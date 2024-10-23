TUSAŞ (TAI) saldırısı sonrası Instagram ve Twitter'a internet bant daraltma uygulanıyor (İddia)

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Tam Boyutta Gör Bugün Ankara’daki Türk Havacılık ve Uzay Sanayi (TUSAŞ) fabrikasına bombalı terör saldırısı gerçekleşti. Terör saldırısıının ardından tüm sosyal medya platformlarına erişim sağlanamıyor. Instagram, Twitter, YouTube, Facebook ve TikTok başta olmak üzere tüm sosyal ağlara bant daraltma cezası uygulanıyor olabilir.

Resmi: Ankara'da TAİ'ye bombalı terör saldırısı gerçekleştirildi! 2 sa. önce eklendi

Instagram, Facebook, Twitter ve YouTube çöktü mü?

Şu an sosyal medya platformlarının sistemlerinde herhangi bir teknik sorun bulunmuyor. Sadece Türkiye'deki kullanıcılar erişim problemi yaşıyor. Bu platformlara erişim yasağı uygulanıyor olabilir.

Sosyal medya platformları yasaklandı mı?

BTK, sosyal medya platformlarındaki dezenformasyonu önlemek için platformlara bant daraltma yasağı uygulayabiliyor. Bu platformlara erişimin sağlanamama nedeni BTK tarafından getirilen "bant daraltma" kararı nedeniyle olabilir. BTK'nın site sorgulama sayfasına baktığımızda herhangi bir erişim engeli kararı mevcut değil ancak "bant daraltma" yasaklarını BTK'nın sitesinden kontrol edemiyoruz. Bu nedenle bant daraltma yasağı nedeniyle erişim sağlanamadığını tahmin ediyoruz. Konu hakkında henüz resmi bir açıklama bulunmuyor.

Neler oldu?

Bugün saat 15.30 sularında Türk Havacılık ve Uzay Sanayii Anonim Şirketi'nin (TUSAŞ) Ankara'nın Kahramankazan ilçesindeki üretim tesisine yönelik terör saldırısı gerçekleşti. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, saldırıda 4 şehit ve 14 yaralı olduğunu açıkladı. TUSAŞ’a yapılan saldırıya RTÜK tarafından yayın yasağı getirildi.

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TUSAŞ saldırısı sonrası sosyal medyaya bant daraltma iddiası