TV tavsiyesi için en iyi televizyon modelleri (Aralık 2025)

Tam Boyutta Gör Televizyon veya akıllı televizyonlar, günümüz ev elektroniğinin vazgeçilmez bir parçası haline geldi. Dolayısıyla yüzlerce model arasından tercih yapmak, zorlayıcı bir süreç olabiliyor. Peki bu marka ve modeller arasından hangisini seçmelisiniz? veya Aralık 2025'te satın alınabilecek en iyi akıllı televizyon modelleri neler? Bu televizyon tavsiye & tv tavsiye yazımızda, bütün sorulara ve hatta fazlasına cevap vereceğiz.

Listeyi hazırlarken, ekran teknolojisi, işletim sistemi, ekran boyutu ve marka/model kalitesi gibi çeşitli kriterleri göz önünde bulundurduk. Ayrıca listemizde 2025 yılında öne çıkan LED TV'lerden MiniLED ve OLED TV'lere kadar modeller bulunuyor. İşte tüm bu kriterlere göre Aralık ayının en iyi televizyon modelleri.

En iyi televizyon modelleri (Aralık 2025) 📺 Marka/Model 📺 Fiyat 🏷️ 55 inç LED, QLED TV TCL 55T8C/P8K 37.000TL Samsung 55QN80F 51.000TL 65 inç MiniLED TV TCL 65Q6C/C6K 53.000TL LG 65QNED86A6A 62.000TL OLED TV LG OLED55C54LA 64.900TL

1️⃣ TCL 55T8C/P8K

Tam Boyutta Gör Aralık ayı listemizinin ilk sırasında yer alan TCL 55T8C/P8K, 10 bir 4K 120Hz CSOT HVA paneli ile dikkat çekiyor. TV, DLED arka aydınlatmaya sahip ve özellikle güncel konsollar için HDMI 2.1, VRR ve ALLM dahil yenilikçi bağlantı teknolojilerine sahip. Ayrıca HDR10+, HLG, Dolby Vision standartları da unutulmamış.

MediaTek'in MT9653 platformu üzerine kurulu olan bu model, 3GB RAM ve 32GB depolama alanı sunarken, lisanslı Android 12 işletim sistemiyle geliyor. Ses bölümünde ise 2x10W, 15W subwoofer olmak üzere toplam 35W'lık kuruluma sahip.

55" UHD CSOT HVA 120Hz panel

DLED arka aydınlatma

350nit parlaklık, 5000:1 kontrast

FRC 10bit, P3 %93, WCG

HDR10+, HLG, Dolby Vision

MEMC, HFR, VRR, ALLM, eARC, CEC

2x10W hoparlör, 15W subwoofer, Onkyo

Wi-Fi N 5GHz, Bluetooth, Atmos/DTS

2xHDMI 2.1, 2xHDMI 2.0, 1xUSB-A 3.0

AiPQ Pro (MT9653) işlemci

3GB RAM / 32GB depolama

Android 12 tabanlı Google TV

TCL 55T8C/P8K kullanıcı yorumları 💭

👨 Açılış süresi, renk kalitesi, aplikasyonlar arası geçiş hızı, ama en önemlisi ses kalitesi çok tatminkar. Arkada 20cm'ye yakın bir subwoofer var ve basslar diğer televizyonlars göre çok güzel.

👩 Ürün çok iyi görüntü kalitesi ses kalitesi gayet güzel bu fiyata alınabilecek en iyi televizyon.

2️⃣Samsung 55QN80F

Tam Boyutta Gör Samsung 55QN80F, 10 bit VA 4K 120Hz QLED panel, 120Hz yenileme hızı ve MiniLED teknolojisi ile dikkat çekiyor. Samsung'un Tizen işletim sistemi üzerine kurulu olan QN80F, tekdüze siyahlar ve çarpıcı renkler üretebiliyor. Ancak bu kalitenin standart LED TV'lerin bir adım önünde olduğunu söyleyelim.

Öte yandan HDR10+ Adaptive, HLG desteği zengin bir görüntü kalitesi sunan TCL 55C755, aynı zamanda 4 kanal, 30W gücünde Dolby Atmos destekli hoparlörler ile geliyor. Bunun dışında HDMI 2.1, ALLM ve VRR ile güncel nesil konsollara da tam destek sunuyor. Son olarak tüm Samsung TV'lerde olduğu gibi modelin Dolby Vision desteği bulunmuyor.

55" UHD VA 120Hz QLED panel

Mini Led arka aydınlatma

10bit, P3 %100

HDR10+ Adaptive, HLG

ARC, CEC, eARC, ALLM, HFR, VRR

4.0 CH 30W, Dolby Atmos

Wi-Fi 5, Bluetooth 5.3

4x HDMI 2.1, 2x USB 2.0

NQ4 AI Gen2 işlemci

One UI Tizen işletim sistemi

Samsung 55QN80F kullanıcı yorumları 💭

👨 Görüntü çok kaliteli, canlı ve parlak renkler sunuyor. Kullandığım odada yoğun ışık gelen pencereler olmasına rağmen rahat izleniyor ve yansıma yapmıyor.

👩 Bu model odaya sinema havası kattı. Renkler Oled e yakın seviyede canlı ve görüntü kalitesi harika. İç uygulamaların akıcılığı gayet iyi, kumandası modern ve pratik.

3️⃣TCL 65Q6C/C6K

Tam Boyutta Gör TCL 65Q6C/C6K, küçük sınırlamalara kıyasla her açıdan iyi görünen bir model. TelevizyonCSOT HVA 144Hz AG QLED panele sahip. 242 bölgeli Mini Led arka aydınlatma ile desteklenen model, nispeten derin siyahlar, renkler sunuyor. Üstelik 144Hz yenileme hızı ve yenilikçi görüntü teknolojilerini (Dolby Vision, HDR10, HLG) unutmamak gerek.

Panele ek olarak TV'nin 20W subwoofer olmak üzere 2x10W ile toplam 30W ses çıkışı bulunuyor. Bağlantı bölümünde ise HDMI 2.1, Wi-Fi 5 ve Bluetooth 5.4 desteği mevcut.

65" UHD CSOT HVA 144Hz AG QLED panel

242 bölge Mini Led arka aydınlatma

FRC 10bit, P3 %93, 7000:1

Dolby Vision/Atmos IQ, HDR10+, HLG

MEMC, ALLM, HFR, VRR, CEC, eARC

2x10W hoparlör, 20W subwoofer, Onkyo

1xUSB3.0, 1xUSB2.0,

Wi-Fi 5, Bluetooth 5.4

AIPQ Pro, Google TV

TCL 65Q6C/C6K kullanıcı yorumları 💭

👨 Renkler canlı ses tatmin edici. Özellikler bu fiyat segmentinde ki diğer markalardan kat kat yüksek.

👩 Test ettiğim kadarıyla muazzam bir görüntü kalitesi var ve siyahlar OLED paneller ile yarışır seviyede. 2025 model bir cihaz oldugu ve miniled olduğu için çok fazla araştırıp bu modelde karar kıldım. İyi ki almışım dediğim bir Televizyon oldu. Herkese öneririm.

4️⃣LG 65QNED86A6A

Tam Boyutta Gör 65 inç TV modelleri arasında hem fiyatı hem de sunduğu teknolojiler ile dikkat çeken 65QNED86A6A, 120Hz yenileme hızı sunan Miniled panelden destek alıyor. Ancak LG'nin burada tercih ettiği çözüm, standart Miniled TV'lerden biraz daha zayıf. Televizyon, 10 bit ekranı, %100 DCI-P3 kapsamı ile zengin bir görsel deneyime sahip. Ayrıca, HDR10+, Dolby Vision ve HLG desteğine sahip.

Ses kalitesi için 2x10W hoparlör bulunuyor. Kullanım bölümünde ise WebOS işletim sistemi ile desteklenen model, α8 Gen2 AI Processor 4K işlemciye sahip. Ayrıca W-Fi 6 ve BT5.3'e ek olarak, VRR, HFR, ALLM, eARC gibi dolu bir özellik paketine sahip.

65" UHD 120Hz panel

Mini Led arka aydınlatma

0.1ms, FRC 10bit, P3 %100

Dolby Vision, HDR10, HLG

ALLM, VRR, HFR, eARC

2x10W hoparlör, Dolby Atmos

Wi-Fi6, BT5.3, 4xHDMI 2.1, 2xUSB

α8 Gen2 AI Processor 4K, WebOS 25

LG 65QNED86A6A kullanıcı yorumları 💭

👨 Ürün gayet güzel canlı renkler ve oldukça büyük bir ekran ,ışık sızması yada anormal patlamalar yok.

👩 Playstation için araştırarak almıştım. Çok kaliteli ve harika bir televizyon. Bayıldım.

5️⃣LG OLED55C54LA

Tam Boyutta Gör LG tepe model TV seçeneklerinden OLED55C54LA veya OLED C5, aynı boyuttaki 4K OLED veya 8K LED alternatiflerine kıyasla çok daha cazip bir fiyat ve çok sayıda özellikle geliyor. 55 inç Oled Evo ekranıyla 4K çözünürlük ve 120Hz gerçek yenileme hızı sunan OLED55C54LA, tüm OLED TV'lerde olduğu gibi kusursuz siyahlar sunuyor.

Üstelik HDR10 Pro, HLG, HFR, VRR, ALLM 40W ses sistemiyle hem oyun hem de film izlemek için geniş bir özellik paketi sunuyor. Bağlantı bölümünde ise, Wi-Fi6, Bluetooth 5.3'e ek olarak 4x HDMI 2.1, 3x USB 2.0 portu ile geliyor.

55" UHD LG Oled Evo 120Hz panel

Piksel bazında arka aydınlatma

10bit, P3 %99, 0.1ms

HDR 10 Pro, Dolby Vision IQ, HLG

ALLM, ARC, eARC, HFR, VRR

2x10W hoparlör, 2x10W woofer, Atmos

Wi-Fi6, Bluetooth 5.3

4x HDMI 2.1, 3x USB 2.0

a9 Gen 8 AI Processor 4K

WebOS 25 işletim sistemi

LG OLED55C54LA kullanıcı yorumları 💭

👨Karanlıkta televizyonun varlığı bile belli olmuyor.. LG OLED kalitesi her detayında var.. Tavsiye ederim..

👩 Tv görüntü, işlemci, menü, menü geçişleri kalite olarak oldukça tatmin edici. Uydu yayınları arası geçişlerde 2-3sn kadar sürüyor ve fazla göze batmıyor, can sıkmıyor. Uygulama açısından tüm popüler uygulamaları bulabiliyorsunuz.

