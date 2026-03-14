    "Tutuklanan" ilk robot: Çin'de yaşlı bir kadını korkutan insansı robota polis müdahale etti

    İnsansı robotların yavaş yavaş hayatımıza girdiği şu günlerde Çin'de tuhaf bir olay yaşandı. Yaşlı bir kadını rahatsız ettiği için polisin müdahale ettiği robot, sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.

    Yapay zekâ alanında yaşanan patlamaya paralel olarak robotik alanında da önemli atılımların yapılması, bir dönem bilim-kurgu eserlerine özgü olan insansı robotların yavaş yavaş hayatımıza girmesinin önünü açtı. Nitekim bugün artık gerek ABD'de gerekse Çin'de kullanıcılara yönelik ilk insansı robotların ortaya çıktığını görüyoruz. Özellikle Çin bu konuda epey ilerliyor. Öyle ki daha şimdiden bazı şehirlerde insansı robotları sokakta yürürken ya da trafik polisliği yaparken görmek mümkün. Ancak hızla yaşanan bu değişim, beklenmedik bazı olayları da beraberinde getiriyor. Bunun şu ana kadarki en dikkat çekici örneklerinden biri dün Makao'da yaşandı.

    Çin’e bağlı özel idari bölge Makao’da yaşlı bir kadını korkutan insansı robot, olay yerine gelen polis ekipleri tarafından "gözaltına" alındı. Bu tarz bir olay için henüz çizilmiş bir yasal çerçeve de olmadığı için, robot kısa süre sonra sahibine teslim edildi. Çin basını tarafından aktarılan bilgilere göre polis memurları, insansı robotun sahibini, robotunu daha sorumlu şekilde kullanması için uyarmakla yetindi.

    Yerel basında yer alan bilgilere göre olay, bir konut kompleksinin yakınında akşam saatlerinde meydana geldi. 70 yaşındaki bir kadın saat 21.00 civarında sokakta yürürken telefonuna baktığı sırada arkasında bir robot olduğunu fark etti.Neye uğradığını şaşıran kadın, bu alışılmadık manzara karşısında paniğe kapıldı ve kendi ifadesine göre büyük korku yaşadı. Zaten görgü tanıkları tarafından kaydedilip sosyal medyada paylaşılan videolarda da yaşlı kadının robotu azarlayarak “Kalbimi yerinden çıkaracaksın!” diye bağırdığı görülüyor.

    Yaşlı Kadını Rahatsız Eden Robot, Unitree'nin G1 Modeli

    Kadının arkasında duran robotun, Çinli robotik şirketi Unitree tarafından geliştirilen G1 modeli olduğu görülüyor. Makao polisi tarafından yapılan açıklamada robotun aslında bir eğitim merkezine ait olduğu ve bölgede tanıtım amacıyla kullanıldığı belirtildi. Kaldırımda bir anda duran yaşlı kadının etrafından dolanmakta zorlanan robotun, onun yerine yaşlı kadının arkasında sessizce beklemeye başladığı, bunun da yaşlı kadını istemeden korkutmasına yol açtığı söyleniyor.

    Olay her ne kadar fiziksel bir zararla sonuçlanmamış olsa da kadının yaşadığı korku nedeniyle sağlık ekipleri çağrıldı. Kendini iyi hissetmediğini söyleyen kadın hastaneye götürülerek muayene edildi. Yapılan kontrollerin ardından taburcu edilen kadının robotun operatöründen şikâyetçi olmadığı bildirildi.

    Sosyal medyada hızla yayılan bu görüntüler, son dönemde yaşanan değişimin ne kadar hızlı ve ne kadar kontrolsüzce gerçekleştiğini bir kez daha gözler önüne serdi. Bir robotun "tutuklandığı" bu ilk olay görece zararsız olsa da ileride çok daha endişe verici olayların da yaşanması pekâlâ mümkün.

    Kapışılan 9.000 euro'luk elektrikli araba

    E
    erhanakansel 1 gün önce

    bence pastadan ciddi bir pay alabilir

    Profil resmi
    maligezgin 1 gün önce

    hiç fena değil evin 2. arabası olur

