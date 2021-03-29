Twitch’te yayın yapmak için ihtiyaç listesi

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Twitch, son yılların en çok ilgi çeken yayın platformu. İlk olarak oyun oynayan kişilerin oynadıkları oyunları takipçilerine yayınladıkları bir platform olarak başlayan Twitch, zaman içerisinde her türden yayın yapmak isteyen kişilerin yayınlarına yer verdikleri bir platform halini almıştır.

Twitch yayıncılığı, yayıncılara sundukları bağış toplama imkanı nedeniyle pek çok kişinin gelir kapısı olmayı da başarmış durumda. Bu nedenle özellikle Twitch üzerinden yayın yapmak isteyenler nasıl Twitch yayıncısı olabilir ve Twitch yayıncısı olmak için nelere ihtiyaç duyarım gibi sorular soruyorlar.

Twitch yayıncısı olmak için gerek duyacağınız donanım ve yazılımların neler olacağını öğrenmek istiyor musunuz? Hadi başlayalım.

Twitch yayıncısı olmak için gerekli yazılım

Twitch’te yayın yapmak için tabii ki bazı yazılımların da bilgisayarınızda olması gerekmektedir. Şimdi gelin bunların neler olduğuna bakalım.

Twitch

Twitch’te yayıncı olmak için haliyle Twitch yazılımının bilgisayarınızda yüklü olması gerekiyor. Twitch her ne kadar internet sitesi üzerinden de erişilebilen bir program olsa da bilgisayar programı olarak yüklenmesi daha pratik kullanım sunacaktır. Dolayısıyla Twitch’in programını bilgisayarınıza yüklemeniz ve sürekli en güncel versiyonuna bilgisayarınıza yer vermeniz daha pratik bir yayın yapabilmeniz için daha sağlıklı olacaktır.

Movavi Ücretsiz Ekran Kaydedici

Twitch yayınları esnasında ya da yayın dışı bir video paylaşma gibi durumlar için bir ekran kaydedici programının bilgisayarınızda olmasında fayda var.

Bizim tavsiyemiz Movavi. Movavi, ücretsiz ekran kaydedici programlar arasında en çok özelliğe sahip olanı. Movavi’den Twitch yayınlarınız için ciddi derecede faydalanabilirsiniz. Movavi üzerinden yapacağınız kayıtlarda sadece ses kaydı ya da çok fazla kişinin katılacağı yayınların kayıtlarını da yapmak mümkün.

Movavi ücretsiz ekran video kaydedici, Twitch için en ideal ekran kaydedici program.

Streamlabs

Twitch yayıncılarının yayın performanslarını arttırmak için kullanabilecekleri yazılımlardan bir diğeri de Streamlabs’tir. Pratik bir arayüz ile oldukça kolay kullanım sunan Streamlabs ücretsiz olmasıyla da dikkat çekiyor.

Mesaj kutusu ve yayın yönetiminde bir yayıncının ihtiyaç duyacağı hemen her şey Streamlabs üzerinden hazır bir şekilde sunuluyor. Streamlabs’te yayıncılar kamera filtreleri, kendi görüntünüz ve ekranın görüntüsünü dilediğiniz gibi rahatça ayarlayabilmek gibi gelişmiş özelliklerle yayınınızı yapabileceksiniz.

Twitch yayıncısı olmak için gerekli donanım

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Apple Ekran Değişimi Yapabileceğiniz Yerler

Twitch’te yayın yapmak için her şeyden önce belli başlı bazı ekipmanlara ihtiyaç duyacaksınız. Biz burada en temel haliyle donanımları ele aldık. Tabii ki bunların yanında daha kaliteli yayın için pek çok donanım eklenebilir.

İşte bir Twitch yayıncısının ilk etapta ihtiyaç duyacakları ekipmanlar.

Her şeyden önce iyi bir bilgisayar

Twitch’te yayın yapmak demek aynı anda hem iyi grafik kapasitesine sahip olan bir oyunu oynamak ve bunu oynarken aynı anda belki yüzlerce ve hatta binlerce kişiye yayın yapmak demek. Dolayısıyla Twitch yayını yapmak istediğiniz bilgisayarın çok güçlü bir işlemcisinin olması gerekmektedir.

Satın alacağınız bilgisayarda güçlü grafikleri kaldıracak ekran kartı özelliğini de aramalısınız.

Twitch için ihtiyaç duyacağınız bilgisayarın masaüstü mü yoksa dizüstü mü olacağıyla ilgili olaraksa bizim tavsiyemiz masaüstü olması yönünde. Ancak özellikle güçlü Macbook Pro’lar ile dizüstü bilgisayarlardan da Twitch yayını yapılabilir.

Twitch yayını yapmak isteyeceğiniz bilgisayarda olması gereken işlemci en azından intel core i7 ailesinden olmalı. Ya da muadili AMD ve hiç sorunsuz yayın olmasını istiyorsanız 16 GB, idare edecek düzeyde olmasını istiyorsanız 8 GB kapasitede olmalıdır.

Bunun için de sadece oyuncular için tasarlanan gamer bilgisayarları ideal olacaktır. Dizüstü içinse yukarıda belirttiğimiz üzere Macbook Pro serisi tercih edilebilir.

SSD

Ayrıca bir donanım olarak belirtmemizin sebebi SSD’lerin işlemci gücü yüksek bazı bilgisayarlarda dahi olmaması. Eğer yukarıda belirttiğimiz işlemci gücü ve en azından NVIDIA GTX 1080 ekran kartı olan bilgisayarınızda rahat bir Twitch yayını yapamıyorsanız bilgisayarınızda bir SSD olup olmadığına bakın deriz.

SSD, bir hard disk türüdür. Ancak lazerle dosya işleme yaptığı için klasik HDD tipi hard disklere göre çok daha hızlı veri işleme yapabilmektedir. Bu nedenle alacağınız bilgisayarda ayrıca hız için en azından 128 GB boyutunda bir SSD olmasına dikkat edin.

Kulaklık ve Mikrofon

Her ne kadar özellikle Apple cihazlarda dahili mikrofon yer alsa da en azından oyun oynayacağınız ve bu oyunun yayınını yapacağınız için iyi bir kulaklığınızın olması gerekmektedir. Mikrofon olaraksa başlangıç seviyesinde kaliteli bir kulaklığın mikrofonu işinizi görecektir.

Bizim önereceğimiz uygun fiyatlı kulak için oyuncu kulaklığı ise Rampage Loyal.

İyi bir internet bağlantısı ve bağlantı sinyal gücü arttırıcı

Twitch’te yayın yapmak demek tabii ki internet kullanımı demek. İnterneti sadece Twitch’te yayın için değil oyunları oynarken de kullanmanız gerekecek. Bu yüzden en azından 5 Megabitlik bir bağlantınızın olması gerekiyor. İnternet paketinizi en az bu düzeyde tutmaya ve mümkünse fiber bir bağlantıya sahip olmaya çalışın.

Bununla birlikte internete bağlandığınız yerde bağlantı gücünüz zayıfsa gücü arttırmak için router adı verilen cihazlar ya da daha pratik bir kullanım sunan menzil genişleticiler ile internet bağlantı hızınızı arttırabilirsiniz.

Twitch’te yayın yapmak isteyenlerin ihtiyaç duyacakları ekipman listesini daha da artırmak mümkün. Ancak ilk etapta bahsettiğimiz ekipmanlar başlangıç için yeterli olacaktır. Bunlara ek olarak; bir de kameranızın olması yeterli gelir.

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