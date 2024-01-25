Twitch, yayıncıların Prime aboneliklerden elde ettiği kazancı azalttı

Tam Boyutta Gör Twitch, daha sürdürülebilir bir sistem oluşturmak amacıyla yeniden önemli para kazanma değişiklikleri yapıyor ve bazı yerlerde kazançları düşürürken bazı yerlerde de yükseltiyor. Bu yeni değişiklikler arasında Partner Plus programının genişletilmesi ve entegre Twitch Prime Gaming aboneliğinin içerik oluşturuculara ödeme yapma şeklinin değiştirilmesi yer alıyor.

Twitch için büyük değişiklikler

Yayınlanan bir blog yazısında CEO Dan Clancy, yayıncıların Twitch'ten para kazanma yöntemlerinde yapılacak üç büyük değişikliği özetliyor. İlk olarak Twitch, platformun en çok kazanan içerik oluşturucuları için 70/30 gelir paylaşımındaki 100.000 dolar sınırını kaldırıyor. Geçtiğimiz yıl Twitch, en çok kazanan yayıncıların 100.000 doların üzerindeki abonelik gelirlerinin 70/30'dan 50/50'ye düşürüleceği bir plan uygulamıştı.

Bir sonraki büyük değişiklik Twitch'in Partner Plus programına geliyor. Şu anda olduğu gibi, üç ay boyunca 350 ücretli aboneliğe sahip olan partnerler, 350 abonelik barajının altına düşseler bile, takip eden 12 ay boyunca gelirlerini 70/30 oranında paylaşmaya hak kazanıyorlar. Yeni programda Twitch, içerik oluşturucuların programa hak kazanabileceği eşikleri yeniden düzenleyen ve programı partnerlerin ötesinde iştirakleri de kapsayacak şekilde genişleten yeni bir gelir paylaşımı katmanı (60 / 40) ekliyor.

Tam Boyutta Gör Bu yeni program Mayıs ayında başlayacak ve aboneliklere bir dizi puan atanacak ve bu puanlar bir içerik oluşturucunun iki seviyeden hangisine hak kazanacağını belirleyecek. Standart 4.99 $'lık 1. Kademe abonelikler bir puan, 9.99 $'lık 2. Kademe abonelikler iki puan ve 24.99 $'lık 3. Kademe abonelikler altı puan değerinde.

Twitch Prime Gaming abonelik geliri Türkiye için 0,09 dolar

Son olarak, Twitch'ten para kazanmaya yönelik en büyük değişiklik Prime Gaming aboneliğini etkiliyor. Prime Gaming, Amazon Prime ya da Prime Video aboneliğini sürdüren bir üyenin her ay bir içerik üreticisine verilmek üzere ücretsiz bir Twitch aboneliği kazanmasını sağlayan bir avantaj. Yayıncı açısından bakıldığında, Twitch Prime aboneliği normal bir abonelikle aynı şekilde işliyor ve tipik bir yayıncı bu abonelik değerinin yüzde 50'sini, yani 2,50 dolar kadarını alıyor veya bazı durumlarda yüzde 70’ini alabiliyor.

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Ancak Twitch, 3 Haziran'dan itibaren bu ödemeyi abonenin ülkesine göre sabit bir oranla değiştiriyor. Firmanın da dediği gibi bu, yayıncılar için bir ücret kesintisi anlamına geliyor. Twitch, Türkiye’deki kullanıcılar için Prime abone gelirini 0.09 dolar olarak belirledi, yani 2,72 TL. Ancak altını çizelim, Prime abonelik ödemeleri yayıncının değil, abonenin ülkesine göre yapılıyor.

Bu konu hakkında CEO ise şunları söylüyor: "Herhangi bir düşüş hayal kırıklığı yaratacak olsa da, yayıncıların Prime Gaming aboneliği için bugün aldıkları ücret ile sabit ücretlere geçişten sonra alacakları ücret arasındaki fark, ülkelerin büyük çoğunluğunda yüzde 5'ten azdır."

İçerik üreticilerinin aboneliklerinin büyük bir kısmı Prime Gaming avantajından geliyor ve şirket, bu değişiklikle ilgili potansiyel olumsuzlukların partner programının genişletilmesi ve her ikisi de kazançları artırmaya yardımcı olabilecek 100 bin dolarlık sınırın kaldırılmasıyla dengeleneceğini

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Twitch, Prime aboneliklerden elde edilen kazancı azalttı