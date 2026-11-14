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    Twitch, canlı yayınlarda on binlerce GTA 6 Ultimate Edition kodu dağıtacak

    Twitch, GTA 6'nın çıkışını kutlamak amacıyla ödüller vereceğini duyurdu. Canlı yayınlar sırasında dağıtılacak hediyeler (drops) kapsamında, on binlerce ücretsiz GTA VI Ultimate Edition kodu verilecek.

    Twitch ücretsiz GTA 6 Ultimate Edition kodu verecek Tam Boyutta Gör
    Rockstar'ın merakla beklenen oyunu GTA VI’nın çok sayıda oyuncuyu yayın platformlarına çekmesi bekleniyor. TwitchCon 2026'da açıklanan günlük hediye dağıtımları, ücretsiz GTA 6 Ultimate Edition oyun kodlarını içeriyor. Oyunun 19 Kasım'daki çıkış gününden 30 Kasım'a kadar sürecek olan bu etkinlikten canlı yayınları izleyen herkes yararlanabilecek.

    Twitch drops ile ücretsiz GTA 6 Ultimate Edition kodları dağıtılacak

    Twitch, toplamda kaç adet dijital kod dağıtacağını belirtmese de sosyal medya üzerinden bir ipucu verdi. Rakip platform Kick'in düzenlediği hediye kampanyasına bir gönderme olarak yorumlanabilecek şekilde, bir paylaşıma "Yalnızca 10.000 tane olacağını kim söyledi?" yanıtını verdi. Bu durum, etkinliğin rakibininkinden çok daha cömert olabileceğine işaret ediyor.

    TwitchCon duyurusunda, rastgele yapılacak bu hediye dağıtımlarının nasıl işleyeceğine dair detaylara yer verilmedi. Genellikle bu tür etkinliklerde kozmetik öğeler ödül olarak sunulsa da, ücretsiz GTA 6 Ultimate Edition kodu söz konusu olduğunda süreç farklı işleyebilir. Örneğin, izleyicilerin bir yayıncıyı belirli bir süre boyunca izlemeleri şart koşulabilir ya da yayıncılara, Xbox ve PS5 kodlarını kendi takdirlerine göre dağıtma görevi verilebilir.

    Kod dağıtımlarının yanı sıra Twitch, Grand Theft Auto temalı rozetler ve ifadelerden oluşan bir koleksiyon da sunuyor. Farklı seviyeleri bulunan bu ödülleri kazanmak için izleyicilerin ilgili kanallara abone olmaları gerekebilir. Ayrıca, izleyicileri destek olmaya teşvik eden Hype Train özelliği, bu etkinlik kapsamında Heist Train olarak adlandırıldı.

    Kick açılışı yaptı bile

    Bu arada, Kick'in GTA 6'nın çıkış tarihine özel promosyonu şimdiden başladı. Platformda hesabı olan kullanıcıların, ille de Rockstar'ın oyunuyla ilgili olması gerekmeyen canlı yayınları en az 180 dakika boyunca izlemeleri gerekiyor. Sunset Reward Case adlı içerik paketinde rozetler ve ifadeler bulunuyor; şanslı kullanıcılar ise ücretsiz oyun kodu kazanabiliyor.

    YouTube'dan 24 saat kesintisiz GTA VI yayını

    YouTube'un da GTA 6'nın yakında gerçekleşecek çıkışını kutlamak için planları var. 19 Kasım’da TSİ 07.00’den itibaren, popüler içerik üreticilerinin yer alacağı 24 saatlik GTA 6 oynanış yayını başlayacak. YouTube canlı yayınlarına yönelik dijital hediyeler arasında, GTA'daki "aranma yıldızı" (wanted-star) animasyonu da yer alıyor.

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