TV kanalları yarın gece Türksat 4A'ya taşınıyor: Yeni frekans ayarı nasıl yapılır?

DH'de 2017'den beri Türkiye gündemi, ekonomi, savunma sanayi ve teknoloji alanında içerikler üretiyorum. Sosyal medya paylaşımlarını yapıyorum. Ayrıca reklam iş birliklerine katkı sağlıyorum.

Tam Boyutta Gör Türksat uydusunda büyük dönüşüm başlıyor. 2008 yılından beri görev yapan Türksat 3A uydusu emekliye ayrılıyor. Türksat 3A üzerinden yayın yapan kanalların tamamı 15 Ağustos’u 16 Ağustos’a bağlayan gece Türksat 4A ve Türksat 5B uydusuna taşınıyor. Yayınlar 42 Derece Doğu yörüngesi üzerinden verilmeye devam edilecek. Çanak antende ayar gerekmeyecek fakat kanal listesinde frekans değişikliği yapılması gerekecek.

Çanak antenlerin yönü değişecek mi?

Türksat 4A uydusu, Türksat 3A uydusu ile aynı yörünge olan 42 derece Doğu yörüngesini kullanıyor. Bu nedenle çanak antende herhangi bir fiziksel değişiklik yapmaya gerek yok.

Frekanslar değişecek mi?

Türksat 3A’dan Türksat 4A’ya geçişle birlikte pek çok kanalın frekans değişikliği yapacağı duyuruldu. Seyircilerin kesinti yaşamaması için kanal listelerini güncellemesi gerekiyor. Yeni frekanslar, TV kanallarının web sitelerinde duyuruldu. Türksat ise henüz web sitesindeki frekans listesini güncellemedi. 16 Ağustos’tan itibaren Türksat’ın web sitesinde yeni frekansların listesi paylaşılacak. Geçişe saatler kalmasına rağmen yeni frekansı netleşmeyen kanallar mevcut. Bu nedenle frekans ayarlamalarınızı 16 Ağustos’tan itibaren yapmanızı öneririz.

SD kanallar kapanacak mı?

Türksat’ın SD yayınları sonlandırmaya yönelik herhangi bir kararı bulunmuyor. Ancak bazı kanallar Türksat 4A uydusuna geçişle birlikte SD yayınlarını sonlandıracağını duyurdu. Uydu kapasitesindeki maliyetlerden tasarruf etmek isteyen kanallar yeni dönemde yalnızca HD yayın yapacak.

Türkiye’de 1 milyon kişinin SD uydu alıcısı kullandığı tahmin ediliyor. 16 Ağustos’tan itibaren 1 milyon kişi pek çok kanalı seyredemeyecek. Vatandaşın yeni bir HD uydu alıcısı ve HD televizyon satın alması gerekecek.

SD yayını sonlandıracağını duyuran bazı kanallar:

Star TV

Kanal D

Show TV

NOW TV

ATV

A Haber

A Spor

NTV

CNN Türk

Türksat 4A frekans ayarı nasıl yapılır?

16 Ağustos’tan itibaren çekmeyen kanalları yeniden izleyebilmek için frekans güncellemesi yapmalısınız. Frekans değişikliğine giden kanalların web sitelerinde güncel frekans bilgileri paylaşıldı. Frekansları kolay bir şekilde güncellemek için aşağıdaki yöntemleri uygulayabilirsiniz.

Türksat 42e frekans listesi güncel (Tüm kanallar) 3 yıl önce eklendi

Türksat TKGS Güncelleme Nasıl Yapılır?

Tam Boyutta Gör Türksat TKGS sistemine sahip olan uydu alıcısı ve TV’lerde TKGS otomatik güncelleme modu açıksa herhangi bir değişiklik yapmanız gerekmiyor. Kanalların frekansları otomatik olarak güncellenecek. Otomatik güncelleme kapalıysa çalışma modu özelliğini Otomatik veya Esnek olarak değiştirmelisiniz.

Digiturk, D-Smart, TV+, Tivibu abonelerinin uydu cihazları otomatik olarak güncelleme yapacak. Platform abonelerinin herhangi bir değişiklik yapmasına gerek yok. Kanal listeniz güncellenmezse cihazın fişini çekip 15 saniye sonra tekrar fişi takarak cihazınızı baştan çalıştırınız.

Türksat 4A Manuel Tarama Nasıl Yapılır?

TKGS özelliği bulunmayan cihazlarda aşağıdaki frekansta Şebeke (Network) Taraması yaparak otomatik olarak tüm kanalları listenize ekleyebilirsiniz.

Frekans 12380 Mhz, 27500 sembol oranı, dikey (V) polarizasyon, FEC 3/4

Frekans 12423 MHz, 30000 sembol oranı, yatay (H) polarizasyon, FEC 3/4

Tam Boyutta Gör

Uydu cihazınızın Kurulum veya Kanal Ayarları bölümüne girin (şifre istenirse genellikle 0000 veya 1234'tür) Manuel Arama ya da TP Düzenle seçeneğini bulun Uydu olarak Türksat 42° Doğu'yu seçin Bu iki frekanstan birini girin:

- Frekans 12380 MHz, 27500 sembol oranı, dikey (V) polarizasyon, FEC 3/4

- Frekans 12423 MHz, 30000 sembol oranı, yatay (H) polarizasyon, FEC 3/4 Şebeke Taraması (Network Search) seçeneğini Açık konuma getirin Aramayı başlatın. Arama sonucunda tüm kanallar listenizin sonuna eklenecektir.

Türksat 4A TRT kanalları nasıl eklenir? TRT çekmiyor, sinyal yok çözümü

TRT kanalarının güncel frekansları açıklandı. Türksat 3A'daki eski frekanslar kapanacak ve tüm kanallar Türksat 4A'da hizmet veren mevcut frekansa taşınacak.

Aşağıdaki frekansları girerek TRT1, TRT Spor, TRT Çocuk, TRT haber kanalları başta olmak üzere tüm TRT kanallarını seyredebilirsiniz.

Frekans 11794 Mhz, 30000 sembol oranı, dikey (V) polarizasyon, FEC 3/4

Frekans 11958 Mhz, 27500 sembol oranı, dikey (V) polarizasyon, FEC 3/4

Tam Boyutta Gör

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Ev Elektroniği

Televizyonlar Haberleri

TV kanalları yarın gece Türksat 4A'ya taşınıyor: Frekans ayarı

Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: