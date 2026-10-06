TUSAŞ ve ROKETSAN, HÜRSAT-2 için imzaları attı: İlk fırlatma 2027’de

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Tam Boyutta Gör TUSAŞ ve ROKETSAN, Türkiye'nin seri üretime uygun ilk uydu ailesi olarak geliştirilen HÜRSAT'ın ikinci projesi için sözleşme imzaladı. HÜRSAT-2 Proje Sözleşmesi, Antalya'da düzenlenen 77. Uluslararası Uzay Kongresi (IAC) kapsamında gerçekleştirilen törenle yürürlüğe girdi.

HÜRSAT farklı görevler için yapılandırılabilecek

Türkiye'nin seri üretilebilen ilk uydu ailesi HÜRSAT, 200 ile 650 kilogram arasındaki farklı kütle seçenekleriyle çeşitli görev ihtiyaçlarına göre yapılandırılabilecek. Ailenin ilk üyesi HÜRSAT-1'in TUSAŞ'taki test çalışmaları sürerken uydu, tesislerde fırlatma öncesi hazırlık aşamasında bulunuyor.

HÜRSAT-1'in yörüngede gerçekleştireceği görevler, platformun temel teknolojilerinin yanı sıra seri üretime uygun uydu mimarisinin doğrulanmasını sağlayacak. HÜRSAT-2 projesiyle birlikte bu mimarinin geliştirilmesi ve HÜRSAT'ın tekil projeler yerine ortak bir platform temelinde şekillendirilmesi hedefleniyor.

HÜRSAT-2 kapsamında HÜRSAT-1'e kıyasla daha düşük ağırlığa sahip bir platform geliştirilecek. Böylece farklı kullanıcı ve görev ihtiyaçlarına aynı temel mimari üzerinden yanıt verebilen, üretim süreci tekrarlanabilir bir uydu ailesi oluşturulacak.

ROKETSAN, ŞİMŞEK-1’i 2027’de uzaya fırlatacak 1 gün önce eklendi

Türkiye’nin seri üretilebilen ilk uydu ailesi HÜRSAT’ın ilk üyesi HÜRSAT-1’in 2027 yılının ortalarında fırlatılması planlanıyor. HÜRSAT-2’nin ise ROKETSAN‘ın ŞİMŞEK-1 roketiyle 2028-2029 döneminde fırlatılması hedefleniyor.

Takım uydu mimarisi desteklenecek

Tam Boyutta Gör HÜRSAT ailesinin önemli özelliklerinden biri de birden fazla uydunun alçak Dünya yörüngesinde birlikte çalışmasına imkan veren takım uydu mimarisi olacak. Uydu sayısının artırılması, belirli bölgelerin daha sık görüntülenmesini ve elde edilen verilere daha kısa sürede ulaşılmasını sağlayabilecek.

HÜRSAT'ın metre altı çözünürlük, geniş alan görüntüleme ve güneş eş zamanlı yörüngede görev yapma kabiliyetlerine sahip olması planlanıyor. Kompakt uydu mimarisi sayesinde platformun farklı görevleri aynı aile içerisinde desteklemesi amaçlanıyor.

HÜRSAT'ın uydu bilgisayarı, güç ve arayüz birimleri TUSAŞ tarafından geliştirilecek. Platformun yer ve uçuş yazılımları da TUSAŞ tarafından hazırlanacak. Komuta-kontrol faaliyetleri de şirket tarafından yürütülecek. Bu yaklaşım sayesinde HÜRSAT'ın yer segmenti ve işletme süreçleriyle birlikte uçtan uca milli bir sistem mimarisi olarak geliştirilmesi ve işletilmesi planlanıyor.

Hedef HÜRSAT'ı yerli imkanlarla uzaya göndermek

Törende konuşan Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkan Yardımcısı Mustafa Şeker, TUSAŞ ile ROKETSAN'ın iki farklı alandaki kabiliyetlerini bir araya getiren önemli bir işbirliğine imza atıldığını belirtti. Şeker, "ROKETSAN firmamızın geliştirdiği fırlatma sistemiyle TUSAŞ firmamızın geliştirdiği uydumuzun fırlatılmasına yönelik anlaşmayı imzalıyoruz. Hepimiz için gurur verici bir sözleşme, ben hayırlara vesile olmasını diliyor, emek veren bütün firmalarımıza, tüm SSB personeline teşekkür ediyorum." dedi.

TUSAŞ Genel Müdürü Mehmet Demiroğlu da imzaların kendileri için de çok güzel bir an olduğunu dile getirerek, şu ifadeleri kullandı:

“Çünkü Türkiye artık sadece kendi uydusunu yapıp işletmekle kalmayacak, aynı zamanda bunu hem fırlatacak hem de seri bir şekilde üretime geçireceğiz. Biz HÜRSAT platformunu bir aile olarak bu şekilde planladık. Bütün görev yükleri, yazılımı, yer istasyonları ve işletmesi, her şeyi dahil artık yerli olarak uydularımız uzayda buluşacaklar. İnşallah bu başlangıç ama uzun bir yolculuğun ilk adımı.”

ROKETSAN Genel Müdürü Murat İkinci, Türkiye'nin uzay yol haritasında tarihi günlerden birine hep beraber şahitlik ettiklerinin altını çizdi: "Bu anlaşmayla inşallah ROKETSAN olarak bizler yapmış olduğumuz, yapacak olduğumuz kendi uydumuzu uzaya taşıyacak olan platformumuzu, Şimşek platformumuzla tarihi bir adımı daha gerçekleştireceğiz. Türkiye'nin uzaydaki teknoloji ağırlığı gittikçe artıyor, daha büyük bir anlam kazanıyor. Türkiye uzay yolculuğunda dünyadaki diğer ülkelerle beraber gerçekten ciddi bir oyuncu olduğunu buradaki fuarda da gösterdi. Bundan sonraki aşamalarda da ROKETSAN olarak bizler uzaya kendi uydumuzu değil sadece, birçok dost ve kardeş ülkenin de uydusunu taşıma azmindeyiz. Bugün atacak olduğumuz imzayla bu konudaki ilk kontratımızı imzalamış olacağız."

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TUSAŞ ve ROKETSAN, HÜRSAT-2 için imzaları attı

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