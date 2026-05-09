    TUSAŞ’tan yeni taktik uçan kanat hamlesi: GÖLGE

    TUSAŞ’ın düşük görünürlük özelliklerine sahip yeni taktik İHA’sı GÖLGE, SAHA 2026’da tanıtıldı. Platform, 10 saat havada kalış ve elektronik harp kabiliyeti vadediyor.

    Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ), düşük görünürlük özellikleriyle geliştirilen yeni insansız hava aracını SAHA EXPO 2026 Uluslararası Savunma, Havacılık ve Uzay Sanayi Fuarı’nda ilk kez kamuoyuna sundu. “GÖLGE” adı verilen taktik uçan kanat platformu, özellikle istihbarat, gözetleme, keşif ve elektronik harp görevleri için tasarlandı.

    Düşük görünürlük için özel tasarım

    GÖLGE’nin ilk prototipi sergilenirken platform, sahip olduğu uçan kanat tasarımı ve düşük görünürlük odaklı yapısıyla dikkat çekiyor. TUSAŞ tarafından geliştirilen sistem, kompakt boyutlarına rağmen uzun havada kalış süresi ve geniş görev esnekliği sunmayı hedefliyor.

    Platform, 5 metre kanat açıklığına sahip bulunurken yaklaşık 15 kilogram faydalı yük kapasitesi dahil toplam 100 kilogram azami kalkış ağırlığı taşıyor.

    İHA üzerinde elektro-optik/kızılötesi (EO/IR) görev yükü taşınabiliyor. Bu sistemin gövde içine geri çekilebilir şekilde tasarlanması ise platformun düşük görünürlük karakteristiğini koruma amacı taşıyor. Böylece görev sensörlerinin dışarıda oluşturabileceği radar izi minimize ediliyor.

    GÖLGE’de yabancı menşeli 14 beygir gücünde pervaneli bir motor kullanılıyor. TUSAŞ yetkilileri, stealth odaklı bir platform olmasına rağmen jet motoru yerine pervaneli motor tercih edilmesinin temel nedeninin yakıt verimliliği olduğunu belirtiyor.

    Taktik sınıftaki yeni İHA, görüş hattı üzerinden veri bağı iletişimiyle 100 kilometreye kadar kontrol edilebiliyor. Platformun toplam operasyon menzilinin ise 1.300 kilometreye ulaştığı belirtiliyor.

    GÖLGE’nin öne çıkan kabiliyetlerinden biri de uzun havada kalış süresi oldu. Platformun 10 saate kadar havada kalabildiği aktarılırken önceden planlanan rotalarda tamamen otonom uçuş gerçekleştirebildiği de ifade edildi. Ayrıca 12 bin feet irtifada görevini başarıyla sürdürebiliyor.

    Yeni nesil taktik İHA, araç üzerine fırlatılıyor. İniş ise paraşüt yardımıyla doğrudan gövde üzerine gerçekleştiriliyor. TUSAŞ yetkilileri, iniş sırasında oluşabilecek yapısal hasar riskini azaltmak amacıyla gövde altına entegre edilecek hava yastığı sistemi üzerinde çalışmaların sürdüğünü açıkladı. Bu sistemin özellikle zorlu arazi koşullarında operasyonel dayanıklılığı artırması hedefleniyor.

    GÖLGE yalnızca keşif ve gözetleme görevleriyle sınırlı kalmayacak. Platformun elektronik harp görevleri için de yapılandırılabileceği belirtildi.

    Yetkililer, yakıt kapasitesinin bir kısmından feragat edilmesi halinde platforma Elektronik Destek (ESM) veya radar yön bulma sistemleri gibi ek görev ekipmanlarının entegre edilebileceğini ifade ediyor. Böylece platformun farklı operasyon senaryolarına göre yeniden yapılandırılması mümkün hale geliyor.

    Test süreci tamamlandı, teslimatlar başlıyor

    TUSAŞ tarafından verilen bilgilere göre GÖLGE’nin test faaliyetleri tamamlandı ve platform artık hazır ürün statüsünde bulunuyor. İlk teslimatların bu yıl içinde başlaması planlanıyor.

    Şu ana kadar üç farklı kullanıcı için toplam 6 sistem teslimatı planlandığı belirtilirken her kullanıcıya ikişer adet platform verileceği ifade edildi. Kullanıcıların kim olduğuna dair ise herhangi bir açıklama yapılmadı.

