tvOS 26 ve visionOS 26 güncellemesi yayınlandı: İşte yenilikler

Yeni simgeler, profil değiştirme ve dahası 📺
tvOS 26, Apple TV kullanıcılarına yönelik önemli arayüz ve işlev değişiklikleri sunuyor. Daha sinematik poster görselleri ile birlikte, artık aynı anda daha fazla içerik ekranda görüntülenebiliyor. Cihaz uyandığında kişisel profiller otomatik olarak ekrana geliyor ve kullanıcılar önerilen içeriklere daha hızlı ulaşabiliyor.
Ayrıca Apple Music Sing özelliği, iPhone’un mikrofon olarak kullanılabilmesiyle birlikte daha da geliştirilmiş durumda. Bu özellik artık şarkı sözleri çevirisi ve telaffuz desteğiyle de güçlendiriliyor.
visionOS 26 neler sunuyor?
visionOS 26'ya gelirsek, özellikle Vision Pro kullanıcılarına yönelik önemli yenilikler mevcut. Artık yeni nesil widget'lar mekâna entegre edilebiliyor ve çevreye daha uyumlu bir deneyim sağlıyor. Ayrıca Personas tarafında daha gerçekçi saç ve hareket efektleri sunuluyor. Bunun yanında Spatial Scenes özelliği, 2D görsellerde derinlik hissini artırıyor. Safari de daha verimli bir gezinme deneyimi için çeşitli iyileştirmeler alıyor.
Her iki güncelleme de halihazırda tüm kullanıcılar için indirilebiliyor. tvOS 26, Apple TV HD (2015) ve Apple TV 4K (2017, 2021, 2022) modellerine sunulurken, visionOS 26 Vision Pro sahipleri için kullanıma açıldı.
hayret vagbotlar çamur atmamış...