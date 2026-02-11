TUSAŞ, Mayıs ayında yeni kamikaze İHA ve helikopterlerini tanıtacak

Teknoloji ve bilim dünyasını seven ve takip etmekten büyük zevk alan Metin, öğrendiklerini ise DonanımHaber okuyucuları ile paylaşır.

Tam Boyutta Gör Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ), Mayıs 2026’da düzenlenecek SAHA EXPO 2026 fuarında yeni bir kamikaze insansız hava aracı ve helikopter projelerini ilk kez kamuoyuna sunmaya hazırlanıyor. Açıklama, TUSAŞ CEO’su Mehmet Demiroğlu tarafından World Defence Show 2026 kapsamında TRT Haber’e yapılan değerlendirmede paylaşıldı.

Demiroğlu, Mayıs ayının başında gerçekleştirilecek fuarın şirket açısından yeni projelerin vitrine çıkacağı önemli bir platform olacağını belirtti. Kamikaze İHA kategorisinde birden fazla ürünün sergilenmesinin planlandığını ancak tüm projelerin mi yoksa bir kısmının mı fuarda yer alacağının zamanla netleşeceğini ifade etti. Ayrıca, helikopter sınıfında hem insanlı hem de insansız yeni ürünlerin ilk kez duyurulacağını açıkladı.

“AYAZ” ve “ATLAS” isimleri dikkat çekmişti

TUSAŞ’ın yeni kamikaze İHA projesine ilişkin ipuçları daha önce Türk Patent ve Marka Kurumu’nun internet sitesinde ortaya çıkmıştı. Kurumun veri tabanında “AYAZ Kamikaze Jet İHA” adına ilişkin bir marka kaydı görülmüştü. Aynı platformda “ATLAS” ismi de yer alıyordu ancak bunun hangi proje olduğu belirsiz.

Tam Boyutta Gör TUSAŞ’ın kamikaze İHA alanındaki çalışmaları, ilk olarak hedef uçak olarak geliştirilen ve ardından ŞİMŞEK turbojet motorlu İHA’ya dönüşen platforma dayanıyor. Bu dönüşümün ardından SÜPER ŞİMŞEK ve ŞİMŞEK-K geliştirilmişti.

SÜPER ŞİMŞEK, ANKA, AKSUNGUR ve ANKA-III gibi platformlardan havadan atılabilen çok rollü bir İHA olarak tasarlandı. ŞİMŞEK-K ise önceki versiyona kıyasla daha gelişmiş ve esnek bir yapı sunuyor. GNSS/INS güdümle 500 kilometre menzile ulaşabildiği belirtilen sistem, harp başlığı entegrasyonuna uygun tasarımıyla dikkat çekiyor.

Ancak bu üç platformun tasarım felsefesi yalnızca kamikaze görevine odaklanmıyor. Çok amaçlı kullanım yaklaşımı, onları saf bir dolanan mühimmat sınıfından ayırıyor. Bu nedenle TUSAŞ, başlangıçtan itibaren kamikaze konseptine özel olarak tasarlanmış yeni bir platform geliştiriyor. AYAZ’ın bu kapsamda geliştirilen ilk özgün tasarım olması bekleniyor.

