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    Twitch 15 yaş altına hesap açmayı yasaklıyor

    15 yaş altına sosyal medya yasağı getirilmesine ilişkin olarak Twitch platformu yeni düzenlemesini duyurdu. 15 yaş altı hesaplar tamamen kapatılıyor.             

    Twitch Tam Boyutta Gör
    1 Kasım itibariyle 15 yaş altına sosyal medya kullanımının yasaklanması düzenlemesi yürürlüğe girecek ve platformlar son hazırlıklarını tamamlamak üzere. En büyük yayın platformlarından Twitch yeni düzenlemesini duyurdu.

    Twitch hesapları kapatıyor

    Twitch tarafından yapılan açıklamaya göre 29 Ekim 2026 tarihinden itibaren 15 yaş altındaki Türk vatandaşlarının hesap açmasına izin verilmeyecek. Hali hazırda hesabı olan 15 yaş altı kullanıcıların ise hesapları Şubat 2027 tarihinde kapatılacak.

    Hesaplarında abonelik ya da Bit birikimi olan kullanıcıların ise abonelikleri iptal edilecek ve para iadesi yapılacak. Bit paketlerini hangi ödeme yöntemiyle aldılarsa yine Bit miktarı kadar geri ödeme yapılacak.

    15 yaş altında olup da hesabı kapatılan kullanıcılar 15 yaşını doldurdukları takdirde müşteri hizmetleri ile iletişime geçerek hesaplarını açtırabilecekler. Mevcut kullanıcı adını kullanmaya devam edebilecekler.

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