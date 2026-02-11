Giriş
    TUSAŞ, Mayıs ayında yeni kamikaze İHA ve helikopterlerini tanıtacak

    TUSAŞ, Mayıs 2026’daki SAHA EXPO’da yeni kamikaze İHA’sını ve insanlı-insansız helikopter projelerini tanıtacak. Jet motorlu AYAZ ise ilk kez gün yüzüne çıkabilir.

    TUSAŞ, Mayıs’ta yeni kamikaze İHA ve helikopterlerini tanıtacak Tam Boyutta Gör
    Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ), Mayıs 2026’da düzenlenecek SAHA EXPO 2026 fuarında yeni bir kamikaze insansız hava aracı ve helikopter projelerini ilk kez kamuoyuna sunmaya hazırlanıyor. Açıklama, TUSAŞ CEO’su Mehmet Demiroğlu tarafından World Defence Show 2026 kapsamında TRT Haber’e yapılan değerlendirmede paylaşıldı.

    Demiroğlu, Mayıs ayının başında gerçekleştirilecek fuarın şirket açısından yeni projelerin vitrine çıkacağı önemli bir platform olacağını belirtti. Kamikaze İHA kategorisinde birden fazla ürünün sergilenmesinin planlandığını ancak tüm projelerin mi yoksa bir kısmının mı fuarda yer alacağının zamanla netleşeceğini ifade etti. Ayrıca, helikopter sınıfında hem insanlı hem de insansız yeni ürünlerin ilk kez duyurulacağını açıkladı.

    “AYAZ” ve “ATLAS” isimleri dikkat çekmişti

    TUSAŞ’ın yeni kamikaze İHA projesine ilişkin ipuçları daha önce Türk Patent ve Marka Kurumu’nun internet sitesinde ortaya çıkmıştı. Kurumun veri tabanında “AYAZ Kamikaze Jet İHA” adına ilişkin bir marka kaydı görülmüştü. Aynı platformda “ATLAS” ismi de yer alıyordu ancak bunun hangi proje olduğu belirsiz.

    TUSAŞ, Mayıs’ta yeni kamikaze İHA ve helikopterlerini tanıtacak Tam Boyutta Gör
    TUSAŞ’ın kamikaze İHA alanındaki çalışmaları, ilk olarak hedef uçak olarak geliştirilen ve ardından ŞİMŞEK turbojet motorlu İHA’ya dönüşen platforma dayanıyor. Bu dönüşümün ardından SÜPER ŞİMŞEK ve ŞİMŞEK-K geliştirilmişti.

    SÜPER ŞİMŞEK, ANKA, AKSUNGUR ve ANKA-III gibi platformlardan havadan atılabilen çok rollü bir İHA olarak tasarlandı. ŞİMŞEK-K ise önceki versiyona kıyasla daha gelişmiş ve esnek bir yapı sunuyor. GNSS/INS güdümle 500 kilometre menzile ulaşabildiği belirtilen sistem, harp başlığı entegrasyonuna uygun tasarımıyla dikkat çekiyor.

    Ancak bu üç platformun tasarım felsefesi yalnızca kamikaze görevine odaklanmıyor. Çok amaçlı kullanım yaklaşımı, onları saf bir dolanan mühimmat sınıfından ayırıyor. Bu nedenle TUSAŞ, başlangıçtan itibaren kamikaze konseptine özel olarak tasarlanmış yeni bir platform geliştiriyor. AYAZ’ın bu kapsamda geliştirilen ilk özgün tasarım olması bekleniyor.

    Kaynakça https://turdef.com/article/tusas-to-unveil-new-helicopter-and-kamikaze-uav-in-may https://www.trthaber.com/haber/gundem/tusasin-yeni-kamikaze-ihasi-vitrine-cikiyor-933913.html
    donanimhabercom Instagram

    Dünyanın en hızlı koşan insansı robotu: Bolt

