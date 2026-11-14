Twitch, canlı yayınlarda on binlerce GTA 6 Ultimate Edition kodu dağıtacak

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Oynat Twitch, GTA 6'nın çıkışını dev bir hediye kampanyasıyla kutluyor. 19-30 Kasım arasında canlı yayınları izleyenlere on binlerce ücretsiz GTA 6 Ultimate Edition kodu verilecek. Rakip Kick'e cömert bir yanıt veren platform, yayın izleme süresine göre kod dağıtacak. İzleyiciler bu tarihlerde Twitch ekranlarında ücretsiz oyun şansı yakalayacak. Ayrıca GTA temalı özel rozetler sunulurken, YouTube da 24 saatlik canlı yayınlarla kutlamaya katılacak. Bu habere ait diğer ses dosyaları: Haberi Seslendir 00:00 15 00:00 / 00:00 15 1x Otomatik

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Tam Boyutta Gör Rockstar'ın merakla beklenen oyunu GTA VI’nın çok sayıda oyuncuyu yayın platformlarına çekmesi bekleniyor. TwitchCon 2026'da açıklanan günlük hediye dağıtımları, ücretsiz GTA 6 Ultimate Edition oyun kodlarını içeriyor. Oyunun 19 Kasım'daki çıkış gününden 30 Kasım'a kadar sürecek olan bu etkinlikten canlı yayınları izleyen herkes yararlanabilecek.

YouTube, 24 saat sürecek GTA 6 canlı yayınını duyurdu 1 gün önce eklendi

Twitch drops ile ücretsiz GTA 6 Ultimate Edition kodları dağıtılacak

Twitch, toplamda kaç adet dijital kod dağıtacağını belirtmese de sosyal medya üzerinden bir ipucu verdi. Rakip platform Kick'in düzenlediği hediye kampanyasına bir gönderme olarak yorumlanabilecek şekilde, bir paylaşıma "Yalnızca 10.000 tane olacağını kim söyledi?" yanıtını verdi. Bu durum, etkinliğin rakibininkinden çok daha cömert olabileceğine işaret ediyor.

TwitchCon duyurusunda, rastgele yapılacak bu hediye dağıtımlarının nasıl işleyeceğine dair detaylara yer verilmedi. Genellikle bu tür etkinliklerde kozmetik öğeler ödül olarak sunulsa da, ücretsiz GTA 6 Ultimate Edition kodu söz konusu olduğunda süreç farklı işleyebilir. Örneğin, izleyicilerin bir yayıncıyı belirli bir süre boyunca izlemeleri şart koşulabilir ya da yayıncılara, Xbox ve PS5 kodlarını kendi takdirlerine göre dağıtma görevi verilebilir.

Kod dağıtımlarının yanı sıra Twitch, Grand Theft Auto temalı rozetler ve ifadelerden oluşan bir koleksiyon da sunuyor. Farklı seviyeleri bulunan bu ödülleri kazanmak için izleyicilerin ilgili kanallara abone olmaları gerekebilir. Ayrıca, izleyicileri destek olmaya teşvik eden Hype Train özelliği, bu etkinlik kapsamında Heist Train olarak adlandırıldı.

Kick açılışı yaptı bile

Bu arada, Kick'in GTA 6'nın çıkış tarihine özel promosyonu şimdiden başladı. Platformda hesabı olan kullanıcıların, ille de Rockstar'ın oyunuyla ilgili olması gerekmeyen canlı yayınları en az 180 dakika boyunca izlemeleri gerekiyor. Sunset Reward Case adlı içerik paketinde rozetler ve ifadeler bulunuyor; şanslı kullanıcılar ise ücretsiz oyun kodu kazanabiliyor.

YouTube'dan 24 saat kesintisiz GTA VI yayını

YouTube'un da GTA 6'nın yakında gerçekleşecek çıkışını kutlamak için planları var. 19 Kasım’da TSİ 07.00’den itibaren, popüler içerik üreticilerinin yer alacağı 24 saatlik GTA 6 oynanış yayını başlayacak. YouTube canlı yayınlarına yönelik dijital hediyeler arasında, GTA'daki "aranma yıldızı" (wanted-star) animasyonu da yer alıyor.

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Twitch'den ücretsiz GTA 6 Ultimate Edition kodu verecek

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