TEI Genel Müdürü: “Elektrikli araçları kampüse almıyoruz”

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Tam Boyutta Gör TUSAŞ Motor Sanayii (TEI) Genel Müdürü Mahmut Faruk Akşit, yapay zeka ve bağlantılı cihazların oluşturabileceği güvenlik risklerine dikkat çekerek savunma sanayisindeki uygulamalar hakkında konuştu. Akşit, yaptığı açıklamada ASELSAN, ROKETSAN, HAVELSAN ve TEI yerleşkelerine yabancı elektrikli araçların alınmadığını, yerli araçlara ise yazılım ve kontrolün kendilerinde olması nedeniyle izin verildiğini söyledi.

Yapay zeka yanlış bilgi üretebiliyor

Yapay zekanın öğrenen algoritmalar aracılığıyla geliştiğini belirten Akşit, bu sistemlerin her zaman doğru sonuçlar vermediğini ifade etti. Yapay zeka araçlarının gerçekte bulunmayan bilgileri ve kaynakları gerçekmiş gibi sunabildiğini, bilimsel araştırmalarda da uydurma veriler oluşturabildiğini vurguladı. Bu nedenle yapay zeka tarafından üretilen bilgilerin doğruluğunun kontrol edilmesi gerektiğini söyledi.

Akşit'e göre yapay zekanın ikna kabiliyeti de önemli riskler arasında yer alıyor. Kişisel veriler analiz edilerek insanların ilgi alanları, beklentileri ve hassasiyetleri belirlenebiliyor. Bu veriler, seçimler başta olmak üzere farklı alanlarda insanların düşüncelerini ve tercihlerini etkilemek için kullanılabiliyor.

Dijital platformlarda paylaşılan bilgilerin mahremiyet açısından doğurabileceği sonuçlara da dikkat çeken Akşit, kullanıcıların yapay zeka uygulamaları ve çevrim içi hizmetlerle paylaştıkları veriler konusunda temkinli davranmaları gerektiğini belirtti.

Yabancı elektrikli araçlar neden kampüslere alınmıyor?

Tam Boyutta Gör Akşit, özellikle otonom ve elektrikli araçların bünyelerindeki kamera, sensör ve yazılımlar nedeniyle güvenlik açısından dikkatle incelenmesi gerektiğini söyledi. Araçların kontrolünün ele geçirilmesinin ciddi sonuçlar doğurabileceğini belirten Akşit, yapay zeka destekli savaş simülasyonlarını örnek göstererek şunları söyledi:

“Yapay zekayla savaş simülasyonu yaparsanız, yapay zeka hemen her seferinde arabaları füze olarak kullanıyor. Ne demek o. Yerde yürüyen güdümlü füze olarak kullanıyor. Arabanın kontrolünü ele geçiriyor. Seni askeri birliğin kapısına çakıyor. İçinde sen varsın, yoksun, yapay zeka pek ilgilendirmiyor onu. Çok tehlikeli.”

Akşit ayrıca Türkiye olarak ASELSAN, ROKETSAN, HAVELSAN ve TEI kampüslerine yabancı elektrikli araçların alınmadığını belirtti. Akşit, bunun nedenini şu sözlerle açıkladı: “Çünkü çok fazla sensör var, kamera, bilmem ne, haritasını çıkarıyor ve kontrolü bizde değil. Yerlilere izin veriyoruz, yazılımı da kontrolü de bizde. Ama tehlike büyük. Allah korusun, bir savaş durumunda ne olacağını bilemezsiniz. Yazılımın kontrolü sizde ise şifreyi, yazılımı değiştirip tekrar güvence altına alabilirsiniz. Ama yazılım ve kontrol başka birindeyse, o ne istiyorsa onu yapar, ne yazık ki."

Benzer önlemleri alan ülkeler de var

Stratejik tesislere yönelik bu tip önlemler esasında sadece Türkiye değil, diğer bazı ülkeler tarafından da alınıyor. Geçtiğimiz yıl İsrail’in güvenlik açığına sebep olabilecek sistemler barındırdığı gerekçesiyle Çinli otomobillerin stratejik üslere girişini yasakladığını aktarmıştık.

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Benzer şekilde İngiltere de Çinli araçların casusluk amacıyla kullanılabileceği riski nedeniyle bunları kritik tesislere sokmama kararı aldı. Çin ise geçmişte Tesla araçlarının askeri tesislere girmesini yasaklamıştı. Bu tip önlemleri Avustralya, Polonya ve ABD gibi ülkeler de alıyor.

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