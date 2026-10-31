Twitch 15 yaş altına hesap açmayı yasaklıyor

Twitch hesapları kapatıyor
Twitch tarafından yapılan açıklamaya göre 29 Ekim 2026 tarihinden itibaren 15 yaş altındaki Türk vatandaşlarının hesap açmasına izin verilmeyecek. Hali hazırda hesabı olan 15 yaş altı kullanıcıların ise hesapları Şubat 2027 tarihinde kapatılacak.
Hesaplarında abonelik ya da Bit birikimi olan kullanıcıların ise abonelikleri iptal edilecek ve para iadesi yapılacak. Bit paketlerini hangi ödeme yöntemiyle aldılarsa yine Bit miktarı kadar geri ödeme yapılacak.
15 yaş altında olup da hesabı kapatılan kullanıcılar 15 yaşını doldurdukları takdirde müşteri hizmetleri ile iletişime geçerek hesaplarını açtırabilecekler. Mevcut kullanıcı adını kullanmaya devam edebilecekler.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: