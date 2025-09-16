Giriş
    tvOS 26 ve visionOS 26 güncellemesi yayınlandı: İşte yenilikler

    Apple, visionOS 26 ve tvOS 26 güncellemelerini nihayet yayınladı. Yeni arayüz, widget’lar, geliştirilmiş Personas ve Apple TV tarafında işlevsel yenilikler öne çıkıyor.

    tvOS 26 ve visionOS 26 güncellemesi yayınlandı: İşte yenilikler Tam Boyutta Gör
    Apple, bir süredir test ettiği visionOS 26 ve tvOS 26 güncellemelerini tüm kullanıcılara sundu. Yeni sürümler, hem arayüz değişiklikleri hem de işlevsel geliştirmelerle dikkat çekiyor. iOS 26 ile birlikte yeni "Liquid Glass" tasarım diline geçen Apple, bu yaklaşımı artık Apple TV arayüzüne de taşıyor. İşte tvOS 26 ve visionOS 26 ile gelecek tüm özellikler...

    Yeni simgeler, profil değiştirme ve dahası 📺

    tvOS 26, Apple TV kullanıcılarına yönelik önemli arayüz ve işlev değişiklikleri sunuyor. Daha sinematik poster görselleri ile birlikte, artık aynı anda daha fazla içerik ekranda görüntülenebiliyor. Cihaz uyandığında kişisel profiller otomatik olarak ekrana geliyor ve kullanıcılar önerilen içeriklere daha hızlı ulaşabiliyor.

    Ayrıca Apple Music Sing özelliği, iPhone’un mikrofon olarak kullanılabilmesiyle birlikte daha da geliştirilmiş durumda. Bu özellik artık şarkı sözleri çevirisi ve telaffuz desteğiyle de güçlendiriliyor.

    tvOS 26 ve visionOS 26 güncellemesi yayınlandı: İşte yenilikler Tam Boyutta Gör
    Yeni sürümle Apple TV’nin kontrol merkezi de yenilenmiş durumda. Ses ayarları, ışık senaryoları ve uyku zamanlayıcıları artık içerik izlenirken daha kolay değiştirilebiliyor. Bunun yanı sıra AirPlay hoparlörleri kalıcı ses çıkış aygıtı olarak atanabiliyor. FaceTime tarafında ise çok dilli canlı altyazılar genişletilmiş durumda; Almanca, Japonca, Korece ve İspanyolca gibi dillerde destek sunuluyor.

    visionOS 26 neler sunuyor?

    visionOS 26'ya gelirsek, özellikle Vision Pro kullanıcılarına yönelik önemli yenilikler mevcut. Artık yeni nesil widget'lar mekâna entegre edilebiliyor ve çevreye daha uyumlu bir deneyim sağlıyor. Ayrıca Personas tarafında daha gerçekçi saç ve hareket efektleri sunuluyor. Bunun yanında Spatial Scenes özelliği, 2D görsellerde derinlik hissini artırıyor. Safari de daha verimli bir gezinme deneyimi için çeşitli iyileştirmeler alıyor. 

    Her iki güncelleme de halihazırda tüm kullanıcılar için indirilebiliyor. tvOS 26, Apple TV HD (2015) ve Apple TV 4K (2017, 2021, 2022) modellerine sunulurken, visionOS 26 Vision Pro sahipleri için kullanıma açıldı.

