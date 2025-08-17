Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    tvOS ve watchOS birleşimi: Apple homeOS detayları sızdırıldı

    Apple, "Charismatic" kod adlı yepyeni bir işletim sistemi üzerinde çalışıyor. homeOS olarak adlandırılması beklenen yazılımın ilk detayları paylaşıldı.         

    tvOS ve watchOS birleşimi: Apple homeOS detayları sızdırıldı Tam Boyutta Gör
    Apple, "Charismatic" kod adlı yepyeni bir işletim sistemi üzerinde çalışıyor. Bloomberg'den Mark Gurman'ın aktardığına göre, bu yeni platform uzun süredir gündemde olan homeOS'un ta kendisi olacak. Şirketin yazılımı, 2026'da çıkması planlanan HomePod ve 2027'de beklenen masaüstü robotunda kullanılacak.

    tvOS ve watchOS birleşimi

    Gurman'ın raporuna göre Apple'ın yeni işletim sistemi, tvOS ve watchOS'ten izler taşıyacak ve Apple Watch'tan aşina olunan altıgen uygulama ızgarası kullanılacak. Saat yüzleri ve widget'lar ise, kullanıcı deneyiminin merkezinde bulunuyor. Ayrıca çoklu kullanıcı desteği de Apple'ın planladığı yenilikler arasında.

    Cihazın ön tarafındaki kamera ile desteklenecek özellik, cihaza yaklaşırken yüz tanıma sistemini devreye alacak ve ana ekran, ilgili kişinin tercihleriyle otomatik olarak kişiselleştirilecek. Bu sayede uygulama düzeni, içerikler ve ayarlar kişiye göre değişebilecek. Öte yandan Siri entegrasyonunun, yeni platformun temel kontrol mekanizması olacağı belirtiliyor. Kullanıcılar çoğunlukla sesli komutlarla etkileşim kuracak ancak dokunmatik giriş seçeneği de kullanılabilecek.

    İşletim sisteminde ön yüklü uygulamalar arasında Takvim, Kamera, Müzik, Notlar ve Hatırlatıcılar bulunuyor. Ancak bilinenler şu an için bunlarla sınırlı. Önümüzdeki aylarda homeOS ile ilgili daha fazla detayın paylaşılması bekleniyor. 

    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Elektrikli SUV menzil rekoru kırıldı: 936 km!

    Profil resmi
    CagriSR 2 gün önce

    böyle hep 50 ile mi gidilecek

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    hgs ödenmezse ne olur en iyi kaykay markaları miski amber kokusu faydaları en iyi ekspertiz firmaları apandisit ameliyatı olanların yorumları

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    50.000 TL Üstündeki Telefonlar
    Samsung Galaxy Z Fold7
    Samsung Galaxy Z Fold7
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    15.000-20.000 TL Arası Laptoplar
    Asus Notebook Laptop, X1504VA-NJ123W
    Asus Notebook Laptop, X1504VA-NJ123W
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Giriş Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum