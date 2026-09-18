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    Twitch CEO’su açıkladı: GTA 6 Online modu 2027'de geliyor

    Twitch CEO’su Dan Clancy, GTA 6’nun Online modunun 2027 yılında çıkacağını açıkladı. Take-Two cephesinden gelen açıklamada ise GTA Online desteğinin süreceği belirtildi.

    Twitch CEO’su açıkladı: GTA 6 Online modu 2027'de geliyor Tam Boyutta Gör
    Rockstar Games'in merakla beklenen oyunu Grand Theft Auto VI (GTA 6), 19 Kasım 2026'da PlayStation 5 ve Xbox Series X|S platformlarında piyasaya çıkacak. Ancak bu çıkış sadece oyunun hikaye modunu kapsayacak. Ancak Twitch CEO'su Dan Clancy’ye göre oyunun multiplayer modu 2027 yılında çıkacak.

    GTA 6 Online için 2027 söylemi

    Bloomberg'e konuşan Clancy, Rockstar Games ile oyunun planları ve içerik üreticileriyle etkileşim konularında görüşmeler yaptıklarını belirtti. Twitch CEO'su, GTA 6'nın çıkışıyla platformda büyük bir izleyici artışı beklediklerini, multiplayer modunun yayınlanmasıyla birlikte ise “gelecek yıl” daha büyük bir hareketlilik yaşanabileceğini ifade etti.

    Twitch CEO'su oyunun etkisinin ocak ayına kadar devam edebileceğini düşünüyor. Multiplayer modunun 2027'de piyasaya sürülmesiyle birlikte GTA 6'ya yönelik ilginin yeniden yükselmesi bekleniyor. Clancy, bu gelişmenin Twitch'in genel izlenme oranlarını anlamlı biçimde artıracağını ancak artışın boyutunu şu aşamada tahmin edemediğini söyledi.

    Take-Two'dan GTA Online ve PC açıklaması

    Twitch CEO’su açıkladı: GTA 6 Online modu 2027'de geliyor Tam Boyutta Gör

    Clancy’nin açıklamaları Rockstar veya Take-Two tarafından onaylanmış değil. Dolayısıyla bu söylemlerin resmi bir hükmü bulunmuyor. Bununla birlikte Take-Two cephesinden de önemli açıklamalar geldi. Şirket, yakın zamanda gerçekleştirilen hissedarlar toplantısında GTA Online'ı GTA 6'nın çıkışından sonra da desteklemeye devam edeceğini doğruladı.

    Take-Two CEO'su Strauss Zelnick hissedarlar toplantısında ayrıca PC platformunun zaman içinde şirketimiz için giderek daha önemli hale geldiğini de belirtmek isterim.” ifadelerini kullandı. Bu açıklama, GTA 6'nın PC sürümüne yönelik beklentileri yeniden gündeme getirse de şirket henüz resmi bir PC çıkış tarihi açıklamadı.

    Kaynakça https://www.bloomberg.com/news/articles/2026-09-17/twitch-ceo-urges-game-firms-to-avoid-attention-vortex-of-gta-6 https://www.ign.com/articles/gta-online-will-be-supported-beyond-gta-6-release-pc-becoming-more-and-more-important
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