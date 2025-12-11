TV tavsiyesi için en iyi televizyon modelleri (Aralık 2025)

Listeyi hazırlarken, ekran teknolojisi, işletim sistemi, ekran boyutu ve marka/model kalitesi gibi çeşitli kriterleri göz önünde bulundurduk. Ayrıca listemizde 2025 yılında öne çıkan LED TV'lerden MiniLED ve OLED TV'lere kadar modeller bulunuyor. İşte tüm bu kriterlere göre Aralık ayının en iyi televizyon modelleri.
|Marka/Model 📺
|Fiyat 🏷️
|55 inç LED, QLED TV
|TCL 55T8C/P8K
|37.000TL
|Samsung 55QN80F
|51.000TL
|65 inç MiniLED TV
|TCL 65Q6C/C6K
|53.000TL
|LG 65QNED86A6A
|62.000TL
|OLED TV
|LG OLED55C54LA
|64.900TL
1️⃣ TCL 55T8C/P8K
MediaTek'in MT9653 platformu üzerine kurulu olan bu model, 3GB RAM ve 32GB depolama alanı sunarken, lisanslı Android 12 işletim sistemiyle geliyor. Ses bölümünde ise 2x10W, 15W subwoofer olmak üzere toplam 35W'lık kuruluma sahip.
- 55" UHD CSOT HVA 120Hz panel
- DLED arka aydınlatma
- 350nit parlaklık, 5000:1 kontrast
- FRC 10bit, P3 %93, WCG
- HDR10+, HLG, Dolby Vision
- MEMC, HFR, VRR, ALLM, eARC, CEC
- 2x10W hoparlör, 15W subwoofer, Onkyo
- Wi-Fi N 5GHz, Bluetooth, Atmos/DTS
- 2xHDMI 2.1, 2xHDMI 2.0, 1xUSB-A 3.0
- AiPQ Pro (MT9653) işlemci
- 3GB RAM / 32GB depolama
- Android 12 tabanlı Google TV
TCL 55T8C/P8K kullanıcı yorumları 💭
👨 Açılış süresi, renk kalitesi, aplikasyonlar arası geçiş hızı, ama en önemlisi ses kalitesi çok tatminkar. Arkada 20cm'ye yakın bir subwoofer var ve basslar diğer televizyonlars göre çok güzel.
👩 Ürün çok iyi görüntü kalitesi ses kalitesi gayet güzel bu fiyata alınabilecek en iyi televizyon.
2️⃣Samsung 55QN80F
Öte yandan HDR10+ Adaptive, HLG desteği zengin bir görüntü kalitesi sunan TCL 55C755, aynı zamanda 4 kanal, 30W gücünde Dolby Atmos destekli hoparlörler ile geliyor. Bunun dışında HDMI 2.1, ALLM ve VRR ile güncel nesil konsollara da tam destek sunuyor. Son olarak tüm Samsung TV'lerde olduğu gibi modelin Dolby Vision desteği bulunmuyor.
- 55" UHD VA 120Hz QLED panel
- Mini Led arka aydınlatma
- 10bit, P3 %100
- HDR10+ Adaptive, HLG
- ARC, CEC, eARC, ALLM, HFR, VRR
- 4.0 CH 30W, Dolby Atmos
- Wi-Fi 5, Bluetooth 5.3
- 4x HDMI 2.1, 2x USB 2.0
- NQ4 AI Gen2 işlemci
- One UI Tizen işletim sistemi
Samsung 55QN80F kullanıcı yorumları 💭
👨 Görüntü çok kaliteli, canlı ve parlak renkler sunuyor. Kullandığım odada yoğun ışık gelen pencereler olmasına rağmen rahat izleniyor ve yansıma yapmıyor.
👩 Bu model odaya sinema havası kattı. Renkler Oled e yakın seviyede canlı ve görüntü kalitesi harika. İç uygulamaların akıcılığı gayet iyi, kumandası modern ve pratik.
3️⃣TCL 65Q6C/C6K
Panele ek olarak TV'nin 20W subwoofer olmak üzere 2x10W ile toplam 30W ses çıkışı bulunuyor. Bağlantı bölümünde ise HDMI 2.1, Wi-Fi 5 ve Bluetooth 5.4 desteği mevcut.
- 65" UHD CSOT HVA 144Hz AG QLED panel
- 242 bölge Mini Led arka aydınlatma
- FRC 10bit, P3 %93, 7000:1
- Dolby Vision/Atmos IQ, HDR10+, HLG
- MEMC, ALLM, HFR, VRR, CEC, eARC
- 2x10W hoparlör, 20W subwoofer, Onkyo
- 1xUSB3.0, 1xUSB2.0,
- Wi-Fi 5, Bluetooth 5.4
- AIPQ Pro, Google TV
TCL 65Q6C/C6K kullanıcı yorumları 💭
👨 Renkler canlı ses tatmin edici. Özellikler bu fiyat segmentinde ki diğer markalardan kat kat yüksek.
👩 Test ettiğim kadarıyla muazzam bir görüntü kalitesi var ve siyahlar OLED paneller ile yarışır seviyede. 2025 model bir cihaz oldugu ve miniled olduğu için çok fazla araştırıp bu modelde karar kıldım. İyi ki almışım dediğim bir Televizyon oldu. Herkese öneririm.
4️⃣LG 65QNED86A6A
Ses kalitesi için 2x10W hoparlör bulunuyor. Kullanım bölümünde ise WebOS işletim sistemi ile desteklenen model, α8 Gen2 AI Processor 4K işlemciye sahip. Ayrıca W-Fi 6 ve BT5.3'e ek olarak, VRR, HFR, ALLM, eARC gibi dolu bir özellik paketine sahip.
- 65" UHD 120Hz panel
- Mini Led arka aydınlatma
- 0.1ms, FRC 10bit, P3 %100
- Dolby Vision, HDR10, HLG
- ALLM, VRR, HFR, eARC
- 2x10W hoparlör, Dolby Atmos
- Wi-Fi6, BT5.3, 4xHDMI 2.1, 2xUSB
- α8 Gen2 AI Processor 4K, WebOS 25
LG 65QNED86A6A kullanıcı yorumları 💭
👨 Ürün gayet güzel canlı renkler ve oldukça büyük bir ekran ,ışık sızması yada anormal patlamalar yok.
👩 Playstation için araştırarak almıştım. Çok kaliteli ve harika bir televizyon. Bayıldım.
5️⃣LG OLED55C54LA
Üstelik HDR10 Pro, HLG, HFR, VRR, ALLM 40W ses sistemiyle hem oyun hem de film izlemek için geniş bir özellik paketi sunuyor. Bağlantı bölümünde ise, Wi-Fi6, Bluetooth 5.3'e ek olarak 4x HDMI 2.1, 3x USB 2.0 portu ile geliyor.
- 55" UHD LG Oled Evo 120Hz panel
- Piksel bazında arka aydınlatma
- 10bit, P3 %99, 0.1ms
- HDR 10 Pro, Dolby Vision IQ, HLG
- ALLM, ARC, eARC, HFR, VRR
- 2x10W hoparlör, 2x10W woofer, Atmos
- Wi-Fi6, Bluetooth 5.3
- 4x HDMI 2.1, 3x USB 2.0
- a9 Gen 8 AI Processor 4K
- WebOS 25 işletim sistemi
LG OLED55C54LA kullanıcı yorumları 💭
👨Karanlıkta televizyonun varlığı bile belli olmuyor.. LG OLED kalitesi her detayında var.. Tavsiye ederim..
👩 Tv görüntü, işlemci, menü, menü geçişleri kalite olarak oldukça tatmin edici. Uydu yayınları arası geçişlerde 2-3sn kadar sürüyor ve fazla göze batmıyor, can sıkmıyor. Uygulama açısından tüm popüler uygulamaları bulabiliyorsunuz.