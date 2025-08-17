tvOS ve watchOS birleşimi: Apple homeOS detayları sızdırıldı

tvOS ve watchOS birleşimi
Gurman'ın raporuna göre Apple'ın yeni işletim sistemi, tvOS ve watchOS'ten izler taşıyacak ve Apple Watch'tan aşina olunan altıgen uygulama ızgarası kullanılacak. Saat yüzleri ve widget'lar ise, kullanıcı deneyiminin merkezinde bulunuyor. Ayrıca çoklu kullanıcı desteği de Apple'ın planladığı yenilikler arasında.
Cihazın ön tarafındaki kamera ile desteklenecek özellik, cihaza yaklaşırken yüz tanıma sistemini devreye alacak ve ana ekran, ilgili kişinin tercihleriyle otomatik olarak kişiselleştirilecek. Bu sayede uygulama düzeni, içerikler ve ayarlar kişiye göre değişebilecek. Öte yandan Siri entegrasyonunun, yeni platformun temel kontrol mekanizması olacağı belirtiliyor. Kullanıcılar çoğunlukla sesli komutlarla etkileşim kuracak ancak dokunmatik giriş seçeneği de kullanılabilecek.
İşletim sisteminde ön yüklü uygulamalar arasında Takvim, Kamera, Müzik, Notlar ve Hatırlatıcılar bulunuyor. Ancak bilinenler şu an için bunlarla sınırlı. Önümüzdeki aylarda homeOS ile ilgili daha fazla detayın paylaşılması bekleniyor.
