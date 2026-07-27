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    TUSAŞ'tan KAAN, ANKA-3 ve HÜRJET açıklaması: Kritik takvim paylaşıldı

    TUSAŞ Genel Müdürü Mehmet Demiroğlu, KAAN'ın yerli TF35000 motoruyla 2033'te teslim edileceğini açıkladı. ANKA-3, HÜRJET ve T925 projeleri için takvim ve teknik detaylar da paylaşıldı.

    TUSAŞ'tan KAAN, ANKA-3 ve HÜRJET açıklaması: Takvim paylaşıldı Tam Boyutta Gör

    TUSAŞ Genel Müdürü Mehmet Demiroğlu, İngiltere'nin başkenti Londra'da düzenlenen Farnborough Havacılık Fuarı kapsamında şirketin yürüttüğü projelere ilişkin HaberTürk’e önemli açıklamalarda bulundu. Demiroğlu, KAAN'ın yerli TF35000 motoruyla 2033 yılında Türk Hava Kuvvetleri'ne teslim edilmesinin hedeflendiğini söyledi. ANKA-3, HÜRJET ve T925 helikopterinin son durumu da paylaşıldı.

    KAAN’a yeni ülkeler katılabilir

    Demiroğlu, KAAN'ın TUSAŞ için en öncelikli proje olduğunu vurgulayarak şirket bünyesinde tek bir proje kalacak olsa bunun KAAN olacağını, TEI tarafında ise aynı önemin TF35000 yerli turbofan motoru için geçerli olduğunu söyledi.

    KAAN'ın Türk Hava Kuvvetleri'nin gelecekteki ana savaş uçağı olacağını belirten Demiroğlu, Eurofighter gibi platformların filoyu destekleyeceğini ancak omurgayı oluşturmayacağını ifade etti. Hedeflerinin 2033 yılında TF35000 motorlu KAAN teslimatlarına başlamak olduğunu belirten Demiroğlu, Endonezya ile yapılan 48 uçaklık anlaşmada da yerli motorun temel şartlardan biri olduğunu dile getirdi.

    yerli motor kaan ne zaman Tam Boyutta Gör
    Şirketin şu anda planlamaya uygun ilerlediğini söyleyen Demiroğlu, seri üretim öncesi ihtiyaç duyulan motor sayısına ulaşıldığını, ilk 40 KAAN'ın F110 motorlarıyla Türk Hava Kuvvetleri'ne teslim edileceğini aktardı. Teslimatlar ise 2028-2029 döneminde başlayacak.

    Öte yandan KAAN programına uluslararası ilginin giderek arttığını ifade eden Demiroğlu, Avrupa'daki FCAS programının iptal edilmesine ve GCAP'in henüz erken aşamada bulunmasına dikkat çekti.

    “FCAS iptal oldu biliyorsunuz. İspanya, Almanya, Fransa, ki üç tane Avrupa devi bunlar. Havacılıkta da devler ekonomilerinde de devler. Bir araya geldiler ama şu veya bu sebepten dolayı yapamadılar. Olmadı yani yürümedi. E şimdi e İngiltere, İtalya ve Japonya GCAP’te çalışıyorlar. Onlar da daha yeni adım attılar. KAAN 2018'de FCAS programıyla aynı zamanda başlamıştı. Biz uçtuk. Testlere başladık, prototipleri üretiyoruz. Seri üretimi konuşuyoruz. Kolay bir proje değil gerçekten.”

    Demiroğlu, P1 ve P2 prototiplerinin bu yıl içerisinde uçmasının planlandığını söyledi. Ayrıca Endonezya'nın programa katılımının diğer ülkelerin ilgisini artırdığını belirterek, önümüzdeki 1-2 yıl içinde KAAN'ın 3 ila 5 farklı ülkeyle ortak yürütülen bir programa dönüşebileceğini ifade etti.

    ANKA-3 seri üretim formuna girdi

    Demiroğlu, iki prototiple yürütülen testlerden elde edilen veriler doğrultusunda ANKA-3'ün tamamen yenilenen seri üretim konfigürasyonunun geliştirildiğini açıkladı. Yeni tasarımda radar kesit alanını azaltmaya yönelik yapısal iyileştirmeler yapılırken, boya ve kaplama teknolojileri de geliştirildi. Ayrıca platformun uçuş menzili ve havada kalış süresi artırıldı. Faydalı yük kapasitesi 1,3 tondan 1,7 tona yükseltildi.

    Yeni ANKA-3 yalnızca hava-yer görevlerinde değil, gerektiğinde hava-hava angajmanlarında da görev yapabilecek. Kuyruksuz tasarıma sahip olması da ANKA-3’ü radar görünmezliğini güçlendiriyor. Mevcut güncel takvime göre yeni prototipin bu yıl sonunda tamamlanması ve 2027'nin ilk çeyreğinde ilk uçuşunu gerçekleştirmesi hedefleniyor. Teslimatların ise 2027'nin ikinci yarısında başlaması planlanıyor.

    Platformda Ukrayna menşeli motor kullanıldığını belirten Demiroğlu, TF6000 programındaki gelişmeleri yakından takip ettiklerini ve farklı motor seçeneklerini de değerlendirdiklerini söyledi.

    HÜRJET artık "NATO uçağı"

    TUSAŞ'tan KAAN, ANKA-3 ve HÜRJET açıklaması: Takvim paylaşıldı Tam Boyutta Gör
    HÜRJET'in NATO içerisindeki konumuna da değinen Demiroğlu, uçağın artık "NATO uçağı" olarak değerlendirilebileceğini söyledi. İki büyük NATO hava kuvvetinin HÜRJET'i tercih ettiğini belirten Demiroğlu, platformun hem eğitim hem de hafif taarruz görevlerinde güçlü kabiliyetler sunduğunu ifade etti. Ayrıca benzer sınıftaki rakip sayısının sınırlı olduğunu, ABD'nin T-7 üretim hattının ise 2035 yılına kadar dolu olduğunu hatırlattı.

    Süper Şimşek, Hürkuş ve T-925’te son durum

    TUSAŞ'tan KAAN, ANKA-3 ve HÜRJET açıklaması: Takvim paylaşıldı Tam Boyutta Gör
    TUSAŞ'ın geliştirdiği SÜPER ŞİMŞEK platformuna ilişkin yeni teknik bilgiler de paylaşıldı. Demiroğlu'nun verdiği bilgilere göre araç, 200 kilogram kalkış ağırlığına ve 1.000 kilometre menzile sahip. Platform yalnızca kamikaze görevleri için tasarlanmadı. Aldatıcı başlık, deniz yüzeyine çok yakın uçuş (sea-skimming), arayıcı başlık ve haberleşme modülü gibi farklı görev yükleriyle kullanılabiliyor.

    “10 farklı başlık yahut görev yükü taşıyabilen bir platformdan bahsediyoruz. Bunun bir küçüğü de var. Benzer kullanım alanlarına sahip. 700 kilometreye yakın bir menzili var. Hemen hemen 600-700 km/s hızla gidebiliyor. Bir de bunun daha küçüğü olan AYAZ var. AYAZ da 200+ kilometre menzile sahip ama görünmez bir araç."

    TUSAŞ'tan KAAN, ANKA-3 ve HÜRJET açıklaması: Takvim paylaşıldı Tam Boyutta Gör
    HÜRKUŞ-2 tarafında ise tüm geliştirme testleri ve sertifikasyon sürecinin tamamladığını belirtildi. İhracat tarafında Azerbaycan ile anlaşmanın imza aşamasına geldiğini söyleyen Demiroğlu, Körfez ülkeleri ve Afrika'dan yoğun ilgi bulunduğunu ifade etti. Ayrıca Güney Amerika'da hem HÜRKUŞ'a hem de silahlı versiyonuna yönelik talep oluştuğunu aktardı.

    Henüz ilk uçuşunu gerçekleştirmeyen tek TUSAŞ platformunun 10 ton sınıfındaki T925 olduğunu belirten Demiroğlu, ilk prototipin bu yıl sonunda ortaya çıkmasının ve 2027'nin ilk çeyreğinde ilk uçuşun gerçekleştirilmesinin planlandığını açıkladı.

    T925 genel maksat helikopteri ilk etapta Orman Genel Müdürlüğü'ne sekiz helikopter teslim edilecek. Yangın söndürme görevleri için kullanılacak T925, aynı zamanda 19 personel taşıma kapasitesine ve 4 ton su taşıma kabiliyetine sahip olacak. TUSAŞ'ın Hava, Kara ve Deniz Kuvvetleri ile Jandarma, Sahil Güvenlik ve Özel Kuvvetler başta olmak üzere ilgili kurumların ihtiyaçlarını topladığını belirten Demiroğlu, 2028'de ilk teslimatların, diğer konfigürasyonların ise 2029-2030 döneminde hizmete alınmasının hedeflendiğini söyledi.

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