TUSAŞ’ın Süper Şimşek’i artık Türk Hava Kuvvetleri envanterinde

Teslimatlarla ilgili bilgiler 10’uncu Ana Jet Üs Komutanlığı (İncirlik Üssü)’nde düzenlenen basın toplantısında MSB Sözcüsü Tuğamiral Zeki Aktürk tarafından paylaşıldı. Aktürk, “Türk Havacılık ve Uzay Sanayii Anonim Şirketi (TUSAŞ) tarafından yerli ve milli imkanlarla geliştirilen muhtelif miktarda Süper Şimşek hava aracı Hava Kuvvetlerimizin envanterine alınmıştır.” ifadelerini kullandı.
Başlangıçta bir hedef uçak olarak tasarlanan SÜPER ŞİMŞEK, geliştirme sürecinde kazandığı kamikaze (dolanan mühimmat) kabiliyeti ve esnek fırlatma seçenekleriyle yeteneklerini önemli ölçüde artırdı. Bu sayede operasyonel görevlerde çok yönlü kullanılabilir bir platform haline geldi.
Süper Şimşek’in teknik özellikler
Sistem, savaş ortamında hava savunma sistemlerini aldatma ve baskılama, elektronik harp görevleri ve hedef şaşırtma gibi kritik işlevleri icra edebiliyor. Radarlarda bir savaş uçağı gibi görünme kabiliyeti, Süper Şimşek’i taktik açıdan değerli kılıyor.
Süper Şimşek, diğer İHA’lardan bırakılabileceği gibi, yerden roket destekli sistemlerle de fırlatılabiliyor. Ayrıca sürü İHA teknolojisi ile çoklu görevler yürütme kapasitesine sahip. Platform, entegre edilebilen 35 kg’lık harp başlığı ile kamikaze görevlerinde etkin bir saldırı aracı olarak kullanılabiliyor. Yapay zeka destekli sürü uçuş kabiliyeti sayesinde aynı anda birden fazla hedefe yönlendirilebiliyor ve yüksek görev başarısı sağlanabiliyor.
- Kanat açıklığı: 1,75 m
- Uzunluk: 4 m
- Yükseklik: 0,75 m
- Azami kalkış ağırlığı: 200 kg
- Faydalı yük kapasitesi: 50 kg
- Servis tavanı: 35.000 ft
- Azami hız: 0,85 Mach
- Havada kalış süresi: 80 dk
- Link menzili: 150 km (LOS)
- Operasyon menzili: 900 km
