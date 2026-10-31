Twitch 15 yaş altına hesap açmayı yasaklıyor

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Tam Boyutta Gör 1 Kasım itibariyle 15 yaş altına sosyal medya kullanımının yasaklanması düzenlemesi yürürlüğe girecek ve platformlar son hazırlıklarını tamamlamak üzere. En büyük yayın platformlarından Twitch yeni düzenlemesini duyurdu.

Twitch hesapları kapatıyor

Twitch tarafından yapılan açıklamaya göre 29 Ekim 2026 tarihinden itibaren 15 yaş altındaki Türk vatandaşlarının hesap açmasına izin verilmeyecek. Hali hazırda hesabı olan 15 yaş altı kullanıcıların ise hesapları Şubat 2027 tarihinde kapatılacak.

15 yaş altına sosyal medya yasaklandı: İşte tüm detaylar 3 hf. önce eklendi

Hesaplarında abonelik ya da Bit birikimi olan kullanıcıların ise abonelikleri iptal edilecek ve para iadesi yapılacak. Bit paketlerini hangi ödeme yöntemiyle aldılarsa yine Bit miktarı kadar geri ödeme yapılacak.

15 yaş altında olup da hesabı kapatılan kullanıcılar 15 yaşını doldurdukları takdirde müşteri hizmetleri ile iletişime geçerek hesaplarını açtırabilecekler. Mevcut kullanıcı adını kullanmaya devam edebilecekler.

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