Hava Kuvvetleri envanterinde

    Milli Savunma Bakanlığı, TUSAŞ'ın geliştirdiği Süper Şimşek Taktik İHA’nın Türk Hava Kuvvetleri envanterine katıldığını açıkladı. Platform, kamikaze ve elektronik harp görevlerinde kullanılabiliyor.

    Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ) tarafından geliştirilen Süper Şimşek Taktik İHA Sistemi’nin Türk Hava Kuvvetleri Komutanlığı envanterine katıldığını açıkladı.

    Teslimatlarla ilgili bilgiler 10’uncu Ana Jet Üs Komutanlığı (İncirlik Üssü)’nde düzenlenen basın toplantısında MSB Sözcüsü Tuğamiral Zeki Aktürk tarafından paylaşıldı. Aktürk, “Türk Havacılık ve Uzay Sanayii Anonim Şirketi (TUSAŞ) tarafından yerli ve milli imkanlarla geliştirilen muhtelif miktarda Süper Şimşek hava aracı Hava Kuvvetlerimizin envanterine alınmıştır.” ifadelerini kullandı.

    Başlangıçta bir hedef uçak olarak tasarlanan SÜPER ŞİMŞEK, geliştirme sürecinde kazandığı kamikaze (dolanan mühimmat) kabiliyeti ve esnek fırlatma seçenekleriyle yeteneklerini önemli ölçüde artırdı. Bu sayede operasyonel görevlerde çok yönlü kullanılabilir bir platform haline geldi.

    Süper Şimşek’in teknik özellikler

    Süper Şimşek, sınıfında hız ve irtifa açısından öne çıkan bir kabiliyete sahip. 0,85 Mach hıza ulaşabilen ve 35.000 feet irtifada görev yapabilen platform, taktik sahada esnek operasyonlar gerçekleştirebiliyor. Görev çeşitliliği ve modüler yapısı sayesinde hem saldırı hem de savunma destek görevlerinde yüksek başarı sağlıyor.

    Sistem, savaş ortamında hava savunma sistemlerini aldatma ve baskılama, elektronik harp görevleri ve hedef şaşırtma gibi kritik işlevleri icra edebiliyor. Radarlarda bir savaş uçağı gibi görünme kabiliyeti, Süper Şimşek’i taktik açıdan değerli kılıyor.

    Süper Şimşek, diğer İHA’lardan bırakılabileceği gibi, yerden roket destekli sistemlerle de fırlatılabiliyor. Ayrıca sürü İHA teknolojisi ile çoklu görevler yürütme kapasitesine sahip. Platform, entegre edilebilen 35 kg’lık harp başlığı ile kamikaze görevlerinde etkin bir saldırı aracı olarak kullanılabiliyor. Yapay zeka destekli sürü uçuş kabiliyeti sayesinde aynı anda birden fazla hedefe yönlendirilebiliyor ve yüksek görev başarısı sağlanabiliyor.

    • Kanat açıklığı: 1,75 m
    • Uzunluk: 4 m
    • Yükseklik: 0,75 m
    • Azami kalkış ağırlığı: 200 kg
    • Faydalı yük kapasitesi: 50 kg
    • Servis tavanı: 35.000 ft
    • Azami hız: 0,85 Mach
    • Havada kalış süresi: 80 dk
    • Link menzili: 150 km (LOS)
    • Operasyon menzili: 900 km
    Kaynakça https://www.msb.gov.tr/SlaytHaber/8d086f76c3ee46ebbdd2bde628fe55f6 https://www.tusas.com/urunler/iha/hedef-ucak-sistemleri/super-simsek
    Kapışılan 9.000 euro'luk elektrikli araba

    Profil resmi
    rfve 4 gün önce

    Türkiyede gelmez malsesef gelse bile 1,2m den aşağı sattırmazlar. Bize ucuz araba haram çünkü [resim]

    Profil resmi
    Emin Oral 5 gün önce

    Hafif araç çitlenbik gibi, ne yalan söyleyeyim araç çok hoşuma gitti, şehir içinde ideal bir araç

    E
    erhanakansel 1 hafta önce

    bence pastadan ciddi bir pay alabilir

    Profil resmi
    maligezgin 1 hafta önce

    hiç fena değil evin 2. arabası olur

