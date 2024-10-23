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    TUSAŞ (TAI) saldırısı sonrası Instagram ve Twitter'a internet bant daraltma uygulanıyor (İddia)

    TUSAŞ'a yapılan saldırının ardından Instagram, Twitter, YouTube, Facebook, Twitch gibi pek çok platforma erişim sağlanamıyor. İddialara göre BTK tarafından tüm sosyal ağlara bant daraltma uygulanıyor.
    TUSAŞ saldırısı sonrası sosyal medyaya bant daraltma iddiası Tam Boyutta Gör
    Bugün Ankara’daki Türk Havacılık ve Uzay Sanayi (TUSAŞ) fabrikasına bombalı terör saldırısı gerçekleşti. Terör saldırısıının ardından tüm sosyal medya platformlarına erişim sağlanamıyor. Instagram, Twitter, YouTube, Facebook ve TikTok başta olmak üzere tüm sosyal ağlara bant daraltma cezası uygulanıyor olabilir.

    Instagram, Facebook, Twitter ve YouTube çöktü mü?

    Şu an sosyal medya platformlarının sistemlerinde herhangi bir teknik sorun bulunmuyor. Sadece Türkiye'deki kullanıcılar erişim problemi yaşıyor. Bu platformlara erişim yasağı uygulanıyor olabilir.

    Sosyal medya platformları yasaklandı mı?

    BTK, sosyal medya platformlarındaki dezenformasyonu önlemek için platformlara bant daraltma yasağı uygulayabiliyor. Bu platformlara erişimin sağlanamama nedeni BTK tarafından getirilen "bant daraltma" kararı nedeniyle olabilir. BTK'nın site sorgulama sayfasına baktığımızda herhangi bir erişim engeli kararı mevcut değil ancak "bant daraltma" yasaklarını BTK'nın sitesinden kontrol edemiyoruz. Bu nedenle bant daraltma yasağı nedeniyle erişim sağlanamadığını tahmin ediyoruz. Konu hakkında henüz resmi bir açıklama bulunmuyor.

    Neler oldu?

    Bugün saat 15.30 sularında Türk Havacılık ve Uzay Sanayii Anonim Şirketi'nin (TUSAŞ) Ankara'nın Kahramankazan ilçesindeki üretim tesisine yönelik terör saldırısı gerçekleşti. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, saldırıda 4 şehit ve 14 yaralı olduğunu açıkladı. TUSAŞ’a yapılan saldırıya RTÜK tarafından yayın yasağı getirildi.

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    donanimhabercom Instagram

    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    F
    f1bilalII 4 gün önce

    Baya eğlenceli görünüyor :)

    S
    sultanneb 6 gün önce

    Eğlenceli görünüyor

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    filozof1281 4 hafta önce

    mars için birebir :)

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    34savas34 1 ay önce

    Son derece farklı bir alet :D

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    karagece25 1 ay önce

    çöp

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    onderweb 1 ay önce

    türkiyede satılmıyor mu daha?

    G
    Guest-29720FFA4 1 ay önce

    @ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...

    Profil resmi
    limbesh 1 ay önce

    Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )

    0
    01muallim 3 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 3 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

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    Exadious 7 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 7 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

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    emrahmt 8 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 9 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 9 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 10 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 11 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 11 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 1 yıl önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    rszx247 1 yıl önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

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