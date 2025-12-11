Giriş
    TV tavsiyesi için en iyi televizyon modelleri (Aralık 2025)

    Bütçeyi yormayan ve kaliteli bir akıllı televizyon mu arıyorsunuz? İşte marka ve modelleriyle 2025 Aralık ayında alınabilecek en iyi televizyon modelleri ve tv tavsiyesi...

    TV tavsiyesi için en iyi televizyon modelleri (Aralık 2025) Tam Boyutta Gör
    Televizyon veya akıllı televizyonlar, günümüz ev elektroniğinin vazgeçilmez bir parçası haline geldi. Dolayısıyla yüzlerce model arasından tercih yapmak, zorlayıcı bir süreç olabiliyor. Peki bu marka ve modeller arasından hangisini seçmelisiniz? veya Aralık 2025'te satın alınabilecek en iyi akıllı televizyon modelleri neler? Bu televizyon tavsiye & tv tavsiye yazımızda, bütün sorulara ve hatta fazlasına cevap vereceğiz.

    Listeyi hazırlarken, ekran teknolojisi, işletim sistemi, ekran boyutu ve marka/model kalitesi gibi çeşitli kriterleri göz önünde bulundurduk. Ayrıca listemizde 2025 yılında öne çıkan LED TV'lerden MiniLED ve OLED TV'lere kadar modeller bulunuyor. İşte tüm bu kriterlere göre Aralık ayının en iyi televizyon modelleri.

    En iyi televizyon modelleri (Aralık 2025) 📺
    Marka/Model 📺 Fiyat 🏷️
    55 inç LED, QLED TV
    TCL 55T8C/P8K 37.000TL
    Samsung 55QN80F 51.000TL
    65 inç MiniLED TV
    TCL 65Q6C/C6K 53.000TL
    LG 65QNED86A6A 62.000TL
    OLED TV
    LG OLED55C54LA 64.900TL

    1️⃣ TCL 55T8C/P8K

    TV tavsiyesi için en iyi televizyon modelleri (Aralık 2025) Tam Boyutta Gör
    Aralık ayı listemizinin ilk sırasında yer alan TCL 55T8C/P8K, 10 bir 4K 120Hz CSOT HVA paneli ile dikkat çekiyor. TV, DLED arka aydınlatmaya sahip ve özellikle güncel konsollar için HDMI 2.1, VRR ve ALLM dahil yenilikçi bağlantı teknolojilerine sahip. Ayrıca HDR10+, HLG, Dolby Vision standartları da unutulmamış.

    MediaTek'in MT9653 platformu üzerine kurulu olan bu model, 3GB RAM ve 32GB depolama alanı sunarken, lisanslı Android 12 işletim sistemiyle geliyor. Ses bölümünde ise 2x10W, 15W subwoofer olmak üzere toplam 35W'lık kuruluma sahip.

    • 55" UHD CSOT HVA 120Hz panel
    • DLED arka aydınlatma
    • 350nit parlaklık, 5000:1 kontrast
    • FRC 10bit, P3 %93, WCG
    • HDR10+, HLG, Dolby Vision
    • MEMC, HFR, VRR, ALLM, eARC, CEC
    • 2x10W hoparlör, 15W subwoofer, Onkyo
    • Wi-Fi N 5GHz, Bluetooth, Atmos/DTS
    • 2xHDMI 2.1, 2xHDMI 2.0, 1xUSB-A 3.0
    • AiPQ Pro (MT9653) işlemci 
    • 3GB RAM / 32GB depolama
    • Android 12 tabanlı Google TV

    TCL 55T8C/P8K kullanıcı yorumları 💭

    👨 Açılış süresi, renk kalitesi, aplikasyonlar arası geçiş hızı, ama en önemlisi ses kalitesi çok tatminkar. Arkada 20cm'ye yakın bir subwoofer var ve basslar diğer televizyonlars göre çok güzel.

    👩 Ürün çok iyi görüntü kalitesi ses kalitesi gayet güzel bu fiyata alınabilecek en iyi televizyon.

    2️⃣Samsung 55QN80F

    TV tavsiyesi için en iyi televizyon modelleri (Aralık 2025) Tam Boyutta Gör
    Samsung 55QN80F, 10 bit VA 4K 120Hz QLED panel, 120Hz yenileme hızı ve MiniLED teknolojisi ile dikkat çekiyor. Samsung'un Tizen işletim sistemi üzerine kurulu olan QN80F, tekdüze siyahlar ve çarpıcı renkler üretebiliyor. Ancak bu kalitenin standart LED TV'lerin bir adım önünde olduğunu söyleyelim. 

    Öte yandan HDR10+ Adaptive, HLG desteği zengin bir görüntü kalitesi sunan TCL 55C755, aynı zamanda 4 kanal, 30W gücünde Dolby Atmos destekli hoparlörler ile geliyor. Bunun dışında HDMI 2.1,  ALLM ve VRR ile güncel nesil konsollara da tam destek sunuyor. Son olarak tüm Samsung TV'lerde olduğu gibi modelin Dolby Vision desteği bulunmuyor. 

    • 55" UHD VA 120Hz QLED panel
    • Mini Led arka aydınlatma
    • 10bit, P3 %100
    • HDR10+ Adaptive, HLG
    • ARC, CEC, eARC, ALLM, HFR, VRR
    • 4.0 CH 30W, Dolby Atmos
    • Wi-Fi 5, Bluetooth 5.3
    • 4x HDMI 2.1, 2x USB 2.0
    • NQ4 AI Gen2 işlemci
    • One UI Tizen işletim sistemi

    Samsung 55QN80F kullanıcı yorumları 💭

    👨 Görüntü çok kaliteli, canlı ve parlak renkler sunuyor. Kullandığım odada yoğun ışık gelen pencereler olmasına rağmen rahat izleniyor ve yansıma yapmıyor.

    👩 Bu model odaya sinema havası kattı. Renkler Oled e yakın seviyede canlı ve görüntü kalitesi harika. İç uygulamaların akıcılığı gayet iyi, kumandası modern ve pratik.

    3️⃣TCL 65Q6C/C6K

    TV tavsiyesi için en iyi televizyon modelleri (Aralık 2025) Tam Boyutta Gör
    TCL 65Q6C/C6K, küçük sınırlamalara kıyasla her açıdan iyi görünen bir model. TelevizyonCSOT HVA 144Hz AG QLED panele sahip. 242 bölgeli Mini Led arka aydınlatma ile desteklenen model, nispeten derin siyahlar, renkler sunuyor. Üstelik 144Hz yenileme hızı ve yenilikçi görüntü teknolojilerini (Dolby Vision, HDR10, HLG) unutmamak gerek. 

    Panele ek olarak TV'nin 20W subwoofer olmak üzere 2x10W ile toplam 30W ses çıkışı bulunuyor. Bağlantı bölümünde ise HDMI 2.1, Wi-Fi 5 ve Bluetooth 5.4 desteği mevcut.

    • 65" UHD CSOT HVA 144Hz AG QLED panel
    • 242 bölge Mini Led arka aydınlatma
    • FRC 10bit, P3 %93, 7000:1
    • Dolby Vision/Atmos IQ, HDR10+, HLG
    • MEMC, ALLM, HFR, VRR, CEC, eARC
    • 2x10W hoparlör, 20W subwoofer, Onkyo
    • 1xUSB3.0, 1xUSB2.0, 
    • Wi-Fi 5, Bluetooth 5.4
    • AIPQ Pro, Google TV

    TCL 65Q6C/C6K kullanıcı yorumları 💭

    👨 Renkler canlı ses tatmin edici. Özellikler bu fiyat segmentinde ki diğer markalardan kat kat yüksek.

    👩 Test ettiğim kadarıyla muazzam bir görüntü kalitesi var ve siyahlar OLED paneller ile yarışır seviyede. 2025 model bir cihaz oldugu ve miniled olduğu için çok fazla araştırıp bu modelde karar kıldım. İyi ki almışım dediğim bir Televizyon oldu. Herkese öneririm.

    4️⃣LG 65QNED86A6A

    TV tavsiyesi için en iyi televizyon modelleri (Aralık 2025) Tam Boyutta Gör
    65 inç TV modelleri arasında hem fiyatı hem de sunduğu teknolojiler ile dikkat çeken 65QNED86A6A, 120Hz yenileme hızı sunan Miniled panelden destek alıyor. Ancak LG'nin burada tercih ettiği çözüm, standart Miniled TV'lerden biraz daha zayıf. Televizyon, 10 bit ekranı, %100 DCI-P3 kapsamı ile zengin bir görsel deneyime sahip. Ayrıca, HDR10+, Dolby Vision ve HLG desteğine sahip. 

    Ses kalitesi için 2x10W hoparlör bulunuyor. Kullanım bölümünde ise WebOS işletim sistemi ile desteklenen model, α8 Gen2 AI Processor 4K işlemciye sahip. Ayrıca W-Fi 6 ve BT5.3'e ek olarak, VRR, HFR, ALLM, eARC gibi dolu bir özellik paketine sahip.

    • 65" UHD 120Hz panel
    • Mini Led arka aydınlatma
    • 0.1ms, FRC 10bit, P3 %100
    • Dolby Vision, HDR10, HLG
    • ALLM, VRR, HFR, eARC
    • 2x10W hoparlör, Dolby Atmos
    • Wi-Fi6, BT5.3, 4xHDMI 2.1, 2xUSB
    • α8 Gen2 AI Processor 4K, WebOS 25

    LG 65QNED86A6A kullanıcı yorumları 💭

    👨 Ürün gayet güzel canlı renkler ve oldukça büyük bir ekran ,ışık sızması yada anormal patlamalar yok.

    👩 Playstation için araştırarak almıştım. Çok kaliteli ve harika bir televizyon. Bayıldım.

    5️⃣LG OLED55C54LA

    TV tavsiyesi için en iyi televizyon modelleri (Aralık 2025) Tam Boyutta Gör
    LG tepe model TV seçeneklerinden OLED55C54LA veya OLED C5, aynı boyuttaki 4K OLED veya 8K LED alternatiflerine kıyasla çok daha cazip bir fiyat ve çok sayıda özellikle geliyor. 55 inç Oled Evo ekranıyla 4K çözünürlük ve 120Hz gerçek yenileme hızı sunan OLED55C54LA, tüm OLED TV'lerde olduğu gibi kusursuz siyahlar sunuyor. 

    Üstelik HDR10 Pro, HLG, HFR, VRR, ALLM 40W ses sistemiyle hem oyun hem de film izlemek için geniş bir özellik paketi sunuyor. Bağlantı bölümünde ise, Wi-Fi6, Bluetooth 5.3'e ek olarak 4x HDMI 2.1, 3x USB 2.0 portu ile geliyor.

    • 55" UHD LG Oled Evo 120Hz panel
    • Piksel bazında arka aydınlatma 
    • 10bit, P3 %99, 0.1ms
    • HDR 10 Pro, Dolby Vision IQ, HLG
    • ALLM, ARC, eARC, HFR, VRR
    • 2x10W hoparlör, 2x10W woofer, Atmos
    • Wi-Fi6, Bluetooth 5.3
    • 4x HDMI 2.1, 3x USB 2.0
    • a9 Gen 8 AI Processor 4K
    • WebOS 25 işletim sistemi

    LG OLED55C54LA kullanıcı yorumları 💭

    👨Karanlıkta televizyonun varlığı bile belli olmuyor.. LG OLED kalitesi her detayında var.. Tavsiye ederim..

    👩 Tv görüntü, işlemci, menü, menü geçişleri kalite olarak oldukça tatmin edici. Uydu yayınları arası geçişlerde 2-3sn kadar sürüyor ve fazla göze batmıyor, can sıkmıyor. Uygulama açısından tüm popüler uygulamaları bulabiliyorsunuz.

